Дональд Трамп взглянул на присоединение с высот

Какими будут последствия американского признания Голан израильскими

Президент США Дональд Трамп собирается признать израильскими Голанские высоты. Это сыграет на руку ему и израильскому премьеру Нетаньяху во внутриполитической борьбе и не изменит ситуации в регионе, объясняют эксперты

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало резкую критику стран Европейского союза, Лиги арабских государств и Сирии. В пятницу представители Франции и Германии указали на противоречие намерения Трампа резолюции Совета Безопасности ООН и другим нормам международного права. О намерении признать Голаны израильской территорией Трамп объявил в четверг. «Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!» — написал он в Twitter.

Как Голанские высоты стали спорной территорией и чем они важны

До войны 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, которую она использовала для обстрелов территории Израиля. В ходе шестидневной войны в июне 1967 года Израиль установил контроль над высотами (их площадь составляет около 1800 кв. км). Сирия попыталась вооруженным путем вернуть контроль над Голанами в 1973 году. В 1974 году страны подписали соглашение о прекращении огня, с того же года на линии прекращения огня размещены наблюдатели ООН. В 1981 году парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Этот шаг был осужден Советом Безопасности ООН (резолюция №497). Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а ее возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем, однако с 2003 года никаких подвижек в обсуждении этого вопроса нет.

На высотах расположено около 30 еврейских поселений, там же проживают около 20 тыс. сирийцев, в основном друзы. У высот важнейшее стратегическое положение — столица Сирии Дамаск расположена в 60 км. Голаны также важнейший источник пресной воды для Израиля (обеспечивает до трети потребностей страны) — в частности, сток вод оттуда наполняет реку Иордан, указывает Би-би-си.​

Почему Трамп решил сейчас пойти на этот шаг

О своем намерении Трамп заявил незадолго до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Визит запланирован на 25–26 марта. Решение президента США укладывается в логику его ближневосточной политики, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Американский лидер последовательно поддерживал Израиль с самого начала президентства Нетаньяху, напоминает он. В качестве примера такой политики Лукьянов назвал решение Трампа в декабре 2017 года признать Иерусалим столицей еврейского государства. «Трамп занимает четкую позицию: интересы Израиля должны иметь первоочередное значение на Ближнем Востоке», — резюмировал эксперт.

Решение признать Иерусалим столицей и перенести туда правительственные учреждения также было раскритиковано Европейским союзом и арабскими странами. Однако это не остановило президента США. Его примеру последовали несколько стран, среди которых Чехия и Парагвай. Последний, однако, после смены президента отменил решение о переносе посольства и вернул его в Тель-Авив.

Еще один дружественный шаг нужен Трампу для получения дополнительных очков внутри США. Признание Голанских высот территорией Израиля упрочит его позиции в глазах местных евангелистов, отметил Лукьянов. По словам эксперта, представители этой конфессии в США многочисленны и демонстрируют непоколебимую поддержку Израилю как Святой земле. Согласно опросу исследовательского центра Pew Research, политику Трампа поддерживают 69% протестантов США. «Поддержка президента среди белых евангелистов всегда находилась на достаточно высоком уровне, а такие видные представители евангелистов, как [телепроповедник] Джерри Фалуэлл [...] решительно выступали на стороне главы государства», — пояснили эксперты. По состоянию на 2014 год 62 млн американцев (25%) являлись евангелистами.

Решение Трампа совпало по времени и с парламентской кампанией в Израиле. Досрочные выборы назначены на 9 апреля. По мнению Лукьянова, признание США пойдет на руку Нетаньяху, который является «олицетворением наиболее правых и ориентированных на безопасность сил в Израиле». «Решение Трампа стало дополнительным подкреплением имиджа Нетаньяху как политика, имеющего хорошие деловые отношения с Владимиром Путиным и великолепные отношения с Дональдом Трампом, что, конечно, играет в пользу израильского премьера», — говорит эксперт. Коррупционные скандалы с участием Нетаньяху нанесли ущерб его репутации, и дополнительная поддержка со стороны Трампа способна упрочить его положение, считает независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий​ Фроловский. Сейчас Нетаньяху является фигурантом трех уголовных дел.

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / picture alliance / DPA / ТАСС)

Нетаньяху в своих заявлениях о Голанах подчеркивал их важность с точки зрения безопасности. «Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — написал премьер в Twitter.

Каким будет ответ Сирии и арабских стран

Заявления президента США и представителей его администрации не изменят факта, что Голаны были и навсегда останутся территорией Сирии, и того, что народ Сирии намерен освободить их любыми средствами, заявил собеседник в МИД Сирии государственному агентству SANA. «Все (главы МИД стран — членов Организации исламского сотрудничества) потрясены тем, что Дональд Трамп продолжает пытаться отдать расистскому Израилю то, что ему не принадлежит: сначала Аль-Кудс (Иерусалим), теперь Голаны», — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Европейские партнеры также не согласны с Вашингтоном. «Голаны — это оккупированная Израилем территория с 1967 года. Франция не признает израильскую аннексию 1981 года», — заявил представитель МИД республики на брифинге. «Если национальные границы и должны меняться, то делаться это должно мирными средствами с вовлечением всех заинтересованных сторон», — заявила представитель МИД Германии Ульрике Деммер (цитаты по Haaretz). «Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Признание США Голанских высот вряд ли существенным образом повлияет на динамику в регионе, считает Лукьянов: «Эта территория де-факто находилась под контролем Израиля 52 года, и вопрос о ее возвращении Сирии в актуальной повестке никогда не стоял». Решение США никак не повлияет на ситуацию, соглашается доцент истории Ближнего Востока Говард Эйссенстат. Отношение к США со стороны многих арабских стран ухудшается уже несколько лет, и решение Трампа не повлияет на этот тренд, убежден Фроловский. «У арабских стран нет инструментов для воздействия на еврейское государство. Единственная страна, которая способна оказать давление на Израиль, — это Египет, но Каир остается союзником еврейского государства в таких важных сферах, как инновации или борьба с терроризмом», — пояснил Фроловский.

Если Трамп признает Голаны, это продемонстрирует, что одностороннее изменение государственных границ, которое в теории не признается международным сообществом, на деле может быть реализовано, обращает внимание Лукьянов. В этом смысле ситуация с Голанскими высотами сравнима с присоединением Крыма, но Россия вряд ли станет апеллировать к прецеденту с признанием Голанских высот, защищая свою позицию, полагает эксперт. Ситуация вокруг Голанских высот в некоторой мере размывает аргументацию противников присоединения Крыма, которые настаивают на важности мнения международного сообщества по этому вопросу, резюмирует Лукьянов.