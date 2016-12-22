Парагвай заявил о переносе посольства обратно из Иерусалима в Тель-Авив

Парагвай перенесет свое посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив, изменив решение экс-президента республики Орасио Картеса, принятое в мае 2018 года. Об этом заявил глава МИД Парагвая Луис Альберто Кастильони, сообщает Reuters.

«Парагвай хочет внести свой вклад в активизацию региональных дипломатических усилий по достижению широкого, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке», — сказал министр. В ответ в пресс-службе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль своего представителя в Парагвае для консультаций и намерен закрыть посольство в республике.

Картес в мае прибыл в Израиль, где посетил церемонию открытия нового посольства Парагвая в Иерусалиме. Его преемник Марио Абдо вступил в должность президента в июле.

В мае Вашингтон перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало беспорядки в городе, а также на границе Палестины и Израиля из-за недовольства палестинцев. Палестина также отозвала своего посла из США.