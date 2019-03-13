Новый формат аукциона вывел Минфин на рекорд

Иностранные инвесторы в конце февраля 2019 года за один день приобрели облигаций федерального займа (ОФЗ) на 28,5 млрд руб. Это рекордный показатель за полтора года, говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора. Нерезиденты вкладывали больше в российский госдолг за раз — 29,7 млрд руб. — в сентябре 2017 года.
«Успеху аукциона способствовал ряд факторов, таких как благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения», — отметили в пресс-службе Минфина. Ведомство впервые провело размещение ОФЗ в новом формате — без указания планируемого объема заимствований, который впервые был опробован в феврале 2019 года.
Благодаря этому формату на аукционах 27 февраля был установлен и общий рекорд по размещению госдолга за день, тогда Минфин впервые с 2014 года занял на рынке 57,6 млрд руб., при этом половину из этой суммы приобрели нерезиденты.
«Круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов», — отметил ЦБ.
На первом аукционе 27 февраля были проданы пятилетние ОФЗ с доходностью 8,23% годовых. На втором Минфин разместил 10-летние бумаги под доходность 8,45%.
Спрос растет
Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов, доля которых в январе 2019 года увеличилась впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски. Так, согласно данным ЦБ, по итогам января их доля составила 25% против 24,4% по итогам декабря. На 1 февраля суммарный объем вложений составил 1,84 трлн руб. За февраль доля еще подросла, до 25,5%. С начала года нерезиденты увеличили вложения в российские госбумаги более чем на 100 млрд руб. (на 55 млрд руб. в январе и на 46 млрд руб. в феврале).
ЦБ 11 марта отметил, что реакция нерезидентов на усиление в феврале санкционной риторики против России была незначительной и кратковременной. Доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года, а доля покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям первого квартала 2018 года. Доля нерезидентов на аукционах составляла около 31%, привел непубличные данные ЦБ главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его мнению, пока нет предпосылок для того, чтобы эта доля сокращалась.
В 2016–2017 годах нерезиденты приобретали в среднем 65% от нового объема размещений ОФЗ, напомнил он. Поэтому в дальнейшем, если санкционные риски будут снижаться, их доля может постепенно увеличиваться, а если санкционный фон ухудшится, то и доля нерезидентов в ОФЗ уменьшится, полагает Монастыршин.
Значимость текущего спроса нерезидентов на российский госдолг не стоит переоценивать, предупреждает глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. «Нужно понимать, что за апрель–декабрь 2018 года вложения нерезидентов сократились на 561 млрд руб.», — указал он.
Аномальные нерезиденты
Рост иностранных вложений в ОФЗ наблюдается на фоне благоприятного внешнего фона для развивающихся рынков, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Речь идет об изменении политики ФРС США в отношении повышения ставки, о подорожании нефти и отсутствии шоковых событий. Также влияют перспективы смягчения монетарной политики Европейского ЦБ в 2019 году, добавляет Монастыршин.
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, напротив, увидел в поведении нерезидентов аномалию: в феврале доходность ОФЗ росла, несмотря на рост вложений нерезидентов в госбумаги. Если 31 января 2019 года средняя доходность ОФЗ (по индексу RGBI) составляла 8,1%, то к концу февраля она выросла до 8,26%, хотя осталась ниже уровней начала года (8,53%).
Раньше такого не наблюдалось, утверждает Порывай: повышенный спрос нерезидентов приводил к устойчивому снижению доходностей гособлигаций. Кроме того, этот спрос выглядит странным еще и по причине присутствия угрозы санкций на госдолг, указывает аналитик. «Те нерезиденты, которые купили эти ОФЗ, — это, видимо, особенный узкий круг иностранных инвесторов, который нестандартно покупает ОФЗ — на первичном размещении и с премией. А классические нерезиденты ничего не приобретают либо даже сокращают свои позиции, так как ждут ввода санкций», — считает Порывай.
Никакой угрозы санкций не было, не согласен Табах, а была очередная редакция законопроекта Госдепа США о введении санкций в отношении России, который уже не раз всех пугал. Санкционная активизация в начале 2019 года не привнесла по сути ничего нового для угроз в отношении долгового рынка — можно сказать, что страновой риск отчасти уже заложен в текущие котировки, поддерживает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
С оглядкой на санкции
В будущем покупки российского госдолга нерезидентами продолжатся, считает Юрий Тулинов, поскольку в мире по-прежнему немного альтернатив российским ОФЗ с точки зрения совокупности макроэкономических показателей страны и уровня доходности.
Российские облигации выглядят интересно по соотношению риск/доходность по сравнению с бумагами других развивающихся стран, соглашается Монастыршин. «Макроэкономические показатели России за последний год улучшились: золотовалютные резервы выросли, внешний долг сократился, федеральный бюджет исполняется с профицитом, рейтинг России теперь уже от трех международных агентств находится на инвестиционном уровне», — перечисляет он.
Если США введут новые санкции, то они будут распространяться на новый госдолг и никак не ограничат нерезидентов во владении старым госдолгом, добавляет эксперт. «Поэтому цены обращающихся ОФЗ после введения санкций существенно не изменятся. Запрет на покупку для нерезидентов нового госдолга, скорее всего, приведет к тому, что доходность новых ОФЗ будет на один-два процентных пункта выше, чем уже обращающихся гособлигаций», — прогнозирует Монастыршин.
В феврале 2019 года конгресс США представил обновленный законопроект DASKA о санкциях против России. Часть положений была прописана в первой версии законопроекта, представленной еще в 2018 году. Тогда главными мерами стали блокировка операций госбанков России и санкции против нового суверенного долга страны. При этом из документа убран пункт о блокировке операций и активов российских госбанков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и т.д.).
В новой версии законопроекта появились следующие пункты:
- санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;
- санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода;
- санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.