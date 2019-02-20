Кандидатский минимум снижается вдвое

«Единая Россия» согласилась смягчить муниципальный фильтр

Рабочая группа администрации президента по избирательному законодательству договорилась смягчить муниципальный фильтр на губернаторских выборах и создать 30 цифровых участков в Москве для голосования на региональных выборах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На заседании рабочей группы администрации президента России по избирательному законодательству единороссы согласились с предложением ЦИК и думской оппозиции о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах. Об этом РБК рассказала первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. Заседание группы прошло 19 февраля в Кремле, его вел первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко.

Как рассказали РБК два участника встречи, также было принято решение смягчить правила работы наблюдателей и создать 30 цифровых участков в Москве для голосования на региональных выборах (на них избиратели, зарегистрированные в других регионах, смогут проголосовать на губернаторских выборах, не покидая столицы).

Долгожданная реформа

По словам Баталиной, достигнута договоренность о снижении в два раза, до 5%, числа подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра кандидатами в губернаторы. Кроме того, сказала она, ЕР «считает возможным» снизить и число подписей депутатов и глав районов и городских округов — до 7%.

«Это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции», — заявила Баталина.​ Замсекретаря генсовета «Единой России» затруднилась ответить на вопрос, может ли муниципальный фильтр быть снижен к осенним выборам этого года, «поскольку сама договоренность была достигнута только сегодня».

Что поменяется на деле Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило, что в 2018 году, когда выборы глав прошли в 22 регионах, в восьми из них уровень муниципального фильтра не превышал 5%. С учетом количества муниципальных депутатов и глав местного самоуправления летом 2018 года одобренное рабочей группой изменение могло гипотетически иметь значение лишь в трех из 22 регионов, считают в «Голосе» — в Хакасии, Магаданской и Орловской областях. Там без помощи других партий и самовыдвиженцев самостоятельно пройти муниципальный фильтр смогли бы кандидаты от КПРФ.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал РБК, что снижение муниципального фильтра до 5% будет способствовать развитию политической конкуренции. Он уверен, что фильтр нужно сохранить, так как он способствует повышению эффективности деятельности партий на муниципальном уровне.

Член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев считает, что невозможно заранее сказать, какую роль на выборах сыграет смягчение фильтра. «Есть опасения, что без ЕР невозможно будет собрать и 5% подписей», — говорит он. Отмена фильтра, которая неоднократно обсуждалась экспертами и ЦИК, в ближайшее время нереальна, убежден эксперт. «Отменен фильтр не будет, никакого желания его отменять не видно, «Единая Россия» с администрацией тут стоят жестко», — пояснил Любарев РБК. По мнению эксперта, нужны более серьезные изменения — разрешение региональным депутатам подписываться за нескольких кандидатов или снятие нормы о сборе подписей в трех четвертях районов и округов.

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал обсуждаемое смягчение электорального законодательства «небольшим шажком» к снятию барьеров на выборах. По его словам, Компартия продолжит настаивать на полной отмене муниципального фильтра в первую очередь для парламентских партий. «Партии без подписей муниципальных депутатов выдвигают кандидатов в президенты, но не могут выдвинуть кандидатов в губернаторы, — поясняет Афонин. — Мы считаем, что партии должны сами нести ответственность за своих выдвиженцев, и КПРФ готова гарантировать честность кандидатов, отсутствие связей с криминалитетом, приверженность своей программе».

Ставки для председателей и льготы для наблюдателей

Также у Сергея Кириенко и представителей партий не вызвала возражений идея выделить постоянные ставки заработной платы для председателей территориальных избирательных комиссий. Собеседник, близкий к Центризбиркому, уточнил, что в результате председатели ТИК смогут получать зарплату из бюджета ЦИК. Сейчас в большинстве регионов они являются заместителями глав районов или управ и получают зарплату на этих должностях, пояснил собеседник, близкий к ЦИК. По его словам, инициатива выделить для глав ТИК постоянные ставки принадлежит Элле Памфиловой, которая считает, что если они станут получать зарплату из бюджета Центризбиркома, то станут менее зависимы от местных властей. По предварительным подсчетам аппарата ЦИК, в среднем зарплата главы ТИК должна составлять 50 тыс. руб., говорит собеседник РБК. Всего в стране порядка 3 тыс. ТИК.

Кроме того, группа одобрила предложение исключить требования о подаче сведений о наблюдателях за три дня до голосования, а также снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну УИК, сказала замсекретаря генсовета «Единой России».

Любарев называет полным абсурдом ситуацию, когда наблюдателей обязывают за три дня подавать списки с персоналиями. Из-за этого они зачастую сталкиваются с давлением властей — «ведь их имена уже известны». «Это надо было убирать, это не косметическое изменение, — сказал эксперт. — Кроме того, из-за отсутствия привязки к единственной УИК мобильные группы наблюдателей смогут перемещаться, это тоже большой плюс».

Дата Единого дня голосования на региональных выборах останется прежней — второе воскресенье сентября. ЦИК предлагала сдвинуть день голосования на третье воскресенье сентября, а представители оппозиционных партий — на весну, сказала Баталина РБК. В результате решили оставить все как есть.​

