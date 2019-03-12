«Еврофинанс» пострадал повторно

США ввели новые санкции против российско-венесуэльского банка

«Еврофинанс» стал первым российским фигурантом санкционного списка США, относящегося к Венесуэле. Банк подозревают в поддержке режима Мадуро и криптовалюты Petro. ВТБ и Газпромбанку придется отложить продажу «Еврофинанса»

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), имеющий отношение к Венесуэле, российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. По состоянию на 1 февраля он занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в российской банковской системе.

Государственный венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны) владеет 49,99% акций банка, блок-пакеты — по 25% плюс одна акция — принадлежат Газпромбанку (и его «дочке», «Новфинтеху») и ВТБ (и его иностранным структурам VTB Bank (Europe) и ITC Consultants).​ РБК направил запрос в ВТБ.

«Банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет, безусловно, выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», — сообщил Еврофинанс Моснарбанк после введения американских санкций.

«У Газпромбанка миноритарный пакет акций в Еврофинанс Моснарбанке, операций по счетам компаний, санкционированных США в рамках программы санкций против Венесуэлы, Газпромбанк не проводит. Планы банка в отношении миноритарного пакета в Еврофинанс Моснарбанке в сложившихся условиях мы пока не комментируем», — сообщили РБК в Газпромбанке.

В чем заключаются претензии США

Санкции против Еврофинанс Моснарбанка были введены за «материальную поддержку, спонсирование или обеспечение финансированием» венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA. «Это решение показывает, что США примут меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и способствуют экономическому коллапсу и гуманитарному кризису, поразившему народ Венесуэлы», — приводятся в релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В казначействе отметили, что пока крупнейшие американские и европейские финансовые институты «разрывали связи с нелегитимным режимом Мадуро из-за серьезного риска, сопровождающего все сделки с Венесуэлой, активы «Еврофинанса» росли, а банк продолжал поддерживать свои существенные отношения с режимом».

Минфин США называет «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддерживала запуск венесуэльской криптовалюты Petro. «Ранние инвесторы в Petro были приглашены к покупке криптовалюты путем перечисления средств на счета венесуэльского правительства в «Еврофинансе», — сообщили в казначействе. Associated Press сообщало о том, что «Еврофинанс» — единственный банк, работающий с Petro, еще в мае 2018 года. В самом банке называли это сообщение ошибочным и не соответствующим действительности.

В чем исключительность этого случая

Еврофинанс Моснарбанк с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями, хотя и не был внесен в соответствующий список. Банк попадает под секторальные ограничения США (ему запрещено привлекать долговое финансирование сроком более чем на 14 дней, а также акционерное финансирование), поскольку он более чем на 50% принадлежит ВТБ и Газпромбанку — банкам из секторального списка. «Еврофинанс» подтверждал в отчете за 2016 год, что находится под секторальными санкциями.

Таким образом, это прецедент: компания, находящаяся под «российскими» секторальными санкциями, впервые внесена в более жесткий список — SDN, причем по другой страновой программе.​ Кроме того, «Еврофинанс» — это первый из российских институтов, который был внесен в список SDN по венесуэльской санкционной программе.

Что дальше

В среду, 6 марта, международное рейтинговое агентство Moody's со штаб-квартирой в США отозвало все рейтинги «Еврофинанса», объяснив это «собственными деловыми причинами». В «Еврофинансе» РБК говорили, что решили расторгнуть договор с Moody's по собственной инициативе. До отзыва долгосрочный рейтинг «Еврофинанса» был на уровне B1, краткосрочный по валютным депозитам — Not Prime. На момент решения об отзыве долгосрочные рейтинги банка имели позитивный прогноз, сообщали в Moody's. «Еврофинанс» также рейтингует Fitch Ratings: последнее действие по «Еврофинансу» Fitch совершал в мае 2018 года, сохранив рейтинг банка на уровне B+.​

Теперь все американские компании должны разорвать деловые отношения с «Еврофинансом». Банк до сегодняшнего дня поддерживал операции с международными банковскими картами, включая американские системы Visa и Mastercard.

ВТБ и Газпромбанк вели переговоры о продаже своих пакетов в «Еврофинансе», писал РБК со ссылкой на источники в ноябре 2018 года. Позднее глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк хочет продать «Еврофинанс». В феврале, после обострения ситуации в Венесуэле, Костин замечал, что ВТБ продолжит «попытки» продать банк частным инвесторам, когда ситуация в Боливарианской Республике нормализуется. «Банк в принципе хороший, нормальный, никаких санкций он не нарушает, американских даже новых», — говорил Костин. ​Теперь Газпромбанк и ВТБ могут испытать дополнительные затруднения при продаже доли в «Еврофинансе». «Газпромбанк уже дистанцировался от режима Мадуро, и я думаю, что они [акционеры «Еврофинанса»] будут держаться подальше от банка, чтобы не иметь проблем с США по поводу Венесуэлы», — сказал РБК бывший старший советник OFAC Брайан О'Тул. В феврале агентство Reuters сообщало, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасений американских санкций.