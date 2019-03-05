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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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Экономика ,  
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Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты
Минфин планирует покупать валюту на 15,5 млрд руб. ежедневно с 7 марта по 4 апреля. По оценке министерства, в марте бюджет получит 269,6 млрд руб. дополнительных доходов от нефти
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Минфин планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля, сообщается на сайте министерства.

Это на 59,79% больше суммы, потраченной на эти цели в прошлом месяце (с 7 февраля по 6 марта), тогда на закупки валюты направили 194 млрд руб.

По оценке Минфина, в марте бюджет получит 269,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов из-за того, что фактическая цена на нефть превысила базовый уровень. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,5 млрд руб.», — рассказали в министерстве.

Согласно действующему бюджетному правилу, Минфин каждый месяц покупает валюту на сверхдоходы, полученные от продажи нефти по цене выше $40 за барр. Агентом министерства по закупкам выступает Центробанк.

Экономика
ЦБ растянет на три года отложенные из-за скачков курса закупки валюты

В августе 2018 года в связи с волатильностью курса рубля закупки были приостановлены, их возобновили в январе 2019-го. Так, с 15 января по 6 февраля на покупку валюты направили 265,8 млрд руб. В ЦБ сообщили, что отложенные в прошлом году закупки валюты растянут на три года, ежедневный объем таких операций на внутреннем рынке увеличится на 2,8 млрд руб.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, ЦБ осторожно подходит к покупкам валюты из-за того, что риски для рублевых активов все еще актуальны. В частности, речь идет о возможном усилении санкционного давления и ухода нерезидентов из нерисковых активов, пояснил он. «В этих условиях курс рубля остается достаточно уязвимым, поэтому факторы давления в виде покупок валюты должны иметь ограниченное и, главное, понятное для рынка воздействие на курс», — заявил эксперт.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минфин, валюта
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