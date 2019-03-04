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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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В ЦБ не усмотрели потерь для банков от ипотечных каникул
По мнению Набиуллиной, опасения банков из-за грядущего введения ипотечных каникул избыточны. Практика отсрочки выплат по кредиту не нанесет им финансового ущерба
Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отчиталась перед Владимиром Путиным о работе Банка России. О рабочей встрече главы ЦБ с президентом сообщает пресс-служба Кремля.

Набиуллина позитивно оценила расширение программы помощи в ипотеке для молодых семей и проработку внедрения в России ипотечных каникул.

«Если в законодательстве будет возможность однократно прибегнуть к таким ипотечным каникулам, мне кажется, это поможет людям более уверенно брать ипотечные кредиты. И здесь не видим потерь банков, потому что для них общая сумма кредита не меняется, ставки не меняются. Просто они дают шестимесячные каникулы. Мне кажется (во многих странах это есть), это поможет также сделать ипотечное кредитование более привлекательным», — заявила глава ЦБ.

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Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году

Набиуллина также привела новую оценку темпов инфляции в России. Она отметила, что, несмотря на стремление к целевому показателю в 4%, заметны колебания инфляции. С начала 2019 года ее уровень держится на уровне 5%, однако это Набиуллина связала с временными факторами. «В этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле», — заявила она.

Автором инициативы об ипотечных каникулах выступил Центробанк. В изначальном варианте законопроекта предполагалась продолжительность отсрочки платежей в 12 месяцев, однако при внесении документа в Госдуму срок сократился до полугода.

Политика
Банкиры добились сокращения ипотечных каникул

Идею о введении ипотечных каникул Владимир Путин поддержал во время послания Федеральному собранию. «Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода, дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, оплатить позднее», — говорил глава государства.

По данным ЦБ, в 2018 году больше половины (53%) всех жалоб граждан по вопросам ипотеки касались невозможности исполнять обязательства по договору.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Эльвира Набиуллина, Инфляция
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