Секрет на ₽42 млрд: закрепит ли Минфин успех на рынке госдолга

Минфин впервые разместил госдолг в новом формате — без объявления планов по объему заимствований. За день ему удалось занять рекордную сумму почти за год. Это временный успех, считают эксперты, инвесторы адаптируются к изменениям

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов 13 февраля опробовало новый формат для размещения внутреннего госдолга — облигации федерального займа (ОФЗ) предлагались на двух аукционах без указания планируемого объема заимствований. В итоге за день Минфин занял в общей сложности 42 млрд руб. Больше удавалось разместить почти год назад — 28 февраля 2018 года было продано облигаций на 50 млрд руб.

На первом аукционе министерство разместило пятилетние ОФЗ на 38,1 млрд руб. при спросе 54,3 млрд руб., сообщило ведомство. Бумаги были размещены под доходность 8,11% годовых с небольшой премией к рынку. Второй аукцион, где предлагались десятилетние ОФЗ, оказался не таким успешным — Минфин удовлетворил заявки на 3,9 млрд руб. под доходность 8,37% (+6 б.п. к предыдущему торговому дню) при общем спросе 30,5 млрд руб.

До настоящего момента Минфин, традиционно предлагающий по средам рынку новые бумаги, во вторник объявлял конкретную сумму планировавшихся к размещению выпусков ОФЗ. Но в течение последнего полугода аукционы Минфина часто оказывались провальными. Ведомству не удавалось продать рынку желаемые объемы госбумаг, в том числе из-за выхода нерезидентов из ОФЗ на фоне увеличения санкционных рисков и общего снижения привлекательности активов развивающихся экономик в середине 2018 года.

Чтобы решить эту проблему, Минфин 5 февраля сообщил о намерении изменить политику проведения аукционов и отказаться от раскрытия лимитов планируемого размещения. «По мнению Минфина России, данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки», — поясняли в ведомстве. Число удовлетворенных заявок на каждом аукционе будет зависеть от спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к уровням доходности на рынке, указывали в Минфине.

«В дальнейшем мы планируем продолжить практику проведения аукционов в новом формате. При этом не исключено и проведение аукционов с ограничением объемов предложения. Выбор формата аукционов будет зависеть от конкретной рыночной конъюнктуры и предлагаемых типов ОФЗ», — заявили после публикации материала в пресс-службе Минфина.