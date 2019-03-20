Ветераны ипотеки получат право на каникулы

Госдума предложила расширить действие отсрочки платежей по жилищным кредитам

Госдума рассмотрит возможность распространения нормы об ипотечных каникулах на несколько миллионов заемщиков, уже взявших ипотеку. Сейчас такие каникулы предусмотрены только для новых договоров

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Госдума отложила до 21 марта рассмотрение законопроекта, который дает право заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, обратиться в банк с требованием предоставить ипотечные каникулы максимум на шесть месяцев. Ранее в первом чтении его планировалось принять во вторник, 19 марта.

Одновременно на сайте Госдумы был опубликован проект постановления нижней палаты, который поручает комитету по финансовому рынку предусмотреть возможность предоставления каникул заемщикам, которые уже взяли ипотечный кредит. Текущая версия законопроекта предполагает, что его нормы будут распространяться только на кредиты, взятые после вступления закона в силу.

Регулятор знаком с инициативой депутатов. «Данное предложение будет проанализировано с точки зрения его плюсов и рисков», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

По данным «Дом.РФ», только за последние три года в России было выдано около 3,5 млн ипотечных кредитов (1,47 млн в 2018 году, 1,087 млн в 2017-м и 856 тыс. в 2016 году). Ипотечные долги россиян на 1 января 2019 года составляют 6,38 трлн руб. (+23,9% к началу 2018 года). Доля просроченной задолженности составляет около 1% от общего объема, или 61,3 млрд руб.

В проекте постановления Госдумы комитету также поручается доработать законопроект с учетом других поправок, суть которых не раскрывается. В базе нижней палаты также пока не опубликован отзыв правительства на законопроект.

Идея распространить действие ипотечных каникул на уже заключенные договоры фигурировала в варианте законопроекта, который ЦБ обсуждал с банковским сообществом осенью 2018 года. Но в итоге в Госдуму была внесена более мягкая для банков версия законопроекта — действующие договоры из документа исключили.

По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, предложение распространить действие каникул на уже заключенные ипотечные договоры соответствует его собственной позиции.

Какие возможности дают поправки ипотечникам

Законопроект предусматривает, что на каникулы смогут претендовать россияне, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II групп, временно нетрудоспособные (в течение двух месяцев), а также те заемщики, чья заработная плата (или заработная плата супруга/супруги) снизилась за месяц до обращения за реструктуризацией в банк более чем на 30%.

Отсрочкой можно будет воспользоваться только один раз за весь период действия ипотеки. В каникулы банкам будет запрещено применять предусмотренные законодательством санкции за нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, а также обращать взыскание на заложенную недвижимость, если она является единственным жильем заемщика.

Законопроект устанавливает сроки рассмотрения обращения заемщика об ипотечных каникулах — банку надо будет рассмотреть его в течение пяти дней. Если потребуются документы, подтверждающие, что клиент попал в тяжелую ситуацию, срок будет исчисляться с момента предоставления этих документов.

По истечении льготного периода заемщик возвращается к первоначальному графику погашения, а не уплаченные в период действия каникул средства должны быть выплачены банку в конце срока возврата ипотеки, который будет увеличен на время, необходимое для уплаты.

Как отмечали опрошенные РБК эксперты, полгода — достаточный срок, чтобы найти работу и вернуться к оплате ипотеки. Однако банкиры были озабочены тем, что заемщики начнут массово обращаться за реструктуризацией. ЦБ же считал такие опасения избыточными.

По данным ЦБ, в 2018 году больше половины (53%) всех жалоб граждан относительно ипотеки касались невозможности исполнять обязательства по договору. ​

Как это скажется на банках

Возможность каникул «поможет людям более уверенно брать ипотечные кредиты», отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя инициативу об их введении только для новых договоров. «И здесь не видим потерь банков, потому что для них общая сумма кредита не меняется, ставки не меняются», — заявила Набиуллина в марте 2019 года.

Распространение ипотечных каникул на уже выданные кредиты будет позитивно воспринято населением, замечает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, особенно с учетом того, что после ипотечного бума 2018 года количество ипотечных заемщиков в России существенно выросло (более чем на 1 млн человек. — РБК). ​Положительный эффект инициативы, по ее словам, будет состоять в том, что части клиентов, попросивших ипотечные каникулы, удастся вернуться в график платежей. «Соответственно, банк избежит дефолта заемщика и формирования дополнительных резервов», — отмечает Щурихина.

«Однако данная инициатива может привести к тому, что на горизонте ближайших двух-трех лет на фоне стагнации реальных доходов населения количество обращений за ипотечными каникулами вырастет», — предполагает эксперт, допуская, что это приведет к росту операционных затрат банков на обработку заявлений, особенно с учетом короткого срока их рассмотрения, предусмотренного обсуждаемыми поправками.​

С тем, что ипотечные каникулы могут оказаться более востребованными в случае ухудшения экономической ситуации, согласен и старший директор Fitch Александр Данилов. Но основным фактором роста просрочки по платежам в этом случае будет именно экономическая ситуация, а не предоставление ипотечных каникул, считает он.

«Честно говоря, больших рисков для банков не вижу, потому что каникулы даются разово и всего на полгода, к тому же практика предоставления такого рода поблажек уже существует», — пояснил Данилов. Если человек оказался в тяжелой ситуации и не в состоянии платить, как правило, банки идут навстречу и дают какие-то временные послабления, поэтому в некотором смысле это узаконивание существующей процедуры, считает он.

В банке «Открытие» подтверждают, что готовы пойти навстречу клиентам, которые действительно нуждаются в поддержке. ​«Но массовая практика, без учета нюансов в каждом отдельно взятом случае, может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и к сокращению маржинальности для банка», — опасается управляющий директор управления развития ипотечного бизнеса​ «Открытия» ​Анна Юдина.

За проведением реструктуризации обращаются менее 1,9% ипотечных заемщиков в год, привели собственные данные в Абсолют Банке. «Как показывает наша практика, значительная часть из них (более 90%) восстанавливают свою платежеспособность после проведения реструктуризации и без просрочки обслуживают кредит», — сказала директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина.

В то же время в законопроекте есть некоторые пункты, которые требуют разъяснения, указывает Данилов. «В частности, не потребуется ли банкам создавать дополнительные резервы по кредитам на время каникул, что может быть обременительно для капитала. Здесь слово за ЦБ», — отмечает эксперт. Еще один спорный момент в том, что одним из критериев получения отсрочки является снижение зарплаты более чем на 30%. «Но у многих людей нет официального дохода, и они не могут предоставить подтверждение его сокращения по официальной форме. Будут ли банки принимать в расчет справки на бланке компании, я не знаю», — заключает Данилов.