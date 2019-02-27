Минфин установил рекорд с 2014 года по размещению госдолга

Минфин установил рекорд с 2014 года по заимствованиям на регулярных аукционах: почти 58 млрд руб. за день. Успех обеспечил введенный в 2019 году формат размещений, позволяющий занимать больше при благоприятной ситуации на рынке

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Минфин 27 февраля осуществил крупнейшее с 2014 года размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) для регулярных аукционов, заняв на рынке за один день 57,6 млрд руб.

Больше ведомству удалось занять за раз лишь 21 июля 2015 года, но тогда речь шла о размещении первого выпуска ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) на 75 млрд руб. Он проводился на нерегулярной основе и не был включен Минфином в статистику стандартных размещений.

«Впервые с 2014 года нам удалось привлечь рекордный объем заемных ресурсов на двух аукционах в рамках одного дня — 57,6 млрд руб., — указали в пресс-службе Минфина. — Успеху аукциона способствовал ряд факторов, таких как благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения, которые и помогли в должном объеме удовлетворить спрос инвесторов».

Рекорд удалось установить при размещении ОФЗ в новом формате, впервые опробованном в 2019 году, без указания планируемого объема заимствований. На первом аукционе были проданы пятилетние ОФЗ на 35,1 млрд руб. с доходностью 8,23% годовых при спросе 46,7 млрд руб. На втором — Минфин разместил 10-летние бумаги на сумму 22,5 млрд руб. под доходность 8,45%, спрос на них достиг 29 млрд руб.

Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов — в январе 2019 года доля иностранных инвесторов в ОФЗ выросла и составила 25 против 24,4% по итогам декабря, отчитался ЦБ в среду. Рост доли фиксируется впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски.