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«Аэрофлот» протрубил новый сбор
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Газета
«Аэрофлот» протрубил новый сбор
Газета № 018 (2973) (2702) Бизнес,
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«Аэрофлот» протрубил новый сбор
Авиакомпании начали повышать тарифы из-за подорожания керосина
После отказа правительства компенсировать авиакомпаниям рост издержек из-за подорожавшего авиакеросина они начали повышать топливный сбор. Это неминуемо приведет к росту цен на авиабилеты, отмечают эксперты
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Авиакомпании повышают сборы

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» решила поднять топливный сбор на 200 руб. для экономкласса и на 400 руб. — для бизнес-класса, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Повышение сбора распространяется на билеты, купленные 4 марта и позднее, на рейсы, вылетающие начиная с 1 апреля 2019 года. 

В компании уточнили, что речь идет о внутрироссийских рейсах самого «Аэрофлота», а также рейсах его дочерних авиакомпаний — «России» и «Авроры» (за исключением направлений, по которым действуют «плоские» тарифы — города Дальнего Востока, Крыма и Калининград). При этом топливный сбор на зарубежных рейсах не будет повышаться, подчеркнул представитель «Аэрофлота».

Сейчас размер топливного сбора на внутренних рейсах «Аэрофлота» установлен в размере 2265 руб. для экономкласса, а для бизнес-класса вдвое выше (топливный сбор за каждый полетный сегмент в этом классе составляет 200% от сбора в классах «Эконом» и «Комфорт») — 4530 руб. С 4 марта сбор за каждый полетный сегмент экономкласса составит 2465 руб., в бизнес-классе — 4930 руб.

«Увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина», — сказал представитель «Аэрофлота». Авиакеросин, главная статья расходов компании, в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд руб. указал он​.

«Аэрофлот» пообещал не поднимать цены на билеты
Бизнес

Авиакомпания S7 также намерена повысить топливный сбор, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. «Причина — существенный рост стоимости топлива», — сказал представитель компании, отказавшись от деталей. Представитель «Уральских авиалиний» отметил, что речь о повышении топливного сбора отдельно пока не идет, но в текущей ситуации, когда авиакомпания работает в убыток, рост тарифов в целом рассматривается. В Utair отказались от комментариев РБК.

Увеличение топливного сбора, который входит в стоимость авиабилетов, неминуемо приведет к их удорожанию, сказал РБК глава агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Топливный сбор — это маркетинговая нагрузка, за счет которой перевозчик объясняет пассажиру, на что он тратит деньги <…> Авиакомпании столкнулись с существенным ростом издержек на топливо, лизинг, обслуживание в аэропортах. Ранее перевозчики минимально повышали тарифы, и в итоге отрасль по итогам 2018 года в убытках», — отметил эксперт. Например, чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году по РСБУ упала в десять раз, до 2,8 млрд руб.

​Тот факт, что «Аэрофлот» стал повышать цены, — позитивный знак для рынка, считает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин: «Аэрофлот» — ключевой игрок рынка, пока он держит низкие цены, остальным приходится на это ориентироваться. «Низкие цены — риск для рынка, работающего на грани рентабельности», — сказал он. Как сильно будут повышаться цены в целом по рынку, сейчас оценить довольно сложно, но ожидать единоразового резкого скачка не стоит — будет скорее плавное увеличение, добавил Гущин.

При этом еще 13 февраля гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания не планирует в ближайшее время повышать цены на билеты, отметив, что даже сейчас некоторые пассажиры просто не могут позволить себе билет, поэтому «впервые на 1% упала загрузка кресел». «Мы повысили топливный сбор, тарифы остались прежние», — сказал РБК представитель «Аэрофлота», отказавшись уточнять, скажется ли это на стоимости билетов в целом.

В понедельник, 25 февраля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на билетные агентства сообщила, что в декабре 2018 — феврале 2019 года стоимость авиабилетов уже выросла. По данным Biletix, средняя стоимость билета по внутренним направлениям увеличилась на 17% (до 13,4 тыс. руб.), на международных линиях — на 23% (до 27,3 тыс. руб.), а по данным Aviasales, рост составил 7% (до 7,4 тыс. руб.) и 5% (до 47 тыс. руб.) соответственно. Позже замруководителя Федеральной антимонопольной службы Александр Редько опроверг информацию о резком росте цен на билеты. «ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ», — добавил он.

Не первый случай

Это не первое повышение топливного сбора у «Аэрофлота»: в прошлый раз размер сбора вырос в ноябре 2018 года, на те же 200 руб. для экономкласс (и 400 руб. — для бизнес-класса). Через месяц после этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ссылаясь на жалобы пассажиров, сделала предупреждение авиакомпании, заявив, что ей нужно повысить прозрачность ценообразования на билеты экономкласса. В службе тогда заявили, что пассажиры стали массово подавать жалобы на резкое изменение стоимости билетов на один и тот же рейс с одинаковыми классом обслуживания и датой вылета. ФАС призвала «Аэрофлот» разъяснять пассажирам «алгоритмы обоснованного изменения цен». ​​

Без компенсаций

Авиакомпании заявили о планах повысить топливный сбор через две недели после того, как на заседании в правительстве под руководством вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака отклонили предложение Минтранса компенсировать им около половины издержек из-за роста цен на авиакеросин в 2018 году (23,6 млрд руб.). «Тема закрыта. Компании должны изыскать способы сократить издержки внутри себя», — рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. Не нашлось аргументов за компенсации, в то время как есть аргументы против, указал он: авиаотрасль и так получает 40 млрд руб. в год в виде возврата акциза.

Козак предупредил о росте цен на авиабилеты в пределах инфляции
Бизнес

Однако позже Козак сказал в интервью РБК, что правительство не отказалось от идеи компенсационного фонда, этот вопрос рассмотрит межведомственная рабочая группу с участием Минтранса, Минэнерго и Минфина, которая была создана по итогам совещания. Рабочая группа должна до 20 марта провести оценку финансовых результатов деятельности перевозчиков за 2018 год и проработать меры господдержки и правила установления тарифов на обслуживание самолетов в аэропортах, говорится в протоколе по итогам совещания (у РБК есть копия). Козак также подчеркнул, что цены на авиабилеты, если и вырастут, то в пределах инфляции (по прогнозу Минэкономразвития, 4,3%). «Сами авиаторы заявляют о том, что рост на больший уровень приведет к снижению объема перевозок», — сказал он.

РБК направил запрос в Минтранс и представителю Акимова.

Авторы: Мария Кокорева, Маргарита Девяткина.
Теги: «Аэрофлот» , авиатопливо , «Шереметьево»
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