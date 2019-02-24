Лавров заявил о полном отсутствии условий для мирного договора с Японией

Проблема мирного договора не будет решаться на японских условиях, несмотря на все заявления из Токио, сказал Сергей Лавров. В настоящее время никаких условий для его заключения нет, констатировал министр

Сергей Лавров (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют, констатировал глава МИД России Сергей Лавров. Этим заявлением Лавров завершил большое интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заявил Лавров.

Министр отметил, что оставляет на совести японской стороны слова о существовании неких договоренностей по поводу визита президента России Владимира Путина в Японию в июне для участия в саммите «Большой двадцатки». «Никаких договоренностей не было и не могло быть, потому что и мы никогда не являемся сторонниками неких искусственных сроков ни по одной проблеме», — отметил Лавров.

​«Второе. Наша позиция очень проста. Для того, чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах. Если мы посмотрим на реальную ситуацию, Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение», — заявил он.