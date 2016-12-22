Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года

Создатель фонда Grishin Robotics был номинирован на Премию РБК «за два успешных выхода из компаний венчурного фонда». В феврале Amazon купил компанию Ring (Гришин инвестировал в нее), разработчика технологий «умного» дома, а в ноябре оценка стартапа роботизированной пиццерии Zume, в который вложился фонд Гришина, поднялась до $2,25 млрд
Генеральный директор Mail.Ru Group стал обладателем Премии РБК «за крупные сделки с РФПИ, Alibaba Group, «МегаФоном» и рост показателей». По итогам первого полугодия компания показала рост выручки на 29% — до 33,6 млрд руб.
Генеральный директор Charity Shop была выдвинута на Премию РБК «за создание экосистемы работы с одеждой на любой стадии ее жизни»: по итогам совместной с IKEA акции, проведенной в 11 городах России, удалось собрать на переработку более 50 т ненужного владельцам текстиля
Основатель сервиса ужинов по подписке «Партия еды» был номинирован «за быстрый рост и за продажу бизнеса «Яндексу»: по оценкам экспертов, сумма сделки, о которой было объявлено в этом году, составила не менее 1 млрд руб.
Сооснователь Российского квантового центра и профессор Гарвардского университета вместе со своей командой создал один из мощнейших квантовых компьютеров в мире и работает над созданием сети таких устройств