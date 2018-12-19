Россию ожидают годы евроскептицизма

Эксперты РСМД представили доклад о среднесрочной политике ЕС

В 2019 году в отношениях между Евросоюзом и Москвой не будет прогресса, прогнозируют эксперты Российского совета по международным делам. По их мнению, развитию мешают внутренние проблемы союза и его зависимость от политики США

Председатель Европейского совета Дональд Туск (Фото: Oliver Hoslet / ТАСС)

В ближайшие годы отношения России и Евросоюза будут развиваться по инертному сценарию, прогнозируют авторы доклада Российского совета по международным делам (РСМД) «Глобальный прогноз РСМД на 2019–2024 годы». Как поясняют эксперты аналитического центра, возглавляемого экс-министром иностранных дел Игорем Ивановым, активизацию взаимодействия России и ЕС будут сдерживать «масштабные внутренние вызовы и идущая системная трансформация» ЕС.

С какими вызовами Евросоюз столкнется в ближайшие годы

2019 год станет точкой отсчета политических перемен в Евросоюзе. К новому политическому циклу ЕС подходит в устойчивом положении, и ему вряд ли грозит дезинтеграция, полагают авторы доклада. ЕС по-прежнему объединяет в себе демократические политические режимы, высокоразвитые экономики и эффективные системы социальной защиты. Качество жизни в «Европе Евросоюза» по-прежнему выше, чем в большинстве регионов мира, объясняют аналитики.

В то же время в течение следующих шести лет ЕС столкнется с необходимостью преодолеть несколько вызовов. Среди них эксперты упомянули кризис либерализма в Евросоюзе и недовольство граждан миграцией.

Эксперты выделили несколько трендов, которые, по их мнению, будут усиливаться в течение ближайших лет. Во-первых, принятие решений в ЕС станет менее идеологизированным и более прагматичным. Это, в частности, затронет политику евроинтеграции, которая впредь будет реализовываться не на уровне всего ЕС, а избирательно. Причем большая часть инициатив по углублению интеграции затронет исключительно 18 стран еврозоны. Кроме того, ЕС несколько снизит активность попыток «экспорта» собственных принципов и норм в другие страны, прогнозируют в РСМД.

Во-вторых, ЕС станет меньше руководствоваться гуманитарными мотивами при реализации своей миграционной политики. По мнению российских экспертов, Брюссель постарается заключить новые сделки со странами, откуда прибывают мигранты, по образцу соглашения ЕС — Турция, которое было подписано в марте 2016 года. Согласно ему Анкара принимает нелегальных мигрантов из Европы, получая от ЕС €3 млрд материальной помощи. Европейские страны также усилят политику интеграции мигрантов других культур, однако к 2024 году результаты таких действий еще не будут заметны.

Как на ситуацию в Евросоюзе повлияют выборы в Европарламент

Принципиальное значение для развития ЕС будут иметь выборы в Европейский парламент в мае 2019 года, констатируют аналитики РСМД. И поясняют: хотя законодатели не обладают значительными полномочиями в системе ЕС, результаты голосования станут показателем того, насколько масштабный характер носят политические изменения в Европе.

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Аналитики РСМД выделили два фактора, которые определят итоговый расклад сил в парламенте. Первый — укрепление влияния евроскептиков, которые могут получить в парламенте от 180 до 200 мандатов. По итогам прошлых выборов, состоявшихся в 2014 году, из 751 депутата к лагерю евроскептиков относятся около 170. При этом 73 из них представляют партию «Альянс европейских консерваторов и реформистов» (ACRE), костяк которой составляет британская Консервативная партия. После выхода Британии из ЕС в марте 2019 года общее число депутатов в парламенте сократится до 705, а ACRE грозит распад, но евроскептики все равно увеличат свое представительство. Впрочем, отмечают аналитики РСМД, взгляды большинства из них являются достаточно умеренными. Они критикуют функционирование ЕС и требуют уменьшить полномочия Брюсселя в отдельных сферах, но не призывают правительства своих стран к выходу из ЕС.

Изменить соотношение сил в Европарламенте может партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!». Вместе с ростом влияния евроскептиков уверенное выступление сил Макрона весной способно потеснить «дуумвират» Европейской народной партии (EPP) и социал-демократов (S&D) — двух партий, которые в течение последних лет оставались самыми крупными в Европарламенте (в настоящее время EPP контролирует 218 мандатов, S&D — 187).

На смену «дуумвирату» в парламенте могут прийти примерно четыре равные группы по 130–160 депутатов. При этом «макронисты» объединятся с либерал-демократами и депутатами других проевропейских партий, а группа умеренных евроскептиков объединит разнородных популистов и националистов, считают в РСМД. Такая конфигурация формально закрепит противостояние сторонников углубления интеграции и ее противников, констатируют аналитики.

Подобные прогнозы подтверждают и выводы аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU) . По мнению британских экспертов, Европарламент действительно станет более фрагментированным, а главными бенефициарами такой фрагментации станут центристские и праворадикальные партии. Выводы аналитиков EUI совпадают с выводами РСМД — деятельность евроскептиков не несет в себе риск разрушения европейского проекта.

Какими будут отношения Евросоюза с Россией

Некоторые страны ЕС могут пытаться получить от России преференции в обмен на обещания лоббировать ее интересы, однако такое лоббирование не даст результата, политика ЕС в отношении России в ближайшие годы будет основана на стратегическом ожидании, говорится в докладе РСМД. Свои «услуги» могут предложить Венгрия, Италия и Греция, пояснил РБК эксперт РСМД Николай Кавешников. Но эти страны не будут выступать «честными лоббистами», обратил внимание он: «Они могут попытаться получить от России некоторые дивиденды, осознавая, что не способны добиться стратегического изменения политического курса ЕС».

Эксперты РСМД полагают: в будущем ЕС «как минимум на среднесрочную перспективу останется заложником стратегической конфронтации между США и Россией». Этому способствует то, что ЕС весьма ограничен в ресурсах и продолжит зависеть от Вашингтона в сфере военной безопасности. Даже если ЕС продолжит курс на большую самостоятельность, существенных результатов к 2024 году на этом направлении достигнуто не будет, убеждены эксперты: «В части стратегических вооружений и «ядерного зонтика» зависимость от Вашингтона практически непреодолима».

Таким образом, определять интенсивность и динамику стратегического противостояния с Россией будут США, а Евросоюз «вероятнее всего, не будет активно участвовать в проводимой Вашингтоном эскалации напряженности, но и не сможет предложить какую-либо альтернативу», считают аналитики. В конечном счете коренных изменений в отношениях России с Евросоюзом и НАТО в ближайшие шесть лет ждать не стоит. «На ближайшее время ставки сделаны <...> и смысл существования НАТО для стран-членов сохранится, как сохранится и критическое отношение России к альянсу», — констатируют эксперты РСМД.

Вопросом, который во многом определяет фон российско-европейских отношений, остается украинский, сказал РБК исполнительный директор РСМД Андрей Кортунов. По словам эксперта, каких-либо подвижек в течение ближайшего года ждать не стоит. Ситуацию не изменят и итоги президентских выборов на Украине, которые пройдут весной 2019 года, полагает Кортунов. По его мнению, продвижение в украинском урегулировании возможно в течение пяти-шести лет. «За это время можно будет добиться стабильного прекращения боевых действий на востоке Украины, введения туда миротворческого потенциала и начала процесса реинтеграции Донбасса в состав Украины», — сказал он. Однако разрешения ситуации с Крымом, который перешел в состав России в 2014 году, не стоит ждать даже в долгосрочной перспективе, резюмировал Кортунов.

В предстоящие годы у ЕС действительно не останется энергии для реализации масштабных инициатив во внешней политике, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Все без исключения ведущие государства Европы, включая Германию, Францию и Великобританию, переживают перестройку домашних политических систем, объясняет он. При этом внутренние вызовы приобретают актуальность и для российского руководства, поэтому Москва также будет действовать в реактивном ключе, добавил аналитик в разговоре с РБК.