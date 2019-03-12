Московская область отходит в лидеры

Finexpertiza представила рейтинг замусоренности российских регионов

Москва и Подмосковье генерируют более 15% всего мусора в России, подсчитала Finexpertiza. Исходя из числа жителей и нормы накопления Московская область — лидер по генерации отходов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Мусорные лидеры

Исходя из норм накопления мусора, россияне накапливают до 337,2 млн куб. м отходов в год, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza. Для расчетов они умножили средний норматив накопления (2,18 куб. м твердых коммунальных отходов в год на человека) в стране на численность населения (146,8 млн человек).​

Лидер по объему накопления отходов — Московская область, где проживает 7,6 млн человек. Жители Подмосковья накапливают 27,53 млн куб. м мусора в год (в среднем 3,63 куб. м на человека). Для перевода нормы накопления с квадратных метров площади на кубические метры с человека использовались данные Росстата по количеству квадратных метров, которое приходится в среднем на одного жителя Московской области, затем они умножались на норму накопления в пересчете на квадратный метр.

На втором месте, по официальной статистике, оказалась Москва с 24,1 млн куб. м отходов в год. Несмотря на то что в столице живет почти вдвое больше людей, чем в области (12,6 млн), норматив накопления отходов на человека, наоборот, почти в два раза меньше — 1,91 куб. м в год. В итоге на эти два региона приходится почти 52 млн куб. м отходов в год, или более 15% всего мусора в России, следует из данных Finexpertiza.

Значительная часть московского мусора вывозится в Подмосковье, в январе 2019 года власти двух регионов договорились о регулировании потока отходов. Но аналитики Finexpertiza в своих расчетах не учитывали вывоз мусора из Москвы в Подмосковье, речь идет о накоплении отходов именно жителями области, сказал РБК представитель компании.

Столица пока не вошла в мусорную реформу, которая стартовала в начале 2019 года, и здесь действует старый норматив накопления отходов, установленный еще в 2008 году, указывают аналитики Finexpertiza. «Возможно, при переходе на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами Москва пересчитает установленные нормативы», — предполагают они.

На третьем месте оказался Краснодарский край, накапливающий ежегодно 17,4 млн куб. м отходов при 5,6 млн жителей. При этом аналитики не учитывали объем миграции населения в регионах и летний приток туристов, которые, в частности, приезжают в Сочи и на другие курорты. Ранее власти Краснодарского края предложили направить часть курортного сбора на нужды организации вывоза мусора в период наплыва туристов.

Меньше всего мусора производят в Чукотском автономном округе — лишь 51,6 тыс. куб. м в год; правда, население там составляет 49,2 тыс. человек. На втором месте среди наименее замусоренных регионов в стране — Еврейская автономная область, где за год скапливается 57,3 тыс. куб. м отходов при населении втрое больше, чем на Чукотке, около 160 тыс. человек.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов называет расчеты аналитиков Finexpertiza прогнозными и утверждает, что объем накопления мусора в регионах будет корректироваться, в том числе с учетом сезонных миграций. «В Московской области в летний период мусора будет больше из-за наплыва дачников из Москвы, в Краснодарском крае — из-за приезда отдыхающих», — напоминает он. По мнению Исмаилова, запуск мусорной реформы в России снизит нагрузку от накопления отходов на природную среду: они будут сортироваться и перерабатываться, а не складироваться на полигонах.

Зачем Россия проводит мусорную реформу Мусорная реформа в России началась в 2019 году, к ней уже присоединились более 70 регионов, отсрочка до 2022-го дана Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Реформа предполагает отбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией отходов. Тарифные службы регионов утвердили стоимость вывоза мусора, а Минприроды — норматив по накоплению отходов на человека. Из этих двух показателей сейчас складывается плата граждан за вывоз отходов. В среднем такая услуга будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал в январе вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий реформу. Часть средств планируется направить на строительство инфраструктуры для хранения, сортировки и переработки мусора. Ранее Finexpertiza подсчитала, что граждане России без учета москвичей будут платить региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд руб. в год. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минприроды до 10 апреля должно представить в правительство предложения о корректировке нормативов накопления и снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) исходя из фактического накопления мусора. При внедрении схемы раздельного сбора отходов плата за их вывоз должна быть снижена.

Лишний мусор

Стимулировать снижение накопления мусора в городах можно путем организации раздельного сбора и отправки на переработку полезных твердых фракций, считает представитель компании «Эколайн» (работает в области обращения с отходами в Москве) Елена Вишнякова. Но пока, по ее словам, раздельный сбор отходов для операторов нерентабелен с учетом затрат на создание инфраструктуры.

Исмаилов считает целесообразным вывоз части московских отходов на хранение в регионы с меньшим объемом накопления мусора, но при жестком соблюдении всех требований безопасности и под контролем общественности.

Региональный оператор «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») уверен, что необходим комплексный подход — раздельный сбор, переработка во вторсырье или электроэнергию. Это позволит реализовать философию «нулевого захоронения» и полностью отказаться от полигонов в России, передал РБК через представителя гендиректор компании Андрей Шипелов.

«РТ-Инвест» строит четыре мусоросжигательных завода по 700 тыс. т каждый, рассчитанных на производство до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составляет около 155 млрд руб. Правительство пообещало «РТ-Инвесту» субсидировать проценты по кредиту ВЭБа на 50 млрд руб.

Партнер практики «Стратегия и операционная эффективность» компании «НЭО Центр» Александр Ракша отмечает, что заставлять людей меньше мусорить бесполезно. «Анализируя мировой рынок гибкой упаковки, который с 2010 по 2018 год вырос на 30%, мы пришли к выводу, что удельный вес мусора на человека в России (3–6 кг) в 3–6 раз меньше, чем в Европе (20–25 кг), и в 10–20 раз меньше, чем в США (61 кг)», — отметил он. По мнению эксперта, с увеличением численности населения в городах необходимо усиленными темпами строить инфраструктуру по сбору мусора. «Ведь даже в нашей стране когда-нибудь закончится земля, пригодная для захоронения отходов», — заключил Ракша.