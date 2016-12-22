Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года

Михаил Перегудов, «Партия еды», категория «Стартапер»

Основатель сервиса ужинов по подписке «Партия еды» был номинирован «за быстрый рост и за продажу бизнеса «Яндексу»: по оценкам экспертов, сумма сделки, о которой было объявлено в этом году, составила не менее 1 млрд руб.