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РФПИ нашел новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД
Бизнес, 18:42
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РФПИ нашел новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД
РФПИ ведет переговоры с новыми инвесторами для строительства четвертого участка ЦКАД. Проектом заинтересовались итальянская Anas и турецко-итальянская ICA. Они должна заменить турецкую Makyol, которая вышла из проекта в мае
ЦКАД (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с итальянской Anas International Enterprise и турецко-итальянской ICA Construction (совместное предприятие IC Ictas Insaat и Astaldi) об их участии в строительстве четвертого участка ЦКАД в качестве инвесторов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к консорциуму инвесторов, который будет финансировать этот проект. По его словам, стороны подписали предварительное соглашение.

Представитель РФПИ подтвердил переговоры с Anas и ICA Construction, но отказался от дальнейших комментариев. Заместитель гендиректора по финансовому развитию ДСК «Автобан» (еще один соинвестор проекта) Денис Анисимов сообщил РБК, что участники консорциума проводят переговоры с Anas, но конкретных решений пока нет. Переговоры с ICA Construction он комментировать не стал.

«На данный момент по Центральной кольцевой автомобильной дороге были только предварительные коммерческие контакты, и поэтому в настоящее время интерес Anas носит чисто исследовательский характер», — сообщил РБК представитель Anas. Представитель ICA Conctruction пока не ответил на запрос РБК.

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Этот участок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. Заказчиком проекта выступает госкомпания «Автодор», концессионером — компания «Юго-Восточная магистраль». Стоимость проекта составляет 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд руб. вносит государство, 35,7 млрд руб. — инвесторы. Срок ввода в эксплуатацию этого участка — декабрь 2020 года.

В феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что соинвесторами строительства четвертого участка помимо РФПИ станут АО ​«ДСК «Автобан», принадлежащее бизнесмену Алексею Андрееву, и турецкая компания Makyol. Предполагалось, что Makyol и РФПИ будет принадлежать по 33,33% компании, а ДСК «Автобан» — 33,34%. Но в мае стало известно, что Makyol вышла из проекта. Среди причин тогда назывались риск новых антироссийских санкций и короткие сроки для определения условий соглашения по строительству этого участка. С тех пор РФПИ искал замену турецкой компании.

В пресс-службе «Автодора» пока не ответили на запрос РБК о переговорах с Anas и ICA Construction.

У Anas, созданной правительством Италии в 1947 году для восстановления автомобильной дорожной сети после Второй мировой войны, уже есть опыт работы в России. В мае 2017 года компания подписала соглашение с «Автодором» и РФПИ о создании консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры и управления автодорогами. В конце августа «Автодор» продал за 330 млн руб. Anas 51% Дорожно-инвестиционной компании, которая является оператором участка трассы М-4 «Дон».

Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

ICA участвовала в строительстве нового терминала аэропорта Пулково, Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге, а также достраивает участки трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Вопросы Счетной палаты

По результатам проверки за 2016–2017 годы Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при реализации проекта ЦКАД, который разделен на пять участков. Кроме изменения сроков сдачи проекта, которые перенесли с 2019-го на 2020 год, увеличилась его стоимость на 13,5 млрд руб., до 313,27 млрд руб., говорилось в сообщении ведомства, опубликованном в начале апреля 2018 года. К тому же аудиторы указали на то, что изъятие земель для строительства участков ЦКАД было перенесено на 2018–2019 годы. Счетная палата обнаружила нарушения практически по каждому участку дороги. При этом техническая готовность по первому участку ЦКАД составила 15,6%, по пятому — 33%, а по третьему приемка не осуществлялась, говорилось в отчете. Бо​льше всего претензий у Счетной палаты было к четвертому участку, где не началось строительство. По итогам проверки надзорное ведомство решило подготовить обращение в Генпрокуратуру.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: ЦКАД , РФПИ , «Автодор» , «Автобан»
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