Moody's снизило рейтинг банка «Восточный» из-за проверки ЦБ и дела Калви

Между тем, пишет Moody’s , конфликт главных акционеров — фонда Baring Vostok (51,6%) и Артема Аветисяна (держит 32% акций через Finvision Holdings Limited) — все еще продолжается. Конфликт привел к многочисленным перестановкам руководства: с 2018 года в банке сменилось три председателя правления. Руководивший банком Дмитрий Левин ушел 3 сентября 2018 года, его сменил Вячеслав Арутюнян, близкий к Аветисяну. Baring оспорила назначение Арутюняна в суде и в итоге его сменил Александр Нестеренко. Кроме того, несколько топ-менеджеров покинули банк. Такие встряски менеджмента увеличивают неуверенность по поводу стратегии банка и его риск-профиля, отмечают в Moody’s.

Недавний арест нескольких партнеров инвестфонда Baring Vostok во главе с основателем компании Майклом Калви значительно уменьшает вероятность запланированной докапитализации банка на 5 млрд руб, в частности со стороны Baring Vostok, подчеркнули в агентстве.

В феврале Калви арестовали, а затем предъявили обвинения в мошенничестве. По данным следствия, инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции International Financial Technology Group в счет долга, исходя их из оценки в 3 млрд руб. Реальная стоимость этих бумаг, по мнению СК, составляла 600 тыс. руб. Калви обвинения отверг и связал дело с корпоративным конфликтом в банке. В деле помимо него фигурируют еще пять человек, в том числе партнеры Baring Capital, руководитель ПКБ Максим Владимиров и экс-гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев.

До сих пор ни конфликт акционеров, ни внезапные изменения в совете директоров банка, пишет Moody’s, не затронули основу финансирования банка — розничные депозиты (85% совокупных депозитов). Между 1 сентября 2018 и 1 марта 2019 года их объем вырос на 2,2%, до 161,9 млрд руб.

Конфликт акционеров, на который ссылается агентство, не оказывает непосредственного влияния на банк, говорится в сообщении банка. «Банк «Восточный» считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Moody’s», — отмечает банк.

Клиентские пассивы стабильны: у банка не наблюдается никакого существенного оттока средств (как депозитов физлиц, так и корпоративных депозитов). В течение февраля 2019 года средства юрлиц и физлиц держатся на уровне 170 млрд руб. Клиентские средства стабильны и за февраль снизились только на 2%, отметили в банке.