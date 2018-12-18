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Вашингтон затягивает черноморский узел
Газета № 223 (2947) (1812) 17 дек, 18:23
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Вашингтон затягивает черноморский узел
Спецпредставитель Госдепартамента анонсировал ужесточение санкций против России
США и их партнеры могут ввести против Москвы дополнительные санкции и нарастить военное присутствие в Черном море. Это станет ответом на действия России в Керченском проливе, заявил Курт Волкер
Курт Волкер (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о возможности введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Об этом американский дипломат заявил на брифинге с журналистами 17 декабря. Новые ограничительные меры, вероятно, будут введены в течение ближайших двух месяцев, допустил Волкер. Он отметил, что обсуждал тему дополнительных ограничений с коллегами из Европейского союза в понедельник и что эта идея «находит все больше поддержки».

Действующие сейчас санкции ЕС против России вводились в рамках двух пакетов. Один из них касался присоединения Россией Крыма, другой — событий на востоке Украины и отсутствия прогресса в реализации минских соглашений. Новые штрафные меры станут дополнением к крымскому санкционному пакету или будут реализованы в рамках третьего пакета, предположил Волкер.

25 ноября российская береговая охрана задержала три корабля Военно-морского флота Украины и их экипажи за нарушение границы России. После инцидента в ЕС и США призвали освободить моряков, а несколько европейских стран выступили с инициативой наказать Москву санкциями.

Волкер назвал инцидент новой эскалацией конфликта со стороны России, которая отказывается соблюдать заключенное в 2003 году с Украиной соглашение о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива, гарантирующее судам двух государств право мирного прохода через территориальное море. Хотя Москва считает, что после присоединения Крыма она контролирует Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовские моря, это противоречит положениям конвенции от 2003 года, убежден Волкер. Неправомерным является и то, что 25 ноября российская береговая охрана открыла огонь по украинским кораблям в международных водах, добавил представитель Госдепа.

Москва считает действия украинских моряков провокацией, предпринятой с целью повышения рейтинга президента Петра Порошенко в преддверии выборов весной 2019 года.

Волкер признался, что из-за инцидента в Керченском проливе ему пришлось отменить запланированную на ноябрь поездку в Москву, в ходе которой он планировал обсудить ход выполнения минских соглашений. «Я не считаю правильным ехать в Москву для обсуждения минских договоренностей в то время, пока Россия удерживает украинских моряков», — пояснил дипломат.

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Политика

В настоящее время Волкер находится в Брюсселе, где ведет переговоры о дальнейших совместных шагах в рамках украинского досье. По словам представителя Госдепартамента, в ближайшее время он намерен пообщаться с европейскими союзниками и партнерами по НАТО. «Я хочу выслушать <...> рекомендации наших друзей и союзников относительно инцидента», — сказал он, заметив, что действия России встревожили европейские страны.

На саммите Европейского союза 10 декабря участники объединения решили не вводить санкции против России за инцидент 25 ноября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 7 декабря высказал мнение, что такой шаг был бы неправильным, пояснив, что в ЕС нет единого мнения относительно дополнительных санкций. Маас попросил больше времени для переговоров с Россией в рамках «нормандской четверки». Член президентской партии «Вперед, Республика!», председатель франко-российской группы дружбы в нижней палате французского парламента Каролин Жанвье отметила в беседе с РБК, что стороны должны фокусироваться на поисках мирного решения и избегать эскалации.

Со своей стороны, Волкер указал на отсутствие подвижек в диалоге в рамках «нормандской четверки» об урегулировании ситуации с доступом в Азовское море. По мнению Волкера, инициативы упираются в нежелание Москвы идти на уступки, в частности отпустить украинских моряков. Он назвал очень разочаровывающим результат встречи четверки, которая состоялась 11 декабря на уровне помощников глав стран и правительств.

В связи с этим Волкер считает необходимым наращивать военное присутствие США в Черном море. Это может быть сделано при поддержке НАТО, указал дипломат. Он считает, что это поможет разубедить Москву в целесообразности дальнейшей эскалации конфликта.​ Волкер также указал на готовность США в ближайшие два месяца анонсировать новые поставки оружия Украине.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Украина-ЕС , Украина , Минские переговоры , Курт Волкер , Азовское море , Черное море , Турция ...
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