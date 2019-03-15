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Moody's снизило рейтинг банка «Восточный» из-за проверки ЦБ и дела Калви
Moody’s понизило рейтинг банку «Восточный», объяснив решение проблемными активами на балансе и арестом Калви, поставившим под вопрос докапитализацию банка. «Восточный» мнение не разделяет и не намерен больше сотрудничать с Moody’s
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу, 15 февраля, понизило долгосрочный рейтинг банка «Восточный» с ​В3 до Саа1 и изменило прогноз на «негативный». Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами низкого качества, подверженными очень высокому кредитному риску.

Снижение долгосрочных рейтингов и оценок Moody’s объясняет двумя причинами:

  • слабым корпоративным управлением в банке, которое выразилось в недооценке проблемных активов на балансе кредитной организации,
  • продолжающимся конфликтом акционеров, который может помешать запланированной допэмиссии акций банка на 5 млрд руб.

Moody’s ссылается в своем отчете на проведенную Банком России в августе проверку «Восточного», по итогам которой регулятор выявил проблемы с корпоративным портфелем банка, ценными бумагами и непрофильными активами и потребовал досоздать необходимые резервы на 19 млрд руб. Объем необходимого резервирования существенно превышал при этом капитал банка, который в сентябре 2018 года составлял 12,6 млрд руб. Как отмечает Moody’s, банк планирует досоздать резервы на необходимые 13,5 млрд руб. в период 2019–2020 годов в дополнение к уже созданным в конце 2018 года 6 млрд руб.

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Между тем, пишет Moody’s , конфликт главных акционеров — фонда Baring Vostok (51,6%) и Артема Аветисяна (держит 32% акций через Finvision Holdings Limited) — все еще продолжается. Конфликт привел к многочисленным перестановкам руководства: с 2018 года в банке сменилось три председателя правления. Руководивший банком Дмитрий Левин ушел 3 сентября 2018 года, его сменил Вячеслав Арутюнян, близкий к Аветисяну. Baring оспорила назначение Арутюняна в суде и в итоге его сменил Александр Нестеренко. Кроме того, несколько топ-менеджеров покинули банк. Такие встряски менеджмента увеличивают неуверенность по поводу стратегии банка и его риск-профиля, отмечают в Moody’s.

Недавний арест нескольких партнеров инвестфонда Baring Vostok во главе с основателем компании Майклом Калви значительно уменьшает вероятность запланированной докапитализации банка на 5 млрд руб, в частности со стороны Baring Vostok, подчеркнули в агентстве.

В феврале Калви арестовали, а затем предъявили обвинения в мошенничестве. По данным следствия, инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции International Financial Technology Group в счет долга, исходя их из оценки в 3 млрд руб. Реальная стоимость этих бумаг, по мнению СК, составляла 600 тыс. руб. Калви обвинения отверг и связал дело с корпоративным конфликтом в банке. В деле помимо него фигурируют еще пять человек, в том числе партнеры Baring Capital, руководитель ПКБ Максим Владимиров и экс-гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев.

До сих пор ни конфликт акционеров, ни внезапные изменения в совете директоров банка, пишет Moody’s, не затронули основу финансирования банка — розничные депозиты (85% совокупных депозитов). Между 1 сентября 2018 и 1 марта 2019 года их объем вырос на 2,2%, до 161,9 млрд руб.

Конфликт акционеров, на который ссылается агентство, не оказывает непосредственного влияния на банк, говорится в сообщении банка. «Банк «Восточный» считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Moody’s», — отмечает банк.

Клиентские пассивы стабильны: у банка не наблюдается никакого существенного оттока средств (как депозитов физлиц, так и корпоративных депозитов). В течение февраля 2019 года средства юрлиц и физлиц держатся на уровне 170 млрд руб. Клиентские средства стабильны и за февраль снизились только на 2%, отметили в банке.

Автор: Екатерина Литова
Теги: «Восточный», Майкл Калви
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