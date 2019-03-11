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ОАК получит под крыло 2,7 млрд рублей
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Газета
ОАК получит под крыло 2,7 млрд рублей
Газета № 025 (2980) (1103) Политика,
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ОАК получит под крыло 2,7 млрд рублей
В правительстве назвали новую стоимость создания российского самолета МС-21
На создание композитного крыла для нового российского самолета МС-21 выделят дополнительно 2,7 млрд руб. После введения в декабре новых санкций США иностранные поставщики вышли из проекта
Пассажирский самолет МС-21 (Фото: Юлия Кузьмина / ТАСС)

Почему искали замену компонентам «черного крыла»

Дополнительные траты на преодоление наложенных на «Аэрокомпозит» и НПО «Технологии» санкций составят около 2,7 млрд руб., рассказали РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.​

18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год — с конца 2019 на конец 2020-го — из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.

В аппарате Борисова уточнили, что до конца 2020 года планируется завершить сертификационные испытания, а первые поставки заказчикам начнутся в 2021 году.

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Компоненты для композитного крыла MC-21 (так называемое черное крыло) до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. В начале января 2019 года они прекратили поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»).

В ОАК тогда заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из российских материалов​ ведется с 2014 года вместе с «Росатомом», Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов, МГУ и частными компаниями.

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказывал, что основным технологическим партнером по поставке композитов для МС-21 корпорация видит завод «Росатома» в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

В «Росатоме» от комментариев отказались.

На что пойде​т еще 250 млрд

В аппарате Борисова РБК отметили, что на программу МС-21 пойдет основная часть из 250 млрд руб. дополнительных инвестиций для ОАК, о которых 18 февраля на выставке IDEX заявил Сергей Чемезов.

«Это и существующий дефицит по программе, и средства самого «Ростеха» на программу МС-21, куда входит и модернизация производств, и опытно-конструкторские работы, а также затраты на импортозамещение, закупку комплектующих и привлеченные кредиты», — добавили в аппарате вице-премьера.

В «Ростехе» РБК заявили, что объем инвестиций в размере 250 млрд руб. складывается из трех составляющих:

  • средства на импортозамещение узлов и комплектующих, которые сейчас закупаются за рубежом, включая реализацию соответствующих опытно-конструкторских работ;
  • вложения в модернизацию производственных площадок ОАК — они нуждаются в обновлении для серийного производства лайнеров уровня МС-21 (в августе 2018 года Слюсарь заявлял, что программа технического перевооружения предприятий ОАК обойдется примерно в 100 млрд руб.);
  • деньги на закупку материалов и комплектующих для первых партий самолетов, а также на создание страховых запасов запчастей и основных узлов для сервисных служб.

Что такое МС-21

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер создается корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​Яковлева (оба входят в состав ОАК). Самолет оснащается двигателями двух типов — PW1400G-JM компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). В настоящее время самолет МС-21-300 проходит летные испытания с американскими двигателями PW-1400G-JM. Российский двигатель ПД-14 будет установлен на опытный самолет МС-21-300.

Сейчас два опытных самолета МС-21-300 принимают участие в летных испытаниях. На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут» построен и готовится к первому полету третий опытный самолет, завершается сборка планера четвертого самолета.

Фото: Корпорация «Иркут»

Сколько стоит проект

В сентябре 2018 года Юрий Борисов заявлял, что общая стоимость проекта МС-21 до 2025 года составит около 465 млрд руб. В январе этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании проекта на 10,5 млрд руб. В частности, в 2019 году правительство выделило 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.

Портфель твердых заказов на самолеты МС-21 составляет 175 лайнеров. Среди заказчиков — «Аэрофлот» (50 самолетов), Red Wings (16 лайнеров) и иркутская «Ираэро» (десять самолетов), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «Ильюшин Финанс».

Производительность Иркутского авиационного завода к 2025 году будет поэтапно выведена на уровень 72 самолета в год. В зависимости от ситуации на рынке темпы производства в будущем могут быть увеличены до 100 самолетов в год, сказали РБК в пресс-службе корпорации «Иркут».

Преимущества и недостатки «черного крыла»

Новое композитное крыло должно значительно облегчить вес самолета и нагрузку на двигатели, а также улучшить летно-технические характеристики, отметили в «Иркуте». Еще одно преимущество композитных деталей — их устойчивость к коррозии и распространению повреждений.

Генеральный директор «Аэрокомпозита» Анатолий Гайданский в интервью «Коммерсанту» отмечал, что снижения расхода топлива МС-21 за счет «черного крыла» может составить до 8%.

Изготовление композитных деталей в авиапромышленности производится методом автоклавного формования. Одним из существенных недостатков этой технологии является высокая стоимость получаемых деталей, которая во многом определяется длительностью процесса их формования, ограниченным сроком хранения препрегов и высокой стоимостью технологического оборудования.

Автор: Инна Сидоркова.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Юрий Борисов , «Ростех» , МС-21 , ОАК
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