Глава госкомпании «Автодор» может уйти в отставку

Сергей Кельбах уступает дорогу

Сергей Кельбах уйдет с поста главы госкомпании «Автодор», рассказали источники РБК. Решение принято на фоне претензий контрольных органов к тому, как реализуется проект строительства ЦКАД в Подмосковье

Сергей Кельбах (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах уйдет в отставку, рассказали РБК источник, близкий к госкомпании, и источник среди ее партнеров.

Оба источника рассказали, что решение может быть принято после отпуска, в котором топ-менеджер находится до конца февраля.

Источник, знакомый с руководством занимающегося проектированием, строительством и содержанием трасс «Автодора», говорит, что Кельбах уйдет в отставку «вот-вот», а на его место назначат его первого заместителя Вячеслава Петушенко. Возможное назначение первого зама на место Кельбаха подтверждает и источник среди партнеров. Топ-менеджер одной из госкомпаний, которая сотрудничает с «Автодором», добавляет, что Кельбах «почти наверняка» покинет свой пост, а Петушенко будет выполнять его обязанности.

Петушенко работает в дорожной отрасли с 1977 года, начинал в Мостотряде, с 1990 по 2006 год работал в «Лендорстрое», а затем перешел в структуры федерального агентства «Росавтодор». Под его руководством была построена и реконструирована большая часть кольцевой автомобильной дороги Петербурга, а также реконструированы «вылетные» магистрали (ведут из центра города за его пределы) из Москвы.

Источник, знакомый с руководством «Автодора», рассказывает, что Кельбах мог уйти в отставку еще летом 2018 года, но сохранил пост под обязательство ускорить строительство ЦКАД и сменить команду. «Команду он действительно поменял, но исправить ситуацию со ЦКАД не удалось», — добавляет собеседник РБК.

РБК направил запрос в «Автодор».

Чем известен Сергей Кельбах

Кельбах возглавил «Автодор» в 2011 году. Прежде он работал в Санкт-Петербурге — заместителем председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городского правительства, затем переехал в Москву и стал генеральным директором ФКУ «Дороги России», где занимался дорожным хозяйством с 2008 по 2009 год. В этот период информации о результатах его работы практически нет в СМИ.

В 2009 году Кельбах пришел в «Автодор» на должность первого заместителя председателя правления; компанией тогда руководил Сергей Костин. В декабре 2011 года возглавлявший тогда правительство Владимир Путин отправил Костина в отставку, а уже спустя неделю новым главой был назначен Кельбах.

Под его руководством «Автодор» осуществил реконструкцию и строительство таких федеральных трасс, как М4 «Дон», М3 «Украина» и другие. При Кельбахе также началось строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, которая должна разгрузить ведущие в столицу федеральные трассы. Заказчиком проекта объемом более чем в 300 млрд руб., реализуемого на основе государственно-частного партнерства, выступил «Автодор». Как следует из паспорта проекта, планируемые сроки строительства превышающей 500 км ЦКАД (с учетом подготовки территории) — 2014–2018 годы. Но в 2014 году только были разыграны первые лоты из пяти — первый и пятый участки. В 2016 году найден подрядчик на третий участок, в 2018 году — на четвертый.

Сроки сдачи ЦКАД неоднократно сдвигались, стоимость проекта росла. Осенью 2018 года на ситуацию обратил внимание президент, который поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить причины удорожания ЦКАД и выполнение госконтрактов. В результате Счетная палата выявила низкое качество проектирования, неэффективную работу заказчика — госкомпании «Автодор» — и невыполнение инвесторами своих обязательств. Сдать ЦКАД получится не раньше конца 2021 года, признали аудиторы.

Еще один крупный проект «Автодора», который не успели сдать в срок, — трасса М11 «Москва-Санкт-Петербург». Эта дорога общей протяженностью более 600 км строится с 2010 года. Проект поделен на восемь участков, каждый из которых курирует отдельный подрядчик. Общая стоимость реализации проекта — около 450 млрд руб. Изначально дорогу собирались запустить к чемпионату мира по футболу 2018 года, но сроки были сдвинуты до конца года. В начале сентября министр транспорта Евгений Дитрих заявил о переносе сдачи проекта на 2019 год. В октябре «Автодор» подтвердил, что М11 будет открыта в 2019 году, объясняя сдвиг сроков обнаружением археологических находок на месте строительства дороги.

Кто строит ЦКАД Первый участок ЦКАД строит «Крокус интернешнл» («дочка» Crocus Group Араза Агаларова), пятый — «Кольцевая магистраль» (входит в группу АРКС), третий и четвертый — группа компаний «Автобан». В разное время к строительству ЦКАД пытались привлечь иностранцев. Но в 2016 году после нескольких месяцев раздумья от участия в третьем участке отказалась испанская Sаcyr. Четвертый участок намеревалась строить турецкая Makyol, но в итоге отказалась. В июле 2018 года стало известно, что в проект могут войти итальянская Anas и турецко-итальянская ICA. Но ICA отказалась от участия, а закрытие сделки с Anas перенесли на 2019 год.

Что изменится в «Автодоре» с новым руководством

Управляющий партнер компании «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова отмечает, что изначально создание госкомпании, которая бы занималась исключительно платными дорогами, было хорошей идеей, подобрался профессиональный коллектив — менеджеры обладали достаточной компетенцией в дорожной и финансовой сферах. «Но последовавший кризис, сокращение качественных подрядчиков, нехватка инвесторов не могли не отразиться на работе «Автодора». Те проблемы, которые мы сейчас видим, не результат работы только руководства «Автодора». Не секрет, что частично затягивание сроков строительства некоторых объектов было связано и с проблемами подготовки территории», — говорит Годунова.

Кельбах является знаковой фигурой для отрасли, однако это не значит, что его отставка сможет существенно отразиться на рынке или работе «Автодора», отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, масштабы деятельности госкомпании слишком велики, чтобы возлагать ответственность за срывы сроков на одного человека.

Для того чтобы сократить отставание по строительству ЦКАД, Кельбах сменил команду, добавляет аналитик группы компаний АЛОР Алексей Антонов. Но учитывая то, что видимых результатов не последовало, вероятно, новому руководителю в первую очередь будет необходимо провести полный пересмотр «дорожных карт» и выявить наиболее проблемные стороны реализации проектов, указывает Антонов.

«Скорее всего, ничего существенно не изменится с его уходом — «Автодор» продолжит реализовывать свои проекты, в том числе и ЦКАД, поскольку, его в отличие от подрядчиков заменить некем», — предполагает Жарский. По его мнению, существенные изменения в руководстве компании могут пойти даже во вред срокам реализации текущих проектов, поскольку новому топ-менеджменту будет необходимо время на передачу дел и перестраивание внутренних процессов. Но Антонов из АЛОР уверен, что первый заместитель Кельбаха Вячеслав Петушенко, который пришел в ГК «Автодор» в августе 2018 года, сможет организовать работу компании, так как уже успел войти в курс дела.