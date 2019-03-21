Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга

Александра Беглова, временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга, сейчас поддерживают 48% жителей города. Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает ТАСС.

«Последняя цифра — 48% от всех респондентов, которых мы опрашиваем, кто имеет право голоса в Петербурге, высказывается в поддержку Беглова, эта цифра достаточно устойчивая», — рассказал Федоров.

По его словам, если пересчитывать эти данные на число активных избирателей, то поддержка врио главы Санкт-Петербурга превысит 50%. «Так что если бы выборы проходили в это воскресенье, то Беглов победил бы уже в первом туре», — отметил глава ВЦИОМа.

По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.

Как ранее писал «РБК Санкт-Петербург», жители города с января жаловались на плохое качество уборки города. Беглов также выражал недовольство процессом расчистки улиц. После новогодних каникул он распорядился выдать главам районов по лопате с надписью «лопата Беглова» для борьбы со снегом, а также лично принял участие в субботнике, посвященном расчистке города.



«Лопата Беглова зашла хорошо, несмотря на невозможность даже в теории убрать весь город лопатами», — отметил Федоров, объясняя причины поддержки Беглова жителями. ​«Избиратели поняли, что он не закрывает глаза на это, не сваливает все на предшественников, пытается в том числе личным участием эту проблему, важную для города, решить», — считает руководитель ВЦИОМа.