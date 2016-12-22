ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута

ВЭБ и «Стрелка» Александра Мамута договариваются о стратегическом партнерстве. По данным источников РБК, госкорпорация рассматривает возможность покупки доли в консалтинговом бюро

Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

ВЭБ и консалтинговое бюро «Стрелка» обсуждают возможность стратегического партнерства, рассказали РБК в пресс-службах ВЭБа и бюро. «Формат и детали переговоров» и ВЭБ, и «Стрелка» комментировать отказались.

ВЭБу нужна компетенция в вопросах развития городского пространства, поясняет РБК источник, знакомый с ходом переговоров. «Стрелка» — это конкретные проекты, привлечение российских и зарубежных специалистов, создание предпроектной документации, обучение представителей власти городов и регионов в вопросах развития городского пространства», — перечисляет собеседник РБК.

Сейчас идет обсуждение того, как будет строиться стратегическое партнерство между ВЭБом и институтом, возможные коммерческие детали станут известны позднее, заключил знакомый с ходом переговоров собеседник РБК.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов, по словам источника РБК, всегда выступал «идеологом пространственного развития» городов. «Например, еще во время его работы в правительстве был проведен спецопрос жителей моногородов. Опрос показал, что люди уезжают из моногородов, даже если у них неплохая зарплата. Причины отъезда другие: людям негде гулять, развиваться, у них некомфортное жилье, нет парков и зон досуга, отсутствует возможность допобразования», — продолжает собеседник РБК. После этого опроса была инициирована программа «Пять шагов», в которую правительство вовлекло «Стрелку». «Далее идея распространилась и на пространства 40 городов, где находятся фан-зоны ЧМ-2018», — резюмирует источник​.

«Стрелка» для Дом.рф

Учредителем КБ «Стрелка» выступает созданный в 2009 году институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. КБ специализируется на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств в городах и активно работает с Дом.рф (ранее — АИЖК) в рамках проектов «Городские стандарты» и «Города будущего». В первом случае речь идет о разработке стандартов комплексного развития территорий, во втором — об обновлении общественных пространств в рамках координируемого Минстроем проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках обсуждения будущего партнерства не исключено вхождение ВЭБа в число совладельцев «Стрелки», рассказал источник РБК, близкий к госбанку.

«Сделка возможна в рамках развития этого направления», — пояснил он.

О возможной покупке ВЭБом доли в «Стрелке» РБК сказал и федеральный чиновник, осведомленный о планах госкорпорации. «Это не поглощение: у Мамута останется контроль, но он будет осуществляться вместе с ВЭБом. Интерес ВЭБа, который контролирует так называемые институты развития, — в синергии «Стрелки» с этими институтами», — отметил источник РБК, близкий к банку.

ООО «КБ Стрелка» на 80% принадлежит институту медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», еще по 10% — у директора института «Стрелка» Варвары Мельниковой и сооснователя КБ, архитектора Дениса Леонтьева, следует из данных СПАРК. В числе крупнейших заказчиков — департамент капремонта Москвы: в 2015 году КБ выполнило для него работы на 922,043 млн руб., в 2016-м — на 890,62 млн руб.

В структуру компании входят центры городской антропологии, экономики, ГИС-аналитики, коммуникаций и дизайна. По собственным данным, работает в 365 городах. Среди проектов — разработка стандартов комплексного развития территории (совместно с Дом.рф), обновление более 230 общественных пространств.

По словам источника РБК, близкого к госбанку, в рамках партнерства ВЭБа со «Стрелкой» речь в первую очередь идет о взаимодействии с Дом.рф.

«Дом.рф занимается разработкой концепций жилищного строительства, но сейчас недостаточно построить дом. Ему надо придумать общественное пространство, вписать в ландшафт, продумать, как должна выглядеть вокруг этого дома общественная среда, подумать, как человек должен жить в этом доме и с чем вокруг себя взаимодействовать, а последним как раз занимается «Стрелка», — уточняет собеседник РБК. По его словам, возможная сделка по приобретению доли в «Стрелке» может состояться «не раньше начала осени».

В конце мая ВЭБ сменил руководство: госбанк возглавил занимавший ранее пост первого вице-премьера Игорь Шувалов. Сразу после кадровых перестановок источники РБК сообщили о планах нового руководства трансформировать госкорпорацию в платформу для координации основных институтов развития, в числе которых Российский экспортный центр, агентство «Дом.РФ», Корпорация МСП, Фонд развития моногородов и Российская венчурная компания (РВК).