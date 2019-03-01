Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,19 65,49 EUR Нал. 75,31 74,59 USD Бирж. 65,84 -0,07 EUR Бирж. 74,76 -0,24 USD ЦБ. 65,89 +0,13 EUR ЦБ. 74,97 +0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3920,80 -0,63 IMOEX 2482,43 -0,11% RTSI 1187,79 -0,04% Brent 66,77 +1,00% DJIA 25916,00 -0,27% Nasdaq 7532,53 -0,29%
Санкционный выход стоимостью £700 тыс.
Лента новостей
Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за зиму 11:17, Общество В центре Петербурга 13 домов остались без тепла из-за прорыва трубы 11:14, Общество Coinbase добавила полную поддержку токена XRP 11:10, Крипто Зачем Altus Capital приобрел часть долга аптек «36,6» 11:08, Пресс-центр СМИ узнали версию СК о причинах гибели группы Дятлова 11:03, Общество Как наладить жизнь с помощью уборки 10:56, Стиль Класико и возобновление сезона в РПЛ: главные спортивные новости недели 10:51, Спорт Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса 10:46, РБК и ВТБ Разведывательный самолет ВВС США пролетел над Россией 10:44, Политика СК возбудил дело после гибели оформлявшего ДТП в Москве полицейского 10:32, Общество Токен для WhatsApp представят в первой половине 2019 года 10:30, Крипто ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка 10:24, Финансы Выручка Mail.Ru Group за 2018 год выросла на треть 10:19, Технологии и медиа Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России 10:18, Общество Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест 10:15, РБК и Philips Мэр Биробиджана ушел в отставку 10:11, Общество Майкл Джанда — РБК: «Те, кто недооценивает дизайн, станут аутсайдерами» 10:06, PRO Сотрудник «с собственным углом»: почему компании арендуют апартаменты 10:06, PRO В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой 10:03, Общество У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн 10:00, Общество В правительстве оценят основания для штрафов за превышение на 10 км/ч 10:00, Общество Российский нападающий повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 09:52, Спорт Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом 09:45, РБК и Haval​ Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за 8 марта 09:32, Общество Как прошел ежегодный Венский оперный бал. Фоторепортаж 09:28, Фотогалерея  20 главных фильмов весны 09:15, Стиль Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку 09:14, РБК и «Билайн» Бизнес В Минобороны анонсировали передачу С-500 в войска 09:11, Политика
Газета
Санкционный выход стоимостью £700 тыс.
Газета № 020 (2975) (0103) Бизнес,
0
Санкционный выход стоимостью £700 тыс.
Лорд Баркер рассказал о лоббировании интересов Rusal в США
Грегори Баркер, председатель En+, отвечая на вопросы депутатов британского парламента, рассказал о своем отношении к Олегу Дерипаске, процессе по выводу En+ из санкционного списка и лоббистской кампании в США
Лорд Грегори Баркер (Фото: Jon Super / AP)

​Лорд Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Group, 27 февраля два часа отвечал на вопросы британских парламентариев в комитете палаты общин по иностранным делам. Законодателей интересовали его «работа на Дерипаску», условия сделки En+ с подразделением Минфина США по санкциям OFAC и детали контракта En+ с лоббистской фирмой Mercury Public Affairs, которая также оказалась связана с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, проходящим по делу о возможных связях Трампа с Россией.

Об Олеге Дерипаске

«У меня были ограниченные взаимодействия с ним, исключительно в контексте бизнеса. Я счел его очень серьезным, очень сфокусированным, очень профессиональным. Он действительно был искренен по поводу стратегии Rusal по сокращению парниковых выбросов. Он, как я полагаю, ученый по образованию. И он, очевидно, понимал многие вещи гораздо лучше, чем я», — рассказал Баркер, возглавляющий совет директоров En+ с 2017 года и сохранивший свой пост после обновления совета.

Тем не менее Баркер подчеркнул, что больше не работает на Дерипаску и представляет интересы миноритарных акционеров En+. Он отказался отвечать на вопрос, нужно или не нужно было вводить против Дерипаски персональные санкции.

О санкциях против Rusal

Санкции против En+ и Rusal в апреле 2018 года были «большим шоком для всех», в En+ была «паника», вспоминает Баркер. По его словам, Дерипаска тогда не рассматривался в числе главных претендентов на то, чтобы попасть под санкции.

