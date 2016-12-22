РФПИ нашел новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД

РФПИ ведет переговоры с новыми инвесторами для строительства четвертого участка ЦКАД. Проектом заинтересовались итальянская Anas и турецко-итальянская ICA. Они должна заменить турецкую Makyol, которая вышла из проекта в мае

ЦКАД (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с итальянской Anas International Enterprise и турецко-итальянской ICA Construction (совместное предприятие IC Ictas Insaat и Astaldi) об их участии в строительстве четвертого участка ЦКАД в качестве инвесторов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к консорциуму инвесторов, который будет финансировать этот проект. По его словам, стороны подписали предварительное соглашение.

Представитель РФПИ подтвердил переговоры с Anas и ICA Construction, но отказался от дальнейших комментариев. Заместитель гендиректора по финансовому развитию ДСК «Автобан» (еще один соинвестор проекта) Денис Анисимов сообщил РБК, что участники консорциума проводят переговоры с Anas, но конкретных решений пока нет. Переговоры с ICA Construction он комментировать не стал.

«На данный момент по Центральной кольцевой автомобильной дороге были только предварительные коммерческие контакты, и поэтому в настоящее время интерес Anas носит чисто исследовательский характер», — сообщил РБК представитель Anas. Представитель ICA Conctruction пока не ответил на запрос РБК.

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Этот участок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. Заказчиком проекта выступает госкомпания «Автодор», концессионером — компания «Юго-Восточная магистраль». Стоимость проекта составляет 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд руб. вносит государство, 35,7 млрд руб. — инвесторы. Срок ввода в эксплуатацию этого участка — декабрь 2020 года.

В феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что соинвесторами строительства четвертого участка помимо РФПИ станут АО ​«ДСК «Автобан», принадлежащее бизнесмену Алексею Андрееву, и турецкая компания Makyol. Предполагалось, что Makyol и РФПИ будет принадлежать по 33,33% компании, а ДСК «Автобан» — 33,34%. Но в мае стало известно, что Makyol вышла из проекта. Среди причин тогда назывались риск новых антироссийских санкций и короткие сроки для определения условий соглашения по строительству этого участка. С тех пор РФПИ искал замену турецкой компании.

В пресс-службе «Автодора» пока не ответили на запрос РБК о переговорах с Anas и ICA Construction.

У Anas, созданной правительством Италии в 1947 году для восстановления автомобильной дорожной сети после Второй мировой войны, уже есть опыт работы в России. В мае 2017 года компания подписала соглашение с «Автодором» и РФПИ о создании консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры и управления автодорогами. В конце августа «Автодор» продал за 330 млн руб. Anas 51% Дорожно-инвестиционной компании, которая является оператором участка трассы М-4 «Дон».

Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

ICA участвовала в строительстве нового терминала аэропорта Пулково, Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге, а также достраивает участки трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.