Переход из большого спорта

Чем глава оргкомитета чемпионата мира займется в ВЭБе

В ВЭБе Алексей Сорокин будет курировать направление экономики городов. Ранее его называли одним из кандидатов на пост главы РФС

Алексей Сорокин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», отвечавший за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, Алексей Сорокин перейдет на работу в ВЭБ, сообщил «Интерфаксу» председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

«Он идет на должность зампреда, будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ». Это большое приобретение для ВЭБа», — сказал Шувалов. Сейчас у главы ВЭБа 12 заместителей.

Ранее сообщалось, что Сорокин рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза (РФС), который должен освободиться после отставки Виталия Мутко.

​Гендиректором оргкомитета «Россия-2018» Сорокин стал в 2011 году, а до этого работал заместителем председателя департамента физкультуры и спорта Москвы и в МИДе, в 2008–2010 годах, был генеральным секретарем РФС и продвигал заявку России, боровшейся за право впервые в истории принять чемпионат мира по футболу. Сорокин говорил, что проект по продвижению российской заявки во многом делался «вопреки», а основной причиной успеха называл сочетание доминировавшей в российском обществе воли и желание «сделать все красиво и хорошо, несмотря на слова скептиков».

«С момента зачатия проекта прошло фактически девять лет — девять лет моей жизни, девять лет постепенно развивающегося проекта. И когда все это заканчивается, неизбежно наступает вот такое анабиотическое опустошение. Это нормально. Но сейчас мы смотрим вперед, и мысли уже заняты новыми направлениями деятельности», — говорил Сорокин.

Сорокин — человек, близкий к вице-премьеру Виталию Мутко, он отвечал именно за подготовку городов России к чемпионату мира, обращают внимание знакомый Сорокина и собеседник в оргкомитете.

С мая 2018 года Мутко как вице-премьер курирует городскую среду, инструменты развития территорий, инвестиционные проекты регионального значения, а также правительственную комиссию по региональному развитию. Он же занимается и стратегией перспективного развития территорий, в рамках которой будут созданы комплексные планы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры всех городов страны. Успешный опыт ЧМ должен стать примером при реализации плана развития инфраструктуры городов, отмечает источник, близкий к Мутко. По его словам, над концепциями развития различных российских агломераций работают ВЭБ, МГУ и «Стрелка».

Городские проекты ВЭБа

В ВЭБе Сорокин займется комплексным развитием городов. Идеологом работы над пространственным развитием в корпорации стал Шувалов, возглавивший ВЭБ в конце мая 2018 года, говорил источник РБК. После его прихода корпорацию решено было трансформировать в платформу для координации основных институтов развития, в числе которых «Дом.РФ» и Фонд развития моногородов.

С темой развития городских пространств связывали приход в ВЭБ и бывшего пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Она стала зампредом Шувалова, в октябре вошла состав правления ВЭБа. В корпорации она будет отвечать за социальные и культурные проекты, связанные с развитием современной городской экономики и вопросами корпоративной ответственности.

Летом ВЭБ начал переговоры о стратегическом партнерстве с консалтинговым бюро (КБ) «Стрелка» Александра Мамута. Собеседник РБК тогда говорил, что «Стрелка» привлекла корпорацию тем, что бюро занимается конкретными проектами. КБ, в частности, разрабатывает решения по организации общественных пространств в городах и активно работает с «Дом.РФ».

Партнерство ВЭБа со «Стрелкой» будет завязано на взаимодействии с «Дом.РФ», рассказывал источник РБК. «Дом.РФ» разрабатывает концепции жилищного строительства, но сейчас «недостаточно построить дом», надо «придумать общественное пространство, вписать в ландшафт, продумать, как должна выглядеть вокруг этого дома общественная среда». Этим как раз и занимается «Стрелка», объяснял собеседник РБК.

Один из совместных проектов КБ и госкорпорации — концепция «городов будущего». Совладелец «Стрелки» Александр Мамут представил Шувалову концепцию проекта на Московском урбанистическом форуме 18 июля. Это «платформа решения городских проблем», которая охватывает десять «актуальных» для города тем, говорил Мамут, экологии, ЖКХ и ТЭКа, управления, образования и здравоохранения, городских пространств, торговли, транспорта и т.д. «Мы пишем ТЗ того, какие проблемы в этих направлениях существуют, и объявляем конкурс, в котором участвуют все те, кто может предложить решения», — рассказывал совладелец «Стрелки». Шувалов положительно оценил проект и сказал, что правительство уже предварительно одобрило программу.

«Смысл в том, чтобы больше городов, больше улиц получали хорошие, качественные проекты, качественные документы городского развития, которые бы проходили первоклассную экспертизу», — говорил на форуме глава «Дом.РФ» Александр Плутник. По его словам, даже не столичный город может получить экспертизу «Стрелки» и партнеров «Стрелки».

Экспертиза для городов уже работает, говорит генеральный директор и член правления фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, имея в виду проект «Стрелки» «Индекс качества городской среды». «Каждый город может себя сравнить с другими городами по широкому кругу показателей, что раньше делалось вручную и было очень архаично, — отмечает Пузанов. — Но все зависит от качества и компетенции специалистов в городах, смогут ли они правильно принять, работать с этим, насколько это будет востребовано».

В КБ «Стрелка» отказались от комментариев по поводу перехода Сорокина в ВЭБ.​