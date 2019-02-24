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Политика ,  
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Лавров заявил о полном отсутствии условий для мирного договора с Японией
Проблема мирного договора не будет решаться на японских условиях, несмотря на все заявления из Токио, сказал Сергей Лавров. В настоящее время никаких условий для его заключения нет, констатировал министр
Сергей Лавров (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют, констатировал глава МИД России Сергей Лавров. Этим заявлением Лавров завершил большое интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заявил Лавров.

Министр отметил, что оставляет на совести японской стороны слова о существовании неких договоренностей по поводу визита президента России Владимира Путина в Японию в июне для участия в саммите «Большой двадцатки». «Никаких договоренностей не было и не могло быть, потому что и мы никогда не являемся сторонниками неких искусственных сроков ни по одной проблеме», — отметил Лавров.

​«Второе. Наша позиция очень проста. Для того, чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах. Если мы посмотрим на реальную ситуацию, Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение», — заявил он.

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По словам Лаврова, в Москве «никто не видел» никаких японских рамочных проектов. Лавров также напомнил, что Путин и Абэ договорились ускорить работу над договором на основе Декларации 1956 года. «Там четко сказано: сначала заключение мирного договора. А это, как я уже многократно говорил, означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды. Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится», — объяснил Лавров.

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Он также отметил, что «была договоренность прежде всего создавать новое качество отношений», однако Токи поддерживает санкции против России и голосует в ООН солидарно с американцами по резолюциям, направленным против России. ​Министр также считает, что Япония на выполняет договоренности по созданию в общественном мнении позитивного образа друг друга.

Ранее 10 февраля Абэ пообещал не прекращать переговоры с Россией по вопросу мирного договора и не оставлять эту проблему следующим поколениям. «Проблема, которую не получается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом [Владимиром] Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору», — заявил японский премьер.

За несколько дней до этого на национальной конференции по возвращению «северных территорий», в отличие от предыдущих лет, японское правительство не использовало фразу о «незаконной оккупации» островов Россией. Решение не использовать эту формулировку связано с интенсивным переговорным процессом по мирному договору. На конференции присутствовал японский премьер-министр Синдзо Абэ, который выразил уверенность в прогрессе двусторонних переговоров​.

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов — правительство Японии считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись в январе в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сергей Лавров, Япония, мирный договор
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