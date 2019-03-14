Петербургские выборы вышли на второй ярус

Почему Совет федерации отклонил закон о хостелах

Совет Федерации не поддержал закон о запрете хостелов в жилых домах. За последние 1,5 года это уже третий подобный случай. Политологи связывают решение верхней палаты с осенними губернаторскими выборами в Петербурге

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

​Как объяснил свое решение Совет Федерации

В среду, 13 марта, Совет Федерации отклонил законопроект о запрете гостиниц и хостелов в многоквартирных домах. Эту инициативу в Госдуму внесла в сентябре 2015 года депутат Галина Хованская с группой парламентариев. Против законопроекта проголосовал 151 сенатор, за — двое, еще четверо воздержались.

Претензии у сенаторов вызвал короткий переходный период — всего десять дней. Председатель комитета палаты по бюджету Сергей Рябухин также раскритиковал отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов Федерации.

Законопроект представлял председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко. Его комитет рекомендовал инициативу одобрить. Комитеты по конституционному законодательству, бюджету, соцполитике и экономике дали отрицательные заключения на законопроект, предложив перенести принятие документа на начало 2020 года.

Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что, если закон вступит в силу 24 марта, его реализация будет невозможна, так как владельцы хостелов не смогут «привести свои дела в порядок». Представляющий Крым сенатор Сергей Цеков добавил, что инициатива не обсуждалась с регионами.

Глава палаты Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы не выступают против закона, а настаивают на создании согласительной комиссии и переносе вступления законопроекта в силу. «Нужно дать возможность закрыть договор аренды, закрыть бизнес, уволить людей. Человек взял кредит, оформил аренду помещения — ну дайте ему закрыть бизнес к 2020 году, мы же не рейдеры», — сказала она.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал журналистам, что депутаты будут готовы преодолеть вето верхней палаты на законопроект, если оно будет наложено. Но собеседник РБК, близкий к руководству Госдумы, заявил следующее: «Точно не будем преодолевать вето. Тут нет предмета для противостояния». Он добавил, что при этом не исключает создания согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации.

Дума приняла законопроект в третьем окончательном чтении 6 марта 2019 года. Случаи, когда сенаторы отклоняют уже принятые Госдумой законопроекты, очень редки. Зимой 2017 года сенаторы не поддержали проект закона о запрете контактной притравки животных. Позднее он был доработан и принят. Ранее Совет Федерации отклонил законопроект, запрещающий рекламу на платежных квитанциях ЖКХ. Спикер палаты Матвиенко назвала инициативу чушью. Согласительная комиссия решила не распространять запрет на социальную рекламу и информационно-справочные материалы, после чего законопроект был принят.

Что запрещает законопроект

Законопроект не допускает размещения в жилых помещениях промышленных производств и гостиниц. В ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса предлагается внести поправку, согласно которой жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Понятие «гостиничные услуги» закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». К ним относятся все услуги по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных утвержденными правительством правилами предоставления гостиничных услуг ИП и юридическими лицами.

Таким образом, в жилых домах под запрет подпадают все виды гостиниц: согласно утвержденному постановлением правительства от 6 февраля положению об их классификации к таким относятся собственно гостиницы, апарт-отели и хостелы.

Согласно законопроекту помещения под хостелы также нужно будет оснащать специальным оборудованием, системой звукоизоляции, сигнализацией, системой противопожарной безопасности, сейфами и средствами для уборки номеров.

Россияне против хостелов В начале марта 2018 года ВЦИОМ по заказу Думы опросил россиян, как они относятся к законопроекту о запрете хостелов. Более половины респондентов высказались за запрет (исследование есть у РБК). Около 70% опрошенных уверены, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Обеспокоенность проблемой среди москвичей и петербуржцев еще выше — 80%. Чаще всего среди неудобств от хостелов в жилых домах респонденты называли большое количество посторонних (43%), непонятный контингент и неприятные компании (шум, курение, распитие алкоголя; 44%). Чтобы предотвратить создание хостелами неудобств для других жителей многоквартирного дома, в первую очередь необходимо обязать хостелы обеспечить отдельный вход и шумоизоляцию, заявили 47%. Еще 25% опрошенных считают, что нужно закрыть подобные хостелы. В исследовании приняли участие 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

Кого на самом деле поддержала верхняя палата

Законопроект вызвал большой резонанс. После принятия Госдумой его раскритиковал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он обратился к Матвиенко и предложил отложить вступление нового закона в силу. Беглов заявил о большом количестве обращений, поступивших в его адрес от представителей туристической индустрии, делового сообщества Петербурга и отдельных предпринимателей, обеспокоенных установлением такого запрета. «Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и в конечном итоге приведет к потере рабочих мест в этой сфере», — говорится на сайте петербургского правительства.

По мнению Беглова, изменение срока вступления закона в силу позволит обеспечить соблюдение баланса интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и предпринимателей, владеющих хостелами. Ранее Минкультуры сообщало, что вступление нового закона в силу приведет к закрытию более 45 тыс. предприятий по всей стране.

Главным выгодоприобретателем решения Совета Федерации стал Беглов, уверен политолог Константин Калачев. «Ему надо демонстрировать умение защищать интересы популярного у туристов региона, выглядеть драйвером развития малого и среднего бизнеса северной столицы, — сказал он РБК. — А для Матвиенко это — демонстрация субъектности Совета Федерации».

Политолог уверен, что в лидирующем по количеству хостелов в жилых домах Петербурге решение отложить закон воспримут позитивно, и это может сыграть в пользу Беглова на сентябрьских губернаторских выборах. «Пока согласительная комиссия что-то примет, выборы уже пройдут, и он на них будет выглядеть тяжеловесом, почти героем».

РБК узнал, что принятие инициативы может привести к закрытию 40% хостелов в Москве и 80% — в Петербурге. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что закон «убьет востребованный легальный малый бизнес» гостиниц в жилом фонде, но не помешает вести деятельность нелегальным средствам размещения. Они отметили, что собственники хостелов смогут переводить свои помещения в статус нежилых. «Шанс выжить» останется также у хостелов, размещенных выше первого этажа, пояснили эксперты.