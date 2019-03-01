Ипотечники потеряли половину каникул

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке погашения жилищных кредитов

В Госдуму внесен законопроект о возможности полугодовой отсрочки по ипотечным платежам для россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию. И хотя в нем учтены пожелания банков, некоторые из них отнеслись к инициативе настороженно

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отсрочки сроком до шести месяцев как в погашении суммы основного долга, так и в уплате процентов. Текст законопроекта размещен в базе документов нижней палаты парламента.

Его авторами выступила группа парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Это первый законопроект, направленный на реализацию президентских инициатив, о которых Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.

Внесенная версия законопроекта об ипотечных каникулах отличается от варианта, который ЦБ обсуждал с банковским сообществом осенью 2018 года. В ней оказался учтен ряд существенных замечаний банковского сообщества.

На что может рассчитывать заемщик

Согласно внесенному документу, действие закона в случае его принятия будет распространяться только на новые ипотечные договоры, а не на все действующие. Вместо каникул сроком до 12 месяцев предлагается предоставлять отсрочку платежей на период до шести месяцев.

На ипотечные каникулы смогут претендовать россияне, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II групп, временно нетрудоспособные (в течение двух месяцев), а также те заемщики, чья заработная плата (или заработная плата супруга/супруги) снизилась за месяц до обращения за реструктуризацией в банк более чем на 30% (предлагалось учитывать снижение дохода «семьи заемщика» на 30%).

Отсрочкой можно будет воспользоваться только один раз за весь период действия ипотеки. В каникулы банкам будет запрещено применять предусмотренные законодательством санкции за нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, а также обращать взыскание на заложенное имущество, если оно является единственным жильем заемщика. В рамках льготного периода у заемщика будет выбор: приостановить исполнение своих обязательств либо уменьшить размер периодических платежей.

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Законопроект устанавливает сроки рассмотрения обращения заемщика об ипотечных каникулах в кредитной организации — банку надо будет рассмотреть его в течение пяти дней. Если банку потребуются документы, подтверждающие, что клиент попал в тяжелую ситуацию, срок будет исчисляться с момента предоставления этих документов (ранее кредитной организации давалось десять дней на принятие решения).

По истечении льготного периода заемщик возвращается к первоначальному графику погашения, а не уплаченные в период действия каникул средства должны быть выплачены банку в конце срока возврата ипотеки, который будет увеличен на вермя, необходимое для их уплаты. Поможет ли закон решению проблем ипотечников

Согласно последним данным Банка России, в 2018 году было выдано 1,47 млн ипотечных кредитов, что на 35,4% больше показателя 2017 года. Объемы ипотечного кредитования в прошлом году выросли еще сильнее — на 49%, до 3 трлн руб. В целом ипотечный кредитный портфель вырос до 6,53 трлн руб.

Доля ипотечных кредитов с просроченной задолженностью по итогам 2018 года сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,78%, следует из данных «Дом.РФ».

По данным ЦБ, в 2018 году больше половины (53%) всех жалоб граждан по вопросам ипотеки касались невозможности исполнять обязательства по договору. Ситуации у всех заемщиков индивидуальные, так как размер платежа по ипотеке и его доля в доходах заемщика сильно отличаются, говорит партнер и управляющий директор BCG Сергей Ишков. Для кого-то отсрочка на полгода позволит решить проблему, а для кого-то это слишком короткий срок, считает он.

Однако в большинстве случаев решение об ипотечных каникулах должно помочь заемщикам, полагает эксперт. «Полгода — это достаточно большой срок, чтобы найти работу, вернуться к оплате ипотеки или принять решение о продаже жилья. При более долгих сроках банки будут вынуждены включать такие риски в цену, что неизбежно вызовет рост ставки на ипотеку», — указывает Ишков.

Разработанные стандарты обобщают предыдущий опыт; как показывает практика, шесть месяцев — это как раз тот срок, за который заемщик успевает справиться с возникшими финансовыми затруднениями, указывает председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

За полгода, по статистике, заемщик находит новую работу и сможет вернуться в график платежей, соглашается заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и страхования Финансового университета Александр Цыганов. Он отмечает, что ограничения при использовании льготных каникул должны быть, чтобы заемщик не злоупотреблял своим правом, но их не стоило бы ограничивать одним разом, так как могут быть длинные кредиты, до 20–30 лет, и за это время объективно даже самый хороший заемщик может не один раз попасть в сложную жизненную ситуацию. Вероятно, заемщики будут очень дорожить единственной возможностью воспользоваться отсрочкой платежа и будут использовать ее только в совсем крайнем случае, заключает Цыганов.

Чего опасаются банкиры

Опасения банков, что заемщики массово будут обращаться за реструктуризацией, ​избыточны, говорил ранее РБК руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. «Чтоб все сразу прибежали, должен сработать триггер, а мы говорим, что это возможно только в случае массовых негативных событий на рынке, а это не такая частая ситуация», — пояснил он.

Риск массовых заявок на предоставление льготного периода минимален и возможен только в случае реализации неких стрессовых сценариев, таких как существенное ухудшение макроэкономической ситуации, массовый рост безработицы и снижение доходов населения, соглашается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

В «ФК Открытие» считают, что работа с заемщиками, попавшими в сложную жизненную ситуацию, должна проводиться индивидуально, говорит начальник управления развития ипотечного бизнеса банка Елена Назаренко, отмечая, что тот предоставляет такую возможность. В то же время массовая практика без учета нюансов в каждом отдельном случае может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и к сокращению маржинальности ипотеки для банка.

Основной риск заключается в злоупотреблении заемщиками этим правом, соглашается Татьяна Ушкова, указывая, что банк поддерживает инициативу об ипотечных каникулах. Риск злоупотреблений минимизируется, когда четко прописываются условия, при которых клиент может воспользоваться правом на получение ипотечных каникул, а также введено ограничение на количество таких обращений, отмечает она.

Внедрение ипотечных каникул приведет к появлению в банках новых тяжеловесных процессов, которые необходимо будет настраивать «вручную», опасается руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. Практика отдельных игроков по предоставлению каникул для заемщиков становится базовым условием для всех участников ипотечного рынка, и это хорошо, возражает Татьяна Ушкова. «Тепе​рь взаимоотношения заемщика и кредитора в этой ситуации станут стандартом на законодательном уровне», — заключает она.