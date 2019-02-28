В Краснодарском крае предупредили о риске мусорного коллапса на курортах

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«В первую очередь нужно понять объемы миграции для того, чтобы определить наиболее эффективные варианты решения проблемы вывоза мусора. Речь не только о притоке туристов на курорты, но и о сезонной миграции в других регионах. С учетом полученных показателей мы сможем детально проработать проблему вывоза дополнительных отходов и их оплаты», — передал РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев​​. Представитель Минприроды не ответил на запрос РБК.

Мусорная реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает конкурсный выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Это стало отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер Алексей Гордеев.

С запуском реформы себестоимость вывоза отходов из курортных регионов возросла, поскольку теперь региональный оператор обязан свозить их только на официально разрешенные для хранения полигоны, сказала РБК председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (обслуживает регионы Южного Федерального округа, включая Краснодарский край) Полина Вергун. «Это дороже, чем просто скинуть в овраг, как некоторые делали раньше. В перспективе нужно будет построить новую инфраструктуру для хранения отходов, закупать дорогие контейнеры», — предупредила она.

По данным аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, средний норматив вывоза коммунальных отходов для населения в Краснодарском крае составляет 3,075 куб. м на человека в год, средний тариф — 530,25 руб. за куб. м, а местные региональные операторы могут получать 9,2 млрд руб. в год за вывоз отходов. Часть средств пойдет на обустройство инфраструктуры — легальных полигонов, мусоросортировочных и перерабатывающих заводов.

Мизерный объем

«Проблема вывоза отходов в пик туристического сезона требует комплексного решения с привлечением дополнительных источников финансирования. Однако средства курортного сбора, в соответствии с федеральным законом о проведении эксперимента, могут быть направлены исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. При этом объекты системы коммунальной инфраструктуры к такому перечню не относятся», — сообщили РБК в Министерстве по делам Северного Кавказа (куратор эксперимента по курортному сбору).

«Объем средств курортного сбора настолько мизерный, что эта сумма не спасет региональных операторов», — добавляет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В декабре 2018 года власти Краснодарского края отчитывались, что курортный сбор принес региону около 108 млн руб. Почти столько же — 107,4 млн руб. — курорты Краснодарского края планируют потратить в этом году на благоустройство туристической инфраструктуры.

Часть курортного сбора в Краснодарском крае и Крыму все-таки можно было бы использовать на реализацию «мусорной» реформы — для обустройства объектов раздельного сбора мусора и хранения твердых коммунальных отходов возле отелей, считает председатель Российского экологического общества Рашида Исмаилова. Они могут стать объектами курортной инфраструктуры, но для этого нужно скорректировать нормативную базу, добавляет он.

Вергун из «Чистого города» считает, что решить проблему оплаты вывоза мусора с курортов можно, если собирать плату за эту услугу с владельцев гостевых домов и гостиниц из расчета оплаты за каждого проживающего человека и фактического накопленного объема мусора. «Муниципалитетам и региональным властям придется принудить работающих всерую предпринимателей оплачивать такие расходы, именно они получают доход с туристов. На местных жителей такие расходы возлагать нельзя», — считает она.