Нетаньяху сравнил обвинения против себя с карточным домиком

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения против себя в коррупции политически мотивированной «охотой на ведьм». С такой речью он выступил в заявлении для журналистов, передает Times of Israel. Его транслировало местное телевидение, уточняет Reuters.
С таким заявлением Нетаньяху выступил после того, как генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о готовности предъявить премьеру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и «злоупотреблении доверием к нему».
«Будьте уверены, я опровергну все обвинения», — ответил на это Нетаньяху, выступая в своей резиденции в Иерусалиме. Для работы генпрокурора, по его мнению, в сложившейся ситуации «никакого прецедента нет».
«В этих утверждениях нет ничего. Весь этот карточный домик рухнет», — заявил Нетаньяху.