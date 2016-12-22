Стали известны кандидаты в заместители генпрокурора

На освободившиеся посты замгенпрокурора рассматриваются кандидатуры начальника организационного управления Генпрокуратуры Андрея Некрасова и главы управления кадров Сергея Замуруева

Андрей Некрасов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

На посты заместителей генпрокурора Юрия Чайки рассматриваются кандидаты из самого ведомства, рассказали два источника РБК. Одним из них стал начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов, рассказал источник РБК, близкий к Совету Федерации, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах. Окончательная ясность появится после встречи Чайки с президентом, пояснил источник, знакомый с работой Генпрокуратуры. Когда состоится встреча, собеседник не уточнил.

Также на пост замгенпрокурора может претендовать руководитель Главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Замуруев, сказали источники РБК. По словам собеседника, близкого к верхней палате, кандидатуры Некрасова и Замуруева в ближайшие несколько недель могут поступить для утверждения в Совфед. По закону «О прокуратуре» генпрокурор должен представить имена кандидатов президенту, после чего их должна назначить на должности верхняя палата.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Некрасова собеседник РБК в правоохранительным органах назвал «сильной фигурой, следственником» и человеком, приближенным к Чайке. Источник, знакомый с работой ведомства, охарактеризовал кандидата в заместители генпрокурора как наиболее «вероятного» и подтвердил, что Некрасов является доверенным лицом генпрокурора. Замуруев, бывший областной прокурор в Подмосковье, «крепкий управленец и отвечает за кадры [в Генпрокуратуре], что немаловажно — это значимое управление», рассказал источник, близкий к парламенту.

Внутренние кандидаты Про Андрея Некрасова известно, что он родился в 1965 году в Тюмени. Закончил юридический факультет Тюменского государственного университета. В надзорных органах Некрасов работает с 1990 года. Он начинал с должности стажера прокуратуры Ленинского района Тюмени, затем стал заместителем прокурора Тюменской области. В 2006 году он был переведен в Москву на должность начальника главного управления по надзору за оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельностью Генеральной прокуратуры России. В аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации он работает с 2006 года. Уже будучи сотрудником аппарата, он в интервью раскритиковал работу Следственного комитета. «Охарактеризовать работу реформируемого [ведомства] объективнее, чем это сделал Чайка при подведении итогов работы своих подчиненных, затруднительно, — заявил тогда он. — Результаты деятельности СК были признаны несоразмерными увеличившейся штатной численности следователей». В 2011 году во время расследования дела подпольных казино Некрасов поддержал отмену уголовного дела о незаконном игорном бизнесе. Второй кандидат в замгенпрокуроры, Сергей Замуруев, родился в 1965 году в Орловской области. Он закончил Украинскую юридическую академию (сейчас — Университет имени Ярослава Мудрого) в Харькове. С 1991 года работал в прокуратуре Московской области, начал с должности стажера Ногинской городской прокуратуры. Работал следователем в отделе по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры области, прокурором города Жуковского, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области. С 2006 по 2008 год был прокурором Московской области. В 2008 был переведен в Генпрокуратуру и возглавил управление ведомства в Центральном федеральном округе, затем — управление кадров.

Ранее освободились три позиции замгенпрокуроров. В начале октября погиб заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Вертолет, на борту которого он находился, разбился на северо-западе Костромской области. Свой пост покинул другой замгенпрокурора — Иван Семчишин, который трудился на этой должности с 2006 года. Причиной его отставки стала выслуга лет. Третий замгенпрокурора, бывший однокурсник премьера Дмитрия Медведева Александр Гуцан 6 ноября ушел в отставку, а затем был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.