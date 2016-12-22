Премия РБК 2018
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Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года
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Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года
Премия РБК, 22:24
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Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года
10 декабря в пятый раз вручили Премию РБК. В этом году присуждение наград прошло по новым правилам: ​экспертные советы выбрали лучших в бизнесе в шести номинациях, а аудитория РБК присудила приз зрительских симпатий, имя обладателя этой награды будет опубликовано на сайте в период с 13 по 18 декабря. Всего в шорт-лист вошли 23 финалиста. Кто стал обладателем Премии — в обзоре РБК
 
Татьяна Бакальчук, Wildberries, категория «Предприниматель»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Основатель и генеральный директор Wildberries получила награду «за выход на лидирующие позиции рынка e-commerce в России и рекордный рост продаж»: оборот компании за первые три квартала составил свыше 76 млрд руб.
Дмитрий Гришин, Grishin Robotics, категория «Инвестор»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Создатель фонда Grishin Robotics был номинирован на Премию РБК «за два успешных выхода из компаний венчурного фонда». В феврале Amazon купил компанию Ring (Гришин инвестировал в нее), разработчика технологий «умного» дома, а в ноябре оценка стартапа роботизированной пиццерии Zume, в который вложился фонд Гришина, поднялась до $2,25 млрд

Борис Добродеев, Mail.Ru Group, категория «Менеджер»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Генеральный директор Mail.Ru Group стал обладателем Премии РБК «за крупные сделки с РФПИ, Alibaba Group, «МегаФоном» и рост показателей». По итогам первого полугодия компания показала рост выручки на 29% — до 33,6 млрд руб.

Дарья Алексеева, Charity Shop, категория «Менеджер в социальной сфере»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Генеральный директор Charity Shop была выдвинута на Премию РБК «за создание экосистемы работы с одеждой на любой стадии ее жизни»: по итогам совместной с IKEA акции, проведенной в 11 городах России, удалось собрать на переработку более 50 т ненужного владельцам текстиля

Михаил Перегудов, «Партия еды», категория «Стартапер»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Основатель сервиса ужинов по подписке «Партия еды» был номинирован «за быстрый рост и за продажу бизнеса «Яндексу»: по оценкам экспертов, сумма сделки, о которой было объявлено в этом году, составила не менее 1 млрд руб.

Михаил Лукин, профессор Гарварда, категория «Визионер»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сооснователь Российского квантового центра и профессор Гарвардского университета вместе со своей командой создал один из мощнейших квантовых компьютеров в мире и работает над созданием сети таких устройств

Теги: Премия РБК
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
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