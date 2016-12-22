Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой

Европарламент (ЕП) на пленарном заседании в Страсбурге определил внешнеполитические и оборонные приоритеты Евросоюза на следующий год. Они прописаны в принятой евродепутатами резолюции, говорится на сайте ЕП.

Одним из основных приоритетов для Европы называется противостояние киберугрозам, исходящей от России.

«Европейский союз должен быть более устойчив к внешнему вмешательству, особенно учитывая выборы в Европарламент 23-26 мая 2019 года. Евросоюз должен быть устойчивее перед угрозой террористических атак, <...> а также перед нелегальной миграцией, пропагандой, онлайн- и офлайн-кампаниями по дезинформации, российскими попытками осуществить кибератаки и другими гибридными угрозами, которые требуют быстрого и скоординированного ответа», — говорится в релизе, распространенном по итогам заседания.

Кроме того, депутаты заявили о необходимости рассмотреть вопрос о политике «меньше за меньшее» в отношении третьих стран, нарушающих права человека и демократические стандарты, включая лишение их преференциальных условий, в частности, в области торговли и развития. «Ни одно соглашение между ЕС и третьими странами не должно быть ратифицировано до тех пор, пока не будут соблюдены стандарты в области прав человека», — отметили члены Европарламента.

Помимо этого евродепутаты предложили создать Совет безопасности ЕС, в обязанности которого войдет рассмотрение вопросов обороны и внешней политики.

Также Европарламент на сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта «Северный поток-2».​

«Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2 в обход Украины, так как это политический​ проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», — заявили в парламенте.