В первые дни санкций Баркер не разговаривал с Дерипаской, потому что ему было нужно проконсультироваться с юристами по поводу правомочности такого общения. Затем между ними происходили «короткие разговоры», но Баркер как независимый председатель компании был прежде всего сфокусирован на том, как преодолеть «катастрофические последствия» для En+ и ее миноритарных акционеров.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

О сделке с OFAC по выведению En+ и Rusal из-под санкций

«Я потратил последние девять месяцев на то, чтобы убрать господина Дерипаску из бизнеса Rusal», — заявил Баркер.

Результатом переговоров с OFAC стало то, что Дерипаска отодвинут на позицию миноритария (его доля владения En+ снизилась с 70 до 45%, голосующая доля — максимум 35%), восемь из 12 директоров En+ — независимые, указал Баркер. «Многие эксперты считают, что это теперь хрестоматийный образец, как должна реализовываться санкционная политика», — добавил он.

О лоббистах в США

En+ в апреле 2018 года наняла американскую коммуникационную фирму Mercury Public Affairs для взаимодействия с властями США. По словам Баркера, En+ заплатила ей «£600–700 тыс.» (то есть около $900 тыс.) из расчета около $100 тыс. в месяц.

Возможно, Mercury получила еще и вознаграждение за успех (success fee) за удачный результат работы, сказал Баркер, но в любом случае это не такие большие деньги, «юристы получают больше».

Работу Mercury не стоит называть лоббированием, считает Баркер, фирма всего лишь организовывала встречи с представителями конгресса США. Лоббисты ни разу не встречались с кем-либо из OFAC или Минфина США и не оказывали никакого влияния на юридический процесс по исключению En+/Rusal из санкционного списка, подчеркнул он.

В сентябре 2018 года Пол Манафорт признался на суде, что поручал Mercury лоббировать интересы правительства Украины при Викторе Януковиче в США, не регистрируясь как официальный лоббист. Баркер утверждает, что не знал об этом, а Mercury выбрал только потому, что это была единственная лоббистская фирма в Вашингтоне, которая ему была известна за счет знакомства с одним из ее партнеров. «Если бы я об этом знал [о связях фирмы с Манафортом], я бы подыскал кого-то другого», — сказал он.

О госбанке ВТБ

В рамках сделки En+ с Минфином США банк ВТБ приобрел 22% акций En+. ВТБ находится под секторальными санкциями США и в совокупности с Дерипаской по-прежнему владеет более 50% компании En+.

ВТБ находится под более мягкими ограничениями: западным контрагентам не запрещены любые сделки с банком, отметил Баркер. Кроме того, банк по условиям соглашения с OFAC не сможет голосовать своей долей в En+.

Наконец, не нужно думать, что ВТБ и Дерипаска могут иметь общие интересы. «Это коммерческие отношения», — сказал Баркер, напомнив, что в октябре ВТБ подал в суд в Лондоне иск против компании Basic Element, принадлежащей Дерипаске.

Об обвинениях Rusal в сотрудничестве с российским ОПК

Депутаты спросили Баркера о прошлогодних сообщениях британских СМИ, согласно которым на сайте Rusal якобы содержались упоминания о поставках российскому оборонному сектору алюминиевой пудры, исчезнувшие после запросов журналистов. «Я тоже забеспокоился, когда прочел об этом в газете. Rusal не продает алюминий российскому оборонному сектору. Исторически до 2014 года такие продажи могли иметь место, после 2014-го — нет», — заверил Баркер.

Он добавил, что консультировался с ИТ-специалистами и они не обнаружили никаких следов того, что на сайте Rusal упоминались сделки с российским ОПК.

О предполагаемых связях En+ с офицером ГРУ

В декабре 2018 года Минфин США внес в санкционный список Виктора Бояркина, которого ведомство назвало бывшим офицером ГРУ, представляющим бизнес-интересы Дерипаски. «Дерипаска и Бояркин были причастны к предоставлению российской финансовой поддержки политической партии в Черногории перед выборами в стране в 2016 году», — заявил американский Минфин.

По словам Баркера, Бояркин покинул группу En+ в 2016 году, «он не является сотрудником компании». Баркер подчеркнул, что в январе 2019 года директор ЦРУ Джина Хаспел сообщила на слушаниях в сенате, что у ЦРУ нет вопросов к сделке OFAC и En+.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Баркер , En+ , Rusal , американские санкции
Материалы по теме
Баркер покинул парламент Великобритании ради работы в En+ Бизнес
Шаронов рассказал о схеме взаимодействия директоров En+ с Минфином США Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter