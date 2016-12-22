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Орешкин заявил о «ренессансе» в отношениях России и Европы
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Орешкин заявил о «ренессансе» в отношениях России и Европы
Экономика, 10:25
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Орешкин заявил о «ренессансе» в отношениях России и Европы
Отношения между Россией и Евросоюзом находятся на подъеме, несмотря на разговоры о санкциях. По словам министра экономического развития, об ограничениях говорит меньшинство европейских стран
Максим Орешкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Выступая на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что отношения Москвы и Брюсселя «во многом переживают некий ренессанс», сообщает корреспондент РБК. По словам министра, об этом свидетельствуют цифры.

«Если посмотрим на торговлю, то здесь второй год подряд десятки процентов роста взаимного товарооборота. Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то мы увидим, что сейчас, например, российскими компаниями на территории Европы реализуется целая подборка крупнейших инвестиционных проектов. Это и «Северный поток-2», это и строительство атомных электростанций в Венгрии, в Финляндии», — заявил Орешкин.

Министр отметил, что и на международной арене Москва и Брюссель выступают с единых позиций. В качестве примера он привел вопрос реформирования Всемирной торговой организации. «Очень странно, что кто-то из наших европейских партнеров — понятно, что это меньшинство европейских стран, — продолжает говорить о санкциях, каких-то других историях. Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией — это один из драйверов экономического роста», — сказал Орешкин. Наоборот, Европейский банк реконструкции и развития после прекращения кредитования Москвы сосредоточился на Турции и «понесет убытки по этому портфелю» вследствие возможной рецессии в ее экономике, прогнозирует глава МЭР.

При этом Орешкин подчеркнул, что экономические отношения ЕС с Россией могли бы быть и на более высоком уровне. «Тот рынок, который есть, который будет расти, он бы не уходил зачастую азиатским партнерам, если бы Европа продолжала активное экономическое сотрудничество», — добавил глава Минэкономразвития.

Министр также указал, что от санкций в первую очередь пострадала Европа, у которой с Россией до событий последних лет было больше $400 млрд товарооборота. «Было очевидно, что Америка, которая имеет очень низкий объем экономических и торговых отношений с Россией, фактически не получит прямого удара по взаимной торговле», — отметил он.

Отметил Орешкин и тот факт, что доля евро в расчетах России и ЕС растет, а Москва «горячо» поддерживает инициативу Еврокомиссии (ЕК) по росту доли этой валюты в международной экономике.

Речь идет о плане ЕК, который был опубликован 5 декабря. В нем указывалось, что тот факт, что европейские компании торгуют в американских долларах, подвергает бизнес валютным и политическим рискам.

Заявление ЕК фактически стало ответом на политику американского президента Дональда Трампа. Как указывали аналитики Центра за европейскую реформу, администрация США превращает экономическую политику в оружие, что превращает положение евро на мировых рынках в вопрос внешней политики.

Для исправления ситуации странам ЕС рекомендуется включать в свои межправительственные соглашения с третьими странами о поставках энергоносителей типовое положение об использовании евро как валюты по умолчанию. Речь идет также о том, что биржевые операторы должны развивать номинированные в евро фьючерсы и опционы на нефть и нефтепродукты.

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Экономика


Укрепление финансового суверенитета ЕС стало актуальной задачей в условиях выхода США из сделки по Ирану, рассказал РБК в начале декабря чиновник Министерства финансов Франции на условиях анонимности. Кроме того, добавил он, есть риск американских ограничений в отношении таких энергетических проектов, как «Северный поток-2» и «Ямал СПГ», в котором участвует французская компания Total.

Авторы: Антон Фейнберг, Артем Филипенок.
Теги: Максим Орешкин , Евросоюз
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