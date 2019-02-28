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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Нетаньяху сравнил обвинения против себя с карточным домиком
Обвинения в коррупции израильский премьер отверг как беспочвенную «охоту на ведьм». Она, по его мнению, нацелена на влияние на парламентские выборы в апреле. О готовности их предъявить Нетаньяху ранее заявил генпрокурор Израиля
Биньямин Нетаньяху (Фото: Sebastian Scheiner / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения против себя в коррупции политически мотивированной «охотой на ведьм». С такой речью он выступил в заявлении для журналистов, передает Times of Israel. Его транслировало местное телевидение, уточняет Reuters.

С таким заявлением Нетаньяху выступил после того, как генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о готовности предъявить премьеру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и «злоупотреблении доверием к нему».

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«Будьте уверены, я опровергну все обвинения», — ответил на это Нетаньяху, выступая в своей резиденции в Иерусалиме. Для работы генпрокурора, по его мнению, в сложившейся ситуации «никакого прецедента нет».

«В этих утверждениях нет ничего. Весь этот карточный домик рухнет», — заявил Нетаньяху.

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Предъявление обвинений может отразиться на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля, писала газета Jerusalem Post. Сейчас возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд» и оппозиционная «Синий и белый» занимают почти равные позиции согласно данным опросов, отмечает издание. До предъявления обвинений должно пройти слушание, на котором премьер-министр может предложить генпрокурору не выдвигать обвинения, сообщает Reuters.

Нетаньяху фигурирует в трех уголовных делах. Первое из них касается подарков, которые он и его семья, предположительно, получали от бизнесменов в период с 2007 по 2016 годы. Второе дело касается сговора Нетаньяху и владельца газеты Yediot Aharonot Арнона Мозеса. По версии следствия, Нетаньяху попросили воздействовать на другое популярное издание в обмен на положительные публикации о работе премьера. В третьем деле речь идет о том, что Нетаньяху продвигал интересы телекоммуникационной компании Bezeq за позитивное освещение своей деятельности.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Израиль, Беньямин Нетаньяху
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