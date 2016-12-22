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РФПИ подтвердил перенос финансирования ЦКАД итальянской Anas на 2019 год
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РФПИ подтвердил перенос финансирования ЦКАД итальянской Anas на 2019 год
Бизнес, 17:00
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РФПИ подтвердил перенос финансирования ЦКАД итальянской Anas на 2019 год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская компания Anas договорились об инвестициях в строительство четвертого участка ЦКАД, следует из сообщения фонда, поступившее в РБК. Стороны собираются осуществить транзакцию в проект в течение первого квартала 2019 года. В рамках реализации концессионного соглашения на объекте уже ведутся строительные работы, говорится в сообщении фонда.

«Сейчас мы завершаем оценку проекта и готовимся в скором времени финализировать транзакцию», — сообщил финансовый директор Anas Эдоардо Эминьян, добавив, что Россия является одним из ключевых рынков для компании. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в рамках сотрудничества по реконструкции трассы М-4 «Дон» Anas показала себя «надежным и квалифицированным партнером, стратегически заинтересованным в расширении присутствия на российском рынке».​

Ранее РБК писал, что итальянская Anas не успевает до конца 2018 года войти в проект четвертого участка ЦКАД. Представитель РФПИ 11 декабря говорил РБК, что фонд ожидает закрытия сделки в начале 2019 года. «Компания договорилась с потенциальными партнерами перенести с декабря 2018 года на февраль 2019 года сроки завершения анализа и оценки проекта, отмечал представитель Anas вчера.

Теги: ЦКАД , РФПИ , Anas
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