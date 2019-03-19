Минск получил игрушечный ответ

Александр Бабич отреагировал на критику МИД Белоруссии

Посол России в Белоруссии Александр Бабич в экспрессивной форме ответил белорусскому МИДу, который счел его высказывания в адрес руководства страны оскорбительными и сравнил с «подающим надежды бухгалтером»

Михаил Бабич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

«Кое-кому кое-где почему-то показалось»

В понедельник, 18 марта, продолжилась публичная дискуссия между российским послом в Белоруссии Михаилом Бабичем и белорусскими чиновниками. Как заявил Бабич в пресс-центре агентства «Sputnik Беларусь», посол — высший официальный представитель государства, он отвечает за реализацию внешней политики его государства в конкретной стране. «Один из основных моментов состоит в том, что кое-кому кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол — это такой, знаете, ванька-встанька: сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил, проводил», — добавил он.

Это стало ответом на слова главы управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Тот 15 марта, комментируя интервью, которое Бабич дал 14 марта агентству «РИА Новости», заявил, что российский посол, до августа 2018 года бывший полпредом президента в Приволжье, не понимает различия между независимым государством и федеральным округом и оперирует «подтасованным набором цифр». Российскому дипломату, по словам Глаза, следует вникнуть в специфику страны пребывания. «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал представитель МИД Белоруссии.

Бабич назвал слова Глаза высокой оценкой со стороны белорусского МИДа: «Если твоей стране нужно, чтобы посол на какое-то время стал бухгалтером, а когда это еще хороший бухгалтер или подающий надежды бухгалтер, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют, а, наоборот, экономические взаимоотношения со своим партнером будут прозрачные, понятные». По словам российского дипломата, уровень отношений между Россией и Белоруссией не стоит возникшей «на ровном месте» «кухонной перебранки».

Бабич прокомментировал реплику сотрудника белорусского МИДа не впервые. В пятницу, 15 марта, он назвал ее выпадом, но выразил уверенность, что страны продолжат совместную работу. В российском МИДе также обратили внимание на высказывания в адрес посла. «Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — заявил 15 марта заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин (цитата по «РИА Новости»).

«Так вообще послы не разговаривают»

В своем интервью «РИА Новости» Бабич рассказал о «вывихе» в оценках российского вклада в экономику Белоруссии.​ Бабич начал работу в Белоруссии в сентябре прошлого года. Во время вручения верительных грамот президент Александр Лукашенко ​заявил, что, согласно его ожиданиям, «новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах».

В интервью, которое спровоцировало новый виток кризиса в отношениях двух стран, российский посол прокомментировал многочисленные высказывания президента Лукашенко. «Не надо учить Россию и ее правительство, как жить, тем более что желающих в мире и так хватает», — заявил он. Он также обратил внимание на то, что белорусский лидер не всегда владеет точной информацией. «Про вьетнамскую АЭС — это вообще какой-то анекдотичный пример. Дело в том, что такого проекта просто не существует. Он был на бумаге, но по просьбе вьетнамской стороны был закрыт еще в 2016 году, так и не начавшись», — рассказал Бабич, комментируя слова Лукашенко о том, что Россия выдала Минску кредит «на строительство атомной станции под 4,8%, а Вьетнаму — порядка под 3%».

«Ни один российский посол не позволял себе до сих пор так разговаривать с белорусским руководством. В интервью «РИА Новости» были утверждения и тезисы по поводу выступлений Лукашенко, которые могут считать оскорбительными, некоторые из них посол назвал анекдотическими, так вообще послы не разговаривают, именно этим объясняется реакция белорусской стороны», — сказал РБК белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Посол Бабич дал четкое и аргументированное интервью. Видимо, у белорусской стороны аргументы закончились», — прокомментировал высказывания представителя белорусского МИДа собеседник РБК, близкий к российскому внешнеполитическому ведомству. В последние годы подобных высказываний в адрес послов в российско-белорусских отношениях не было.

«Есть очевидные проблемы в экономических отношениях между странами. Во время последних встреч была созвана рабочая группа, видимо, белорусская сторона считает, что вместо публичного изложения позиции посол должен заниматься работой группы, которая пока еще ни разу не собиралась», — сказал РБК старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант. В экономических отношениях между странами продолжается кризис — три последние встречи Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным так и не привели к разрешению спора о цене на газ для Белоруссии, к развитию политической и экономической интеграции.

«Есть также версия, что резкая реакция вызвана тем, что посол России встретился с представителем оппозиционного движения «Говори правду», а с руководителями прогосударственных объединений и партий не встречался», — продолжает Дзермант. Встреча Бабича с лидерами «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич прошла 12 марта. «Встреча прошла по нашей инициативе», — рассказала РБК Короткевич. Участники движения, по ее словам, встречались и с предыдущим послом России Александром Суриковым. Такие встречи необходимы для расширения пространства диалога между странами и обсуждения развития отношений, которые должны строиться на принципе равноправия, добавляет она.

Как будет развиваться скандал, пока сложно прогнозировать. «После заявления пресс-секретаря МИДа белорусские государственные СМИ не комментируют ситуацию, видимо, дана команда не разжигать этот конфликт», — говорит политолог Валерий Карбалевич. Обычно споры в белорусско-российских отношениях заканчиваются компромиссом, добавляет Дзермант.