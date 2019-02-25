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Газета
Бизнес стопорят санкции и регулирование
Газета № 016 (2971) (2502) Экономика,
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Бизнес стопорят санкции и регулирование
Эксперты Moody's проанализировали ключевые риски российской экономики
Агентство Moody's Investors Service выпустило объемный доклад о российской экономике, проанализировав ее возможности и ключевые риски в среднесрочной перспективе. Самые важные заключения аналитиков — в материале РБК
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​О препятствиях для инвестиций

  • «Доминирование государственного сектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности», — считает Moody’s. Аналитики агентства оценивают долю госсектора в российской экономике в 40–50% с учетом частично приватизированных компаний. Это соответствует оценкам Центра стратегических разработок, по данным которого государство занимает в российском ВВП 46%.
  • Государственный «дирижизм» особенно заметен в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования, перечисляет Moody’s. «Высокая доля государственной собственности создает неравные условия для деловой активности, усугубляя другие подавляющие предпринимательство факторы, такие как слабые права собственности и относительное отсутствие верховенства закона», — пишут аналитики.
  • Качество российских институтов в целом остается низким, отмечает Moody’s, ссылаясь на индекс качества госуправления, который рассчитывается Всемирным банком. Как писал РБК, в 2018 году эксперты Всемирного банка ухудшили оценку контроля над коррупцией в России. «Низкие показатели России по коррупции и верховенству закона, скорее всего, связаны именно с неэффективностью судебной системы и значительным влиянием правительства на деловую среду и решения, особенно в тех случаях, когда это касается крупных квазигосударственных корпораций и банков», — указывает Moody’s.
  • Отдельно аналитики агентства выделяют риски для ИT-компаний. Как и в других странах Восточной Европы, в России за последние 20 лет сложился сильный ИT-сектор, который обеспечил рост экспорта компьютерных и ИT-услуг в 2,5 раза с 2008-го по 2018 год. Однако, по мнению Moody’s, «государственное вмешательство, которое варьируется от предполагаемого привлечения фирм по кибербезопасности к шпионажу до принудительной передачи контроля над успешными стартапами близким к правительству людям, угрожает жизнеспособности ИТ-сектора».

О демографических вызовах

  • Демографическая ситуация в России сдерживает потенциал экономического роста, указывает Moody’s. Резкое падение рождаемости с конца 1980-х годов и сохранение крайне низкого показателя рождений в середине 2000-х привели к сокращению численности молодого трудоспособного населения, в то время как многочисленные поколения 1960-х годов покидают рынок труда.
  • Естественная убыль населения России в последние десятилетия компенсировалась притоком мигрантов, однако в 2018 году впервые за десять лет миграционный прирост не смог восполнить убыль россиян: население страны сократилось на 93,5 тыс. человек.
  • Тем не менее эксперты Moody’s полагают, что социально-экономическая нестабильность и военные конфликты у границ России будут способствовать перетокам населения из пострадавших регионов и Россия, скорее всего, останется бенефициаром такой геополитической напряженности. Таким образом, устойчивый приток трудоспособных мигрантов из стран Средней Азии и Украины будет смягчать дефицит рабочей силы.
  • Кроме того, стартовавшая в 2019 году пенсионная реформа, по мнению Moody’s, поможет стабилизировать количество трудоспособного населения в среднесрочной перспективе.

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О санкциях

  • Нарастает риск того, что американские законодатели введут «подрывные» санкции против ключевых российских госбанков, а также нового и существующего суверенного долга России. «Мы ожидаем, что законодатели не оставят администрации выбора и обяжут ввести санкции против конкретных олигархов, близких к Кремлю, их предприятий, структур, вовлеченных в строительство газопровода Nord Stream-2, нового и существующего суверенного долга и долларовых расчетов российских госбанков, которые, предположительно, обслуживают незаконный бизнес и политические интересы ближнего круга президента Путина», — пишет Moody's.
  • В таком случае аукционы Минфина по размещению госдолга, скорее всего, будут подорваны, возможен даже «структурный разрыв» рынка ОФЗ и обесценение бумаг. Однако негативные эффекты будут временными — ключевые сильные стороны кредитного профиля России останутся невредимыми.
  • Moody's может понизить кредитный рейтинг России, если «неожиданно жесткие санкции» ухудшат показатели государственных финансов (сейчас рейтинг России от Moody's находится на самом нижнем инвестиционном уровне Baa3; рейтинги от других агентств — Fitch и S&P — также находятся в инвестиционной категории).

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О ключевом внешнем риске

  • Главным внешним риском аналитики Moody’s называют отток капитала. Он достигал пика в четвертом квартале 2014 года на уровне $159 млрд, после чего Центробанк решил прекратить «прожигать» резервы и остановил валютные интервенции.
  • В будущем ЦБ, скорее всего, будет позволять обменному курсу абсорбировать основной шок, вместо того чтобы выступать с валютными интервенциями.
  • В 2018 году отток капитала снова начал ускоряться: иностранные и местные инвесторы, стараясь застраховать себя от внешних шоков, избавляются от российских активов и рубля. Основные каналы оттока капитала — отток прямых иностранных инвестиций, сокращение объемов внешней задолженности, хранение иностранной валюты резидентами вне банковской системы.
  • Вряд ли отток капитала достигнет максимумов 2014 года, поскольку валютный курс быстро скорректируется. Однако потенциальные новые санкции и другие шоки могут тем не менее привести к бегству капитала и тем самым поставить под угрозу стабильность российского финансового рынка, предупреждает Moody's.

О рисках транзита власти

  • «Неорганизованная смена режима — отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск», — указывает Moody's. Эксперты агентства отмечают, что, хотя Владимир Путин не обязательно покинет политическую сцену в 2024 году, «его доминирование в российской политике на протяжении более двух десятилетий осложнит переход к новому политическому руководству».
  • Социологические опросы показывают, что большинство россиян поддерживают лично фигуру Путина, но их одобрение не распространяется на всю политическую систему, отмечает Moody’s.
  • Аномалии на последних региональных выборах свидетельствуют, что даже прямые ставленники президента могут столкнуться с трудностями в мобилизации достаточной общественной поддержки, говорится в обзоре.
Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Наталья Ильина.
Теги: Moody’s , суверенный рейтинг страны , российская экономика
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