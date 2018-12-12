Бюджет Франции получил желтую карточку

Эмманюэль Макрон пошел на финансовые уступки протестующим

Макрон пошел на экономические уступки протестующим, в том числе одобрил повышение на €100 минимальной зарплаты. Объявленные меры увеличат дефицит бюджета, что осложнит положение страны в ЕС и вряд ли успокоит протестующих

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Что произошло

10 декабря французский президент Эмманюэль Макрон в ходе обращения к гражданам объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Он признал, что за последние полтора года не смог решить проблемы, волнующие население республики последние 40 лет. Макрон выступил на фоне акций «желтых жилетов»: сначала автомобилисты протестовали против повышения топливных налогов, но потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Участники акций начали требовать отставки Макрона. Гнев протестующих Макрон назвал справедливым. Но, по словам президента, «никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий» (цитаты по заявлению президента Франции).

В предыдущий раз о чрезвычайной экономическом положении во Франции объявляли в 2016 году: занимавший тогда пост президента Франсуа Олланд сделал заявление на фоне роста уровня безработицы, достигшего 10%. Термин «чрезвычайное положение» — это фигура речи, которая не имеет отношения к объявлению чрезвычайного положения, как это было, например, после террористических атак в Париже осенью 2015 года, обратил внимание в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Какие чрезвычайные экономические меры решено принять

Минимальный уровень зарплат в стране будет увеличен на €100 в месяц. Таким образом, они вырастут в среднем до €1,3 тыс. На данный момент минимальная зарплата равняется €1185. В январе 2019 года она должна была вырасти на €21, пишет The Washington Post.

С 2019 года оплата всех сверхурочных работ не будет облагаться налогами. Изначально власти планировали вернуть налогообложение сверхурочных с сентября 2019 года. Впервые этот налог был введен во время президентства Николя Саркози и действовал на протяжении пяти лет, до 2012 года. Затем его отменил президент Франсуа Олланд. Сверхурочным считается рабочее время свыше 35 часов в неделю.

Не будут облагаться сборами премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года.

Власти отменили увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц.

Макрон отказался вернуть налог на имущество дороже €1,3 млн (этого требовали протестующие) и объявил о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Как оценили меры Макрона политики

Лидер партии «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») Марин Ле Пен написала в Twitter, что Макрон, столкнувшись с протестами, «отказывается от части своих налоговых ошибок, но не хочет признавать, что оспаривается его моделью [управления страной]». Она указала на «дикую» глобализацию, недобросовестную конкуренцию и массовую миграцию.

Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что в обращении Макрона «ничего не говорится о безработных, о рабочих с неполной занятостью, о пенсионерах». Кроме того, по его словам, французский лидер забыл о госслужащих и студентах.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Макрон во время своего обращения «сумел найти правильные слова». Он добавил, что необходимы «решительные меры, для того чтобы успокоить и оправдать ожидания французов, особенно в отношении оплаты труда».

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что Макрон, несмотря на объявленные экономические меры, «не меняет курса и будет продолжать антинародное правление».

Член партии «Республиканцы» Эрик Верт добавил, что в обращении Макрона «есть доля несправедливости». Он также отметил, что не для всех пенсионеров во Франции отменят повышение налога на соцобеспечение и что работодатели будут облагать сборами итоговые премии ряда работников.

Какие последствия будут иметь решения Макрона

Затраты из бюджета на проведение новых экономических мер составят €8–10 млрд, заявил госсекретарь Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику. Увеличение госраходов может привести к росту дефицита бюджета. По нормам Евросоюