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Минфин установил рекорд с 2014 года по размещению госдолга
Минфин установил рекорд с 2014 года по заимствованиям на регулярных аукционах: почти 58 млрд руб. за день. Успех обеспечил введенный в 2019 году формат размещений, позволяющий занимать больше при благоприятной ситуации на рынке
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин 27 февраля осуществил крупнейшее с 2014 года размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) для регулярных аукционов, заняв на рынке за один день 57,6 млрд руб.

Больше ведомству удалось занять за раз лишь 21 июля 2015 года, но тогда речь шла о размещении первого выпуска ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) на 75 млрд руб. Он проводился на нерегулярной основе и не был включен Минфином в статистику стандартных размещений.

«Впервые с 2014 года нам удалось привлечь рекордный объем заемных ресурсов на двух аукционах в рамках одного дня — 57,6 млрд руб., — указали в пресс-службе Минфина. — Успеху аукциона способствовал ряд факторов, таких как благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения, которые и помогли в должном объеме удовлетворить спрос инвесторов».

Рекорд удалось установить при размещении ОФЗ в новом формате, впервые опробованном в 2019 году, без указания планируемого объема заимствований. На первом аукционе были проданы пятилетние ОФЗ на 35,1 млрд руб. с доходностью 8,23% годовых при спросе 46,7 млрд руб. На втором — Минфин разместил 10-летние бумаги на сумму 22,5 млрд руб. под доходность 8,45%, спрос на них достиг 29 млрд руб.

Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов — в январе 2019 года доля иностранных инвесторов в ОФЗ выросла и составила 25 против 24,4% по итогам декабря, отчитался ЦБ в среду. Рост доли фиксируется впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски.

Плюсы нового формата

Высокий спрос со стороны нерезидентов, зафиксированный в январе, сохраняется и сейчас, это в числе других факторов обеспечило успех аукционов: сказываются привлекательная доходность российских гособлигаций и сильная макроэкономическая статистика, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Сейчас на долговом рынке складывается ситуация, аналогичная ситуации на валютном рынке, — «инвесторы неоправданно пассивны к продолжению активизации геополитических рисков для России», отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Другими словами, инвесторы, вкладывающие в российские активы, действуют в рамках общерыночного позитивного настроения.

На желание инвесторов приобрести российский госдолг не повлияла и публикация на сайте конгресса США обновленного законопроекта об антироссийских санкциях DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), ключевые положения которого стали известны еще до публикации. Инвесторы не увидели в тексте законопроекта ничего кардинально нового, поэтому на спрос он не повлиял, отмечает Монастыршин.

27 февраля прошло погашение одного из выпусков ОФЗ на 150 млрд руб. и купонные выплаты еще по трем выпускам на 10 млрд руб., указывает Монастыршин. Высвободившиеся средства инвесторы могли потратить как раз на покупки новых госбумаг, считает он. Успеху размещения способствует и новый формат проведения аукционов без предварительного лимита.

То, что ведомство теперь не ограничивается размерами заимствований, дало дополнительную возможность использовать хороший момент на рынке, не размазывая займы на несколько месяцев, соглашается управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Чтобы выполнить планы по размещению, Минфин может и дальше ловить такие моменты, поскольку коридор возможностей у него стал больше, говорит эксперт.

На 2019 год Минфин запланировал привлечь 2,4 тр​лн руб., в том числе в первом квартале 450 млрд руб. Чтобы выполнить квартальный план, министерство должно привлекать в среднем 41 млрд руб. в неделю, подсчитали в «ВТБ Капитале».

Авторы: Екатерина Литова, Павел Казарновский
При участии: Евгения Чернышова
Теги: ОФЗ, Минфин
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