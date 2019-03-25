Дело «Восточного» дошло до дальневосточного суда

Акционер банка «Восточный» — компания «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русский, владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна — обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением об аресте почти 10% акций банка из пакета Evison Holdings (контролирует 52% акций «Восточного», конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok).
Такие меры «Финвижн» просит принять в качестве обеспечения по своему иску от 19 марта, в котором требует от Evison исполнить колл-опцион на передачу этого пакета. В ходатайстве говорится о необходимости ареста 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка) и запрете руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка. Ходатайство суд планирует рассмотреть 25 марта.
Аргументы Аветисяна
Спорный колл-опцион был заключен перед слиянием «Юниаструма» (у его бывших акционеров, в том числе Аветисяна, сейчас в совокупности 40,02% объединенного банка) и «Восточного» в 2016 году. Он предоставлял компании Аветисяна право выкупить десятипроцентный пакет за 750 млн руб. Первоначально опцион был предоставлен кипрской Finvision («Финфижн» с острова Русский — ее правопреемница) на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии продлен до 31 марта 2018 года, говорится в поданном иске (есть у РБК). Компания Аветисяна утверждает, что структура Baring Vostok намеренно препятствовала реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении: факсы были выключены, а бумаги от курьеров не принимались.
Аргументы Baring Vostok
Baring Vostok отказался исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма», говорил основатель инвестфонда Майкл Калви, находящийся сейчас под арестом.
Опцион уже был предметом разбирательств в кипрском суде и в Лондонском арбитраже. Компания Еvision — cтруктура Baring Vostok — требовала признать его неисполненным, а Finvision, наоборот, собиралась через суд добиваться его исполнения. На Кипре суд решил, что конфликт должен разрешаться в Лондоне, как это предусматривает акционерное соглашение. Подачу нового иска в суд Амурской области «Финвижн» объясняет тем, что в России решение Лондонского арбитража по спору признано не будет, ссылаясь на статью 225.1 АПК РФ. Ранее компания предлагала оппонентам перенести рассмотрение дела в арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС), но Evison такую возможность заблокировала.
Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров сомневается, что аргументация выбора российской юрисдикции обоснованна. «Спор по опциону — это спор о принадлежности акций, а не о порядке управления обществом. Корпоративные споры, тесно связанные с самим юрлицом, порядком управления, ликвидацией, созданием, действительно должны разрешаться российским судом. Но то, что связано с контрактами, пусть даже контрактами, заключающимися в отношении акций этого юрлица, вполне арбитрабельно», — сказал юрист РБК.
Что касается правомерности неисполнения колл-опциона, который лежит в основе акционерного конфликта, то ключевой момент — условия самого соглашения, говорит руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. По его словам, нужно понимать, были в нем прописаны обязательства или нет.
Дело Baring Vostok
В феврале против Калви и еще пяти топ-менеджеров Baring Vostok и связанных с ними лиц было заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявителем по делу стал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом. Юсупов связь между подачей заявления в правоохранительные органы и конфликтом отрицает.
Как связана допэмиссия с колл-опционом
В Baring подачу иска рассматривают как продолжение акционерного конфликта. «Наши оппоненты в коммерческом споре за контроль над банком «Восточный» любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка. Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций», — сказал РБК представитель Baring.
Но теперь допэмиссия откладывается по инициативе самого Baring, заявил РБК экс-совладелец «Юниаструма» и миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. «Эмиссия перенесена по инициативе представителя Evison Holdings в совете директоров банка решением совета от 21 марта», — подчеркнул он. В Baring подтвердили перенос допэмиссии и уточнили, что фонд уведомил ЦБ о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом объеме.
Допэмиссия (одобрена ЦБ в октябре 2018 года, планировалась на весну 2019 года) предусматривает выпуск 500 млрд обыкновенных акций на 5 млрд руб., что в 1,6 раза увеличит капитал банка. В случае ее реализации вес пакета, на который претендует «Финвижн», уменьшится, и группе акционеров бывшего «Юниаструма» не удастся получить контроль в банке, даже в случае положительного решения суда по колл-опциону.
Нужны ли «Восточному» 5 млрд
В 2018 году по итогам проверки в «Восточном» Центробанк предписал банку создать дополнительные резервы на 16,6 млрд руб. Основная часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с «Юниаструмом».