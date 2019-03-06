Правительство заплатит проценты по кредиту на мусорные заводы «Ростеха»

Правительство компенсирует связанной с «Ростехом» компании проценты по кредиту ВЭБа на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье. Ставку будут субсидировать на период инвестиционной фазы проекта

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство решило компенсировать «РТ-Инвесту» (25% принадлежит «Ростеху», 35% — гендиректору самой «РТ-Инвест» Андрею Шипелову) процентную ставку по кредитам ВЭБа на 50 млрд руб., привлеченным на строительство заводов термической переработки твердых коммунальных отходов в Московской области и Татарстане. Поручение разработать механизм предоставления такой субсидии дал вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий мусорную реформу, следует из протокола февральского заседания проектного комитета по нацпроекту «Экология».

У РБК есть копия протокола, подлинность документа подтвердил участник заседания. Ранее документ публиковал телеграм-канал «Незыгарь». Факт поручения подтвердил РБК представитель Гордеева.

Речь идет о субсидировании процентной ставки «на период инвестиционной фазы реализации проекта», говорится в протоколе.

Представитель «РТ-Инвеста» сообщил, что «решение о субсидировании процентной ставки по кредиту ВЭБ для «РТ-Инвест» принимает правительство». Но это решение «уже принято и в настоящий момент идет проработка механизма реализации решения правительства», добавил участник заседания. Решения по конкретному механизму еще нет, уточнил представитель Гордеева.

В протоколе по итогам совещания в правительстве потребность в субсидиях «РТ-Инвесту» обоснована «устранением дефицита мощностей по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московском регионе». В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля «РТ-Инвест» подписал соглашение с ВЭБом и Газпромбанком об инвестициях в строительство четырех заводов по термической переработке ТКО в энергию на территории Московской области. Общая мощность предприятий составит 2,8 млн т в год, что составляет около четверти объема отходов, которые образуются в Московском регионе.