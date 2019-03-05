Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты

Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты

Минфин планирует покупать валюту на 15,5 млрд руб. ежедневно с 7 марта по 4 апреля. По оценке министерства, в марте бюджет получит 269,6 млрд руб. дополнительных доходов от нефти

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Минфин планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля, сообщается на сайте министерства.

Это на 59,79% больше суммы, потраченной на эти цели в прошлом месяце (с 7 февраля по 6 марта), тогда на закупки валюты направили 194 млрд руб.

По оценке Минфина, в марте бюджет получит 269,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов из-за того, что фактическая цена на нефть превысила базовый уровень. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,5 млрд руб.», — рассказали в министерстве.

Согласно действующему бюджетному правилу, Минфин каждый месяц покупает валюту на сверхдоходы, полученные от продажи нефти по цене выше $40 за барр. Агентом министерства по закупкам выступает Центробанк.