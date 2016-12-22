ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,78 EUR Нал. 73,94 73,03 USD Бирж. 63,30 +0,53 EUR Бирж. 73,47 +0,18 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6612,10 +269,70 IMOEX 2314,61 +0,81% RTSI 1151,96 -0,19% Brent 78,03 -1,85% DJIA 24155,74 -0,48% Nasdaq 7491,79 -0,25%
ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута
Лента новостей
Новая философия: как трансформируются системы управления проектами 17:02, Партнерский материал ЧМ-2018. 1/8 финала. Бразилия — Мексика. Онлайн 17:00, Спорт Биржа Kraken обвинила Bloomberg в манипулировании ценой биткоина 16:58, Крипто В Коми ликвидировали шахту «Интауголь» из-за убытков 16:57, Экономика Бюро «Яблока» приостановило полномочия Митрохина в партии 16:48, Политика Грузовик Dragon доставил на МКС робота-помощника 16:46, Технологии и медиа В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции 16:43, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 16:41, РБК и «Шелл» ЦБ после сейва Акинфеева похвастался своим прогнозом на сторублевке к ЧМ 16:40, Общество «Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG 16:29, Бизнес В Лондоне умерла хореограф-постановщик мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы» 16:20, Общество СМИ узнали о переходе в «Спартак» лучшего бомбардира «Динамо» 16:18, Спорт Роскомнадзор проверил работу Deutsche Welle по запросу Совфеда 16:14, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 16:10, Партнерский материал Захватившего заложницу в московском «Дикси» арестовали на два месяца 16:01, Общество В Чечне сочли Салаха достойным звания «почетный гражданин человечества» 15:58, Общество Маск поздравил работников Tesla с превращением в «настоящую автокомпанию» 15:56, Бизнес В России введен госреестр экспертизы строительных проектов 15:50, Строительство Рособрнадзор прокомментировал письмо Путину об аккредитации вузов 15:48, Общество Сергей Собянин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры 15:48, Политика ЦБ документально зафиксирует повышенные дивиденды на «префы» «РуссНефти» 15:38, Бизнес Двух мексиканцев задержали в Москве за незаконную продажу билетов на ЧМ 15:34, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 15:21, РБК и Ингосстрах Путин назначил нового посла в Молдавии 15:19, Политика ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута 15:19, Политика «Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб. 15:19, Бизнес Хакеры атаковали криптовалютный кошелек Trezor 15:11, Крипто Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии 15:11, Политика
ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута
Политика, 15:19
0
ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута
ВЭБ и «Стрелка» Александра Мамута договариваются о стратегическом партнерстве. По данным источников РБК, госкорпорация рассматривает возможность покупки доли в консалтинговом бюро
Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

ВЭБ и консалтинговое бюро «Стрелка» обсуждают возможность стратегического партнерства, рассказали РБК в пресс-службах ВЭБа и бюро. «Формат и детали переговоров» и ВЭБ, и «Стрелка» комментировать отказались.

ВЭБу нужна компетенция в вопросах развития городского пространства, поясняет РБК источник, знакомый с ходом переговоров. «Стрелка» — это конкретные проекты, привлечение российских и зарубежных специалистов, создание предпроектной документации, обучение представителей власти городов и регионов в вопросах развития городского пространства», — перечисляет собеседник РБК.
Сейчас идет обсуждение того, как будет строиться стратегическое партнерство между ВЭБом и институтом, возможные коммерческие детали станут известны позднее, заключил знакомый с ходом переговоров собеседник РБК.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов, по словам источника РБК, всегда выступал «идеологом пространственного развития» городов. «Например, еще во время его работы в правительстве был проведен спецопрос жителей моногородов. Опрос показал, что люди уезжают из моногородов, даже если у них неплохая зарплата. Причины отъезда другие: людям негде гулять, развиваться, у них некомфортное жилье, нет парков и зон досуга, отсутствует возможность допобразования», — продолжает собеседник РБК. После этого опроса была инициирована программа «Пять шагов», в которую правительство вовлекло «Стрелку». «Далее идея распространилась и на пространства 40 городов, где находятся фан-зоны ЧМ-2018», — резюмирует источник​.

«Стрелка» для Дом.рф

Учредителем КБ «Стрелка» выступает созданный в 2009 году институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. КБ специализируется на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств в городах и активно работает с Дом.рф (ранее — АИЖК) в рамках проектов «Городские стандарты» и «Города будущего». В первом случае речь идет о разработке стандартов комплексного развития территорий, во втором — об обновлении общественных пространств в рамках координируемого Минстроем проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках обсуждения будущего партнерства не исключено вхождение ВЭБа в число совладельцев «Стрелки», рассказал источник РБК, близкий к госбанку.

«Сделка возможна в рамках развития этого направления», — пояснил он.

О возможной покупке ВЭБом доли в «Стрелке» РБК сказал и федеральный чиновник, осведомленный о планах госкорпорации. «Это не поглощение: у Мамута останется контроль, но он будет осуществляться вместе с ВЭБом. Интерес ВЭБа, который контролирует так называемые институты развития, — в синергии «Стрелки» с этими институтами», — отметил источник РБК, близкий к банку.

ООО «КБ Стрелка» на 80% принадлежит институту медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», еще по 10% — у директора института «Стрелка» Варвары Мельниковой и сооснователя КБ, архитектора Дениса Леонтьева, следует из данных СПАРК. В числе крупнейших заказчиков — департамент капремонта Москвы: в 2015 году КБ выполнило для него работы на 922,043 млн руб., в 2016-м — на 890,62 млн руб.

В структуру компании входят центры городской антропологии, экономики, ГИС-аналитики, коммуникаций и дизайна. По собственным данным, работает в 365 городах. Среди проектов — разработка стандартов комплексного развития территории (совместно с Дом.рф), обновление более 230 общественных пространств.

По словам источника РБК, близкого к госбанку, в рамках партнерства ВЭБа со «Стрелкой» речь в первую очередь идет о взаимодействии с Дом.рф.

«Дом.рф занимается разработкой концепций жилищного строительства, но сейчас недостаточно построить дом. Ему надо придумать общественное пространство, вписать в ландшафт, продумать, как должна выглядеть вокруг этого дома общественная среда, подумать, как человек должен жить в этом доме и с чем вокруг себя взаимодействовать, а последним как раз занимается «Стрелка», — уточняет собеседник РБК. По его словам, возможная сделка по приобретению доли в «Стрелке» может состояться «не раньше начала осени».

В конце мая ВЭБ сменил руководство: госбанк возглавил занимавший ранее пост первого вице-премьера Игорь Шувалов. Сразу после кадровых перестановок источники РБК сообщили о планах нового руководства трансформировать госкорпорацию в платформу для координации основных институтов развития, в числе которых Российский экспортный центр, агентство «Дом.РФ», Корпорация МСП, Фонд развития моногородов и Российская венчурная компания (РВК).

Авторы: Наталья Галимова, Вячеслав Козлов.
Главное
«Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG Бизнес
Главное
«Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG Бизнес
ЦБ после сейва Акинфеева похвастался своим прогнозом на сторублевке к ЧМ Общество
Украина назвала имена выбранных Киевом для обмена россиян Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter