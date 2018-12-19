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Юрий Чайка усилился специалистом по террористическим делам
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Газета
Юрий Чайка усилился специалистом по террористическим делам
Газета № 224 (2948) (1912) Политика, 18 дек, 12:24
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Юрий Чайка усилился специалистом по террористическим делам
Игорь Ткачев станет заместителем генпрокурора
Прокурор Курганской области Игорь Ткачев в ближайшее время будет назначен заместителем генерального прокурора России. В 2004–2005 годах он возглавлял группу по расследованию теракта в Беслане
Игорь Ткачев (Фото: Сергей Расулов / ТАСС)

В ближайшее время Совет Федерации назначит заместителем генерального прокурора России главу прокуратуры Курганской области Игоря Ткачева. Об этом РБК рассказали два источника в Федеральном собрании. Один из них подтвердил, что ознакомился с документами, подтверждающими назначение, которое может произойти на последнем перед Новым годом заседании верхней палаты 21 декабря.

По закону «О прокуратуре», генпрокурор должен представить имена кандидатов президенту, после чего их назначает на должности верхняя палата.

Источник, близкий к Генпрокуратуре, рассказал РБК, что карьера Ткачева пошла в рост после высокой оценки его работы со стороны бывшего генпрокурора, а ныне полпреда в Южном федеральном округе Владимира Устинова. «Ткачев участвовал в 2004 году в расследовании теракта в Беслане, — говорит источник. — Это дело находилось на контроле у генерального прокурора Устинова и получило его высокую оценку». По словам собеседника, новый кандидат на должность заместителя генерального прокурора имеет большой опыт как следственной, так и административной работы и его компетенции вполне могут быть использованы в любом направлении.

Кто такой Игорь Ткачев

Кандидату в заместители Юрия Чайки 55 лет, он родился в Ставропольском крае. Учился в Московской государственной юридической академии. В прокуратуре работает уже более 25 лет. В 1997 году стал прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений на почве межнациональных отношений в субъектах Федерации Северо-Кавказского региона главного управления Генпрокуратуры. Был старшим следователем по особо важным делам и начальником отдела по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений. Возглавлял региональные прокуратуры Дагестана и Оренбургской области. Прокурором Курганской области стал в 2015 году.

Издание znak.com писало, что Ткачева в Оренбургской области считали «коррупционно устойчивым» прокурором. «Была история (на уровне слухов), как Игоря Ткачева однажды пригласили в Бузулукский бор (национальный парк) — поохотиться вместе с представителями элиты, которые очень хотели наладить с ним неформальный контакт. Он согласился и приехал туда. В форме. Без оружия. И чуть ли не арестовал их на месте за браконьерство — на полном серьезе», — утверждал портал.

На посты заместителей Юрия Чайки рассматривались и другие кандидатуры, сообщили источники РБК. Речь шла, в частности, о руководителе главного управления кадров Генпрокуратуры Сергее Замуруеве и начальнике организационного управления Андрее Некрасове. Однако оба не прошли согласование на эти должности, сказали собеседники РБК.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой подтвердить информацию о назначении Ткачева.

Юрий Чайка был переназначен на пост генерального прокурора на пять лет в июне 2016 года. У него по штату 12 заместителей.

За последнее время оказались вакантными должности трех замов. В октябре погиб заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Вертолет, на борту которого он находился, разбился на северо-западе Костромской области. Затем свой пост с формулировкой «по выслуге лет» покинул другой замгенпрокурора — Иван Семчишин. Источники РБК связывали его отставку с результатами проверки курируемых им органов прокуратуры Сибирского федерального округа. Замгенпрокурора Александр Гуцан, бывший однокурсник премьера Дмитрия Медведева, 6 ноября ушел в отставку, а затем был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.​

Игорь Ткачев с конца 1990-х годов и до середины нулевых участвовал в расследовании наиболее громких преступлений на Северном Кавказе. Сначала — в должности старшего следователя по особо важным делам главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях на Северном Кавказе, затем возглавляя отделы по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений и в сфере федеральной безопасности.

В 2004–2005 годах Ткачев возглавлял группу по расследованию теракта в бесланской школе №1, жертвами которого стали более 300 человек. Руководил он и расследованием по делу «Война» — о преступлениях в Чечне в промежутке между двумя войнами. «На одну из воинских частей Минобороны в районе станицы Червленной на территории Чеченской Республики напали боевики. В бою 15 военнослужащих погибли и 20 получили ранения. Прокуратура Северо-Кавказского военного округа возбудила по этому факту уголовное дело за умышленные убийства и участие в незаконных вооруженных [формированиях]. А поскольку на тот момент в Чечне не существовало легитимных правоохранительных органов, дело к производству приняло главное управление Генпрокуратуры», — рассказывал Ткачев «Известиям». По делу «Война» были задержаны более 450 человек, около 70 осуждены, в том числе бывший замгенпрокурора Ичкерии Ваха Айгумов и судьи шариатского суда Грозного.

В 2002 году Ткачев проводил на военной базе США Гуантанамо допросы россиян, воевавших в Афганистане на стороне запрещенной в России террористической группировки «Талибан». «Среди пленных талибов, находящихся сейчас на Гуантанамо, есть граждане многих стран, в том числе и европейских. Но мы стали первыми представителями иностранных правоохранительных органов, приехавшими допрашивать своих граждан. Этим, наверное, все сказано. Конечно, приняли нас очень дружелюбно и по-товарищески...» — рассказывал Игорь Ткачев газете «Известия».

Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков.
Теги: Генпрокуратура , Юрий Чайка , Курганская область , назначения
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