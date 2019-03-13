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Новый формат аукциона вывел Минфин на рекорд
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Газета
Новый формат аукциона вывел Минфин на рекорд
Газета № 027 (2982) (1303) Финансы,
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Новый формат аукциона вывел Минфин на рекорд
ЦБ сообщил подробности февральского размещения ОФЗ
Иностранцы в феврале установили рекорд за полтора года по покупке российского госдолга, за один день купив ОФЗ на 28,5 млрд руб. Рост спроса со стороны нерезидентов сопровождался ростом доходности госбумаг. Обычно бывает наоборот
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иностранные инвесторы в конце февраля 2019 года за один день приобрели облигаций федерального займа (ОФЗ) на 28,5 млрд руб. Это рекордный показатель за полтора года, говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора. Нерезиденты вкладывали больше в российский госдолг за раз — 29,7 млрд руб. — в сентябре 2017 года.

«Успеху аукциона способствовал ряд факторов, таких как благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения», — отметили в пресс-службе Минфина. Ведомство впервые провело размещение ОФЗ в новом формате — без указания планируемого объема заимствований, который впервые был опробован в феврале 2019 года.

Благодаря этому формату на аукционах 27 февраля был установлен и общий рекорд по разме​щению госдолга за день, тогда Минфин впервые с 2014 года занял на рынке 57,6 млрд руб., при этом половину из этой суммы приобрели нерезиденты.

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«Круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов», — отметил ЦБ.

На первом аукционе 27 февраля были проданы пятилетние ОФЗ с доходностью 8,23% годовых. На втором Минфин разместил 10-летние бумаги под доходность 8,45%.

Спрос растет

Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов, доля которых в январе 2019 года увеличилась впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски. Так, согласно данным ЦБ, по итогам января их доля составила 25% против 24,4% по итогам декабря. На 1 февраля суммарный объем вложений составил 1,84 трлн руб. За февраль доля еще подросла, до 25,5%. С начала года нерезиденты увеличили вложения в российские госбумаги более чем на 100 млрд руб. (на 55 млрд руб. в январе и на 46 млрд руб. в феврале).

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ЦБ 11 марта отметил, что реакция нерезидентов на усиление в феврале санкционной риторики против России была незначительной и кратковременной. Доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года, а доля покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям первого квартала 2018 года. Доля нерезидентов на аукционах составляла около 31%, привел непубличные данные ЦБ главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его мнению, пока нет предпосылок для того, чтобы эта доля сокращалась.

В 2016–2017 годах нерезиденты приобретали в среднем 65% от нового объема размещений ОФЗ, напомнил он. Поэтому в дальнейшем, если санкционные риски будут снижаться, их доля может постепенно увеличиваться, а если санкционный фон ухудшится, то и доля нерезидентов в ОФЗ уменьшится, полагает Монастыршин.

Значимость текущего спроса нерезидентов на российский госдолг не стоит переоценивать, предупреждает глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. «Нужно понимать, что за апрель–декабрь 2018 года вложения нерезидентов сократились на 561 млрд руб.», — указал он.

Аномальные нерезиденты

Рост иностранных вложений в ОФЗ наблюдается на фоне благоприятного внешнего фона для развивающихся рынков, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Речь идет об изменении политики ФРС США в отношении повышения ставки, о подорожании нефти и отсутствии шоковых событий. Также влияют перспективы смягчения монетарной политики Европейского ЦБ в 2019 году, добавляет Монастыршин.

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Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, напротив, увидел в поведении нерезидентов аномалию: в феврале доходность ОФЗ росла, несмотря на рост вложений нерезидентов в госбумаги. Если 31 января 2019 года средняя доходность ОФЗ (по индексу RGBI) составляла 8,1%, то к концу февраля она выросла до 8,26%, хотя осталась ниже уровней начала года (8,53%).

Раньше такого не наблюдалось, утверждает Порывай: повышенный спрос нерезидентов приводил к устойчивому снижению доходностей гособлигаций. Кроме того, этот спрос выглядит странным еще и по причине присутствия угрозы санкций на госдолг, указывает аналитик. «Те нерезиденты, которые купили эти ОФЗ, — это, видимо, особенный узкий круг иностранных инвесторов, который нестандартно покупает ОФЗ — на первичном размещении и с премией. А классические нерезиденты ничего не приобретают либо даже сокращают свои позиции, так как ждут ввода санкций», — считает Порывай.

Никакой угрозы санкций не было, не согласен Табах, а была очередная редакция законопроекта Госдепа США о введении санкций в отношении России, который уже не раз всех пугал. Санкционная активизация в начале 2019 года не привнесла по сути ничего нового для угроз в отношении долгового рынка — можно сказать, что страновой риск отчасти уже заложен в текущие котировки, поддерживает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

С оглядкой на санкции

В будущем покупки российского госдолга нерезидентами продолжатся, считает Юрий Тулинов, поскольку в мире по-прежнему немного альтернатив российским ОФЗ с точки зрения совокупности макроэкономических показателей страны и уровня доходности.

Российские облигации выглядят интересно по соотношению риск/доходность по сравнению с бумагами других развивающихся стран, соглашается Монастыршин. «Макроэкономические показатели России за последний год улучшились: золотовалютные резервы выросли, внешний долг сократился, федеральный бюджет исполняется с профицитом, рейтинг России теперь уже от трех международных агентств находится на инвестиционном уровне», — перечисляет он.

Если США введут новые санкции, то они будут распространяться на новый госдолг и никак не ограничат нерезидентов во владении старым госдолгом, добавляет эксперт. «Поэтому цены обращающихся ОФЗ после введения санкций существенно не изменятся. Запрет на покупку для нерезидентов нового госдолга, скорее всего, приведет к тому, что доходность новых ОФЗ будет на один-два процентных пункта выше, чем уже обращающихся гособлигаций», — прогнозирует Монастыршин.

В феврале 2019 года конгресс США представил обновленный законопроект DASKA о санкциях против России. Часть положений была прописана в первой версии законопроекта, представленной еще в 2018 году. Тогда главными мерами стали блокировка операций госбанков России и санкции против нового суверенного долга страны. При этом из документа убран пункт о блокировке операций и активов российских госбанков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и т.д.).

В новой версии законопроекта появились следующие ​пункты:

  • санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;
  • санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода;
  • санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.​​
Автор: Евгения Чернышова.
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