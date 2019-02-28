Нетаньяху сравнил обвинения против себя с карточным домиком

Нетаньяху сравнил обвинения против себя с карточным домиком

Обвинения в коррупции израильский премьер отверг как беспочвенную «охоту на ведьм». Она, по его мнению, нацелена на влияние на парламентские выборы в апреле. О готовности их предъявить Нетаньяху ранее заявил генпрокурор Израиля

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sebastian Scheiner / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения против себя в коррупции политически мотивированной «охотой на ведьм». С такой речью он выступил в заявлении для журналистов, передает Times of Israel. Его транслировало местное телевидение, уточняет Reuters.

С таким заявлением Нетаньяху выступил после того, как генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о готовности предъявить премьеру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и «злоупотреблении доверием к нему».

«Будьте уверены, я опровергну все обвинения», — ответил на это Нетаньяху, выступая в своей резиденции в Иерусалиме. Для работы генпрокурора, по его мнению, в сложившейся ситуации «никакого прецедента нет».

«В этих утверждениях нет ничего. Весь этот карточный домик рухнет», — заявил Нетаньяху.