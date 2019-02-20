Штаты лезут на стену

Чем обернется иск региональных американских властей к Дональду Трампу

16 американских штатов оспорили в суде решение Дональда Трампа ввести режим ЧП на южной границе. Это несомненный удар по рейтингу президента США, который в итоге может помешать строительству стены на границе с Мексикой

Фото: Adrees Latif / Reuters

​Власти 16 штатов США 18 февраля подали к президенту США и членам его администрации иск в один из окружных судов Калифорнии, призвав аннулировать решение об объявлении чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В иске говорится о «явном пренебрежении принципом разделения властей» со стороны администрации, которая пытается получить средства на возведение стены на границе с Мексикой в обход конгресса.

Главными инициаторами иска выступили власти Калифорнии, к ним присоединились Нью-Йорк и Мэриленд. 15 из 16 штатов, подавших иск, возглавляют губернаторы-демократы. Исключение представляет Мэриленд, губернатором которого является республиканец Ларри Хоган.

Указ о введении режима ЧП Дональд Трамп подписал 15 февраля, это позволит ему добиться финансирования возведения стены на южной границе США. Почти $6 млрд на ее возведение было поручено выделить из бюджета Пентагона. В общей сложности на строительство планируется потратить порядка $8 млрд, констатирует The Washington Post. Решение объявить ЧП президент принял после того, как не смог получить одобрение конгресса на выделение достаточного количества средств на возведение стены: законодатели согласовали выделение только $1,3 млрд.

Почему объявление ЧП вызвало недовольство?

Штаты — инициаторы иска считают действия Трампа неправомерными. По мнению генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры, пойдя наперекор воле конгресса, президент «собственноручно довел страну до конституционного кризиса» (цитата по Politico). Бесерра также обратил внимание на заявление Трампа от 15 февраля, в котором тот указал, что мог бы не объявлять ЧП и все равно построить стену, только позднее. Эти слова указывают на отсутствие чрезвычайных обстоятельств, делающих необходимым расширение президентских полномочий, заключил генпрокурор Калифорнии.

Неправомерным введение ЧП сочли и лидеры демократов в конгрессе — сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. «Объявление президентом [ЧП] в связи с кризисом, которого в действительности не существует, наносит серьезный ущерб нашей Конституции и делает страну менее безопасной», — отмечается в совместном заявлении Шумера и Пелоси. Законодатели подчеркнули: выделение денег на строительство из бюджета Пентагона стены будет являться «воровством средств, необходимых для защиты наших военных сил и нашей страны».

Лидеры Республиканской партии в конгрессе считают решение Трампа оправданным. По словам лидера республиканского меньшинства в палате представителей, США стоят на пороге «кризиса... безопасности на нашей границе, и декларация президента [о ЧП] — это просто констатация факта». Объявление ЧП — п​оследствие обструкции демократов, не пожелавших выделять деньги на укрепление южной границы, оправдал действия Белого дома лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

В то же время некоторые соратники Трампа отказались поддержать его. По словам сенатора Марка Рубио, хотя кризис на южной границе и реален, он не оправдывает нарушение лидером страны Конституции. В будущем тем же приемом может воспользоваться президент-демократ, опасается Рубио. Действия Трампа подрывают основы Конституции и ущемляют конгресс в правах, посетовала сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс. Помимо Рубио и Коллинс Трампа раскритиковали еще шесть​ сенаторов, уточняет портал FiveThirtyEight.

ЧП не стоит считать экстраординарным событием, полагает профессор политических наук Университета штата Теннесси​ Андрей Коробков. «С момента введения закона о чрезвычайном положении в 1976 году оно вводилось 58 раз, — пояснил он РБК. — В настоящее время в действии находится 31 ЧП, которые принимались по инициативе прошлых президентов». Предсказуемой оказалась и критика Белого дома со стороны демократов и части республиканского истеблишмента, отметил эксперт: «Трамп создает управляемый хаос и провоцирует своих оппонентов на жесткую реакцию, чтобы впоследствии их тактически обыграть и сплотить свой ключевой электорат, который в значительной степени состоит из белых американцев».

Сможет ли иск остановить возведение стены?

Вполне вероятно, что подача иска приостановит исполнение президентского закона и спровоцирует затяжное разбирательство, которое может дойти до Верховного суда и не завершится до президентских выборов 2020 года, пишет WSJ. Оспаривая президентский указ, штаты могут настаивать на том аргументе, что стена на границе с Мексикой не подпадает под определение «военный строительный проект», как на то указывает президент, цитирует газета профессора Гарвардского университета Марка Ташнета.​ Минюст, как делал это в предыдущих случаях, будет отстаивать позицию, согласно которой объявление ЧП продиктовано соображениями национальной безопасности, а суды должны уважать решения президента, цитирует экспертов издание.

Трамп ожидал, что его решение будет оспорено в суде. «Мы можем получить плохое решение суда. Потом мы можем снова получить плохое решение. В конце концов все закончится в Верховном суде, и там, надеюсь, мы получим честное решение», — сказал он в пятницу.

Ранее в ряде окружных судов США был признан незаконным принятый в январе 2017 года исполнительный указ Трампа, запрещающий въезд в страну граждан нескольких, преимущественно мусульманских, государств. Впоследствии администрация Трампа несколько раз редактировала указ, чтобы преодолеть блокировку его действия судами. Как бы то ни было, в июне 2018 года решение президента было поддержано на уровне Верховного суда.

При этом помимо судебного существуют еще два способа отмены ЧП. Первый из них — решение самого президента, второй — принятие большинством обеих палат конгресса резолюции о приостановке действия ЧП. Если Трамп откажется подписывать такую резолюцию, то для преодоления президентского вето потребуется так называемое супербольшинство, то есть две трети членов обеих палат.

В конгрессе достаточно законодателей, чтобы утвердить резолюцию о прекращении действия ЧП, считает создатель портала FiveThirtyEight политический аналитик Нейт Силвер. Однако, добавил он, если Трамп решится наложить на резолюцию вето, то шансы у противников президента окажутся заметно ниже. «В конце концов решение [Трампа] о введении чрезвычайного положения имеет больше шансов быть аннулированным в судах, чем в конгрессе», — написал эксперт.

Как иск скажется на рейтинге Трампа?

Трамп не извлек уроков из шатдауна — рекордной по длительности приостановки работы правительства, продлившейся 35 дней, и объявление им ЧП почти наверняка ударит по его популярности, полагает Силвер. Как обратил внимание аналитик, на момент начала шатдауна в декабре прошлого года политику президента поддерживали 42,2% американцев, а на момент его окончания, то есть на 25 января этого года, — 39,3%. ​Против введения ЧП выступает 61%, тогда как поддерживают такое решение 36% (согласно февральскому опросу NPR, PBS NewsHour и Marist).

​Введение ЧП стоит рассматривать в контексте подготовки к президентским выборам 2020 года, убежден Коробков. «Трамп позиционирует себя как оппонент традиционных политиков, как политик, который держит свои обещания. И стремление построить стену любой ценой призвано это доказать», — отметил эксперт. Поддержка Трампа среди республиканцев находится на рекордном уровне, превышая 80%, и президент обращает мало внимания на недовольство истеблишмента его действиями, отмечает Андрей Коробков. Согласно опросу NPR, PBS NewsHour и Marist, решение ввести ЧП поддерживают 85% республиканцев.