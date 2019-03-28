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Минкультуры сбросило с себя релизы
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Газета
Минкультуры сбросило с себя релизы
Газета № 038 (2993) (2803) Общество,
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Минкультуры сбросило с себя релизы
Определять даты выходов фильмов на экраны будет Фонд кино
У государственного Фонда кино появится новая функция — распределять потенциально кассовые российские релизы по датам. Ранее расстановкой релизов занималось Минкультуры, из-за чего оно неоднократно подвергалось критике
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Новая задача

О новой функции Фонда кино в среду, 27 марта, на коллегии Минкультуры по итогам 2018 года заявил глава ведомства Владимир Мединский. Он сказал, что решать вопросы о расстановке фильмов по датам необходимо системно, с привлечением всех участников кинорынка, а не в формате скорой помощи.

«Необходимо и маркетинговое планирование, и продуманное распределение потенциальных российских хитов по календарю. Раньше Фонд кино этим не занимался, а вот теперь вы обязаны этим заниматься», — сказал Мединский, обратившись к главе фонда Вячеславу Тельнову. Министр уточнил, что речь в том числе идет о «правильном заполнении праздничных дат, каникул, долгих выходных».

«На нас часто обижаются, что мы влияем на даты выхода фильмов в прокат в интересах потенциально успешных российских фильмов. А в чьих еще интересах мы должны действовать? В интересах американских фильмов? Не будет этого», — добавил министр.

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Нужен механизм равномерного распределения российских релизов по всему календарному году, прокомментировал заявление министра Тельнов. По его словам, один из главных вопросов — это летние релизы, которых сейчас очень мало. «Будем обсуждать эти вопросы и с киносообществом, и с Минкультуры, так как именно оно выдает прокатное удостоверение», — сказал исполнительный директор Фонда кино.

Договориться на ранней стадии

Опрошенные РБК участники кинорынка в целом поддержали предложенную Минкультуры схему. Количество российских фильмов, в том числе «больших картин», с каждым годом растет, и приоритет при определении даты, по их словам, необходимо отдавать потенциальным кинохитам, которые будут работать на повышение доли отечественных лент в российском прокате.

Делегируя Фонду кино задачу распределения по датам потенциально успешных российских релизов, министр прежде всего опирается на экспертизу этой организации, считает гендиректор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. Сейчас Фонд кино распределяет между продюсерами госсубсидии на производство и прокат фильмов, а также финансово поддерживает кинотеатры в небольших городах. В 2018 году на поддержку кино государство выделило 8,3 млрд руб., из них 4,3 млрд руб. распределил Фонд кино, 4 млрд руб. — Минкультуры.

Фонд кино еще на стадии рассмотрения заявок продюсеров на сценарных группах, а затем на питчингах сможет наиболее объективно оценить потенциальные сборы в прокате тех или иных картин, пояснил Рязанцев, добавив, что эта оценка и будет ориентиром для рынка.

На какой площадке будут договариваться участники кинорынка, не столь принципиально — важно, чтобы сам механизм, применяемый при распределении фильмов по датам, был разумным, отметил продюсер Александр Акопов. «Договариваться нужно будет как можно раньше. Но важно, чтобы в этот механизм с самого начала были заложены поправки на производственные сроки. Они, как известно, соблюдаются не всегда», — напомнил Акопов.

Механизм поддержки «определенного количества» российских фильмов предлагала ранее Ассоциация владельцев кинотеатров. Давать преимущество в прокате ассоциация предлагала картинам, которые имеют «культурное и социальное значение для российского общества, обладают значительным кассовым потенциалом и широкой поддержкой федеральных СМИ». Для них предлагалось ввести особый, благоприятный режим проката, в частности, согласование дат и формата не менее чем за шесть месяцев.

Как Минкультуры раздвигало релизы

Минкультуры чаще всего прибегает к раздвижке релизов, действуя в интересах российских лент. Например, в январе 2018 года министерство за день до премьеры перенесло старт проката картины «Приключения Паддингтона 2». Решение объяснялось тем, что дата релиза совпала «с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм». В том же году было перенесено начало проката мультфильма «Распрекрасный принц», так как оно совпало с премьерой российского «Садко».

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В преддверии новогодних праздников даты не поделили российские продюсеры, запланировавшие сразу несколько крупных премьер, в том числе два фильма с участием актера Александра Петрова — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Т-34». В итоге участники кинорынка договорились о выборе дат​ самостоятельно.

В марте 2019 года разгорелся скандал из-за двух анимационных фильмов — бельгийского «Королевский корги» и «Гурвинек. Волшебная игра», снятого в копродукции тремя странами — Россией, Чехией и Бельгией. Минкультуры предложило прокатчику «Королевского корги» — кинокомпании «Вольгафильм» — перенести дату релиза с 7 марта на 21 марта или 7 апреля. После чего крупнейшие киносети отказались показывать «Гурвинека».

Автор: Мария Истомина.
При участии: Анна Трунина.
Теги: Владимир Мединский , Минкультуры России , Фонд кино
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