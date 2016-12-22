ВЭБ и «Стрелка» разработают российские «города будущего»

ВЭБ, КБ «Стрелка» и Дом.рф разработают платформу «Города будущего» — инструмент развития городских технологий в России. Правительство уже предварительно одобрило программу, пилотные проекты появятся до 2021 года

Александр Мамут (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Консалтинговое бюро «Стрелка» разработало концепцию «города будущего», на основе которой планирует искать решения для развития российских городов в различных сферах — от ЖКХ до медиа. Проект планируется реализовывать при поддержке Дом.рф и Внешэкономбанка (​ВЭБ), объявили стороны в рамках Московского урбанистического форума, передает корреспондент РБК.

Концепцию проекта на форуме представлял совладелец КБ «Стрелка», миллиардер Александр Мамут главе ВЭБа Игорю Шувалову. ​

Это «платформа решения городских проблем», которая охватывает 10 направлений, по которым в городах должны проходить изменения, в том числе в сферах экологии, ЖКХ и ТЭК, управления, образования и здравоохранения, городских пространств, торговли, транспорта и т.д.

«Есть 10 тем, которые в городах актуальны, — рассказал Мамут. — Мы пишем ТЗ того, какие проблемы в этих направлениях существуют, и объявляем конкурс, в котором участвуют все те, кто может предложить решения: и оно не обязательно должно быть цифровым, оно не обязательно должно быть диджитальным. Оно может быть механическим, может быть офлайновым, а может быть цифровым». По его словам, планируется, что из конкурсных предложений будут выбраны лучшие по каждому из 10 направлений, и эти проекты будут разрабатываться детально.

«Это штука офигенная! — отреагировал Шувалов на проект. — Он строится по принципу конкурентности, стоит недорого, и ты мобилизуешь лучшие мозги. При этом, если ты организуешь лаборатории, то появляются проектные решения на небольшой город, на средний город. Коробочные решения. Понятно, что нужны уникальные решения для Москвы, Питера, но на города в полмиллиона, на 100 тыс. [жителей], на 200 тыс. [жителей] можно [разработать коробочные решения]».

По словам Шувалова, правительство уже предварительно одобрило программу. В Дом.рф пояснили, что пилотные проекты «городов будущего», в которых проблемы будут решатся на платформе, предложенной «Стрелкой», планируется реализовать до 2021 года.

«Мы в этой истории видим себя как методолога, оператора прежде всего для создания брифов, технических заданий. Это то, что мы умеем делать. А дальше мы планируем использовать коллективный разум, коллективную энергию, выбрать лучших и предоставить решения для воплощения», — пояснил Александр Мамут.

«Смысл в том, чтобы больше городов, больше улиц получали хорошие качественные проекты, качественные документы городского развития, которые бы проходили первоклассную экспертизу. Даже если это не столичный город — чтобы он имел возможность, не имея ресурсы столичного города, иметь экспертизу «Стрелки» и партнеров «Стрелки», — заявил глава Дом.рф Александр Плутник.

В начале июля стало известно о том, что Внешэкономбанк рассматривает возможность покупки доли в «Стрелке». Игорь Шувалов официально не исключил этой сделки. «Мы как два института, которые должны отвечать за урбанистическое развитие: Внешэкономбанк — как банк, который должен отвечать и помогать проектам по магистральной, большой городской экономике, и Дом.рф, который должен отвечать за то, как создается современное жилье, формируется городская среда, — мы хотим создать партнерство со «Стрелкой», — отметил он. — И мы на самом деле не знаем, какое это будет партнерство — будет ли это партнерство путем временного приобретения какого-нибудь equity [доли] или просто договорно-партнерские отношения». Кроме того, по словам Шувалова, планируется преобразовать Фонд развития моногородов, который существует в ВЭБе, в Фонд развития современной городской экономики.

Александр Мамут рассказал, что положительно относится к идее сотрудничества «Стрелки», ВЭБа и Дом.рф: «Меня все время спрашивают, а что ты ходишь в мэрию, в ВЭБ, в Дом.рф со своими картинками, идеями? А куда мне ходить? В «Азбуку вкуса», что ли, в «Аптеку 36,6»? Кто у нас города перестраивает, кто строит жилье нового формата, это чья задача? Государства», — рассуждает Мамут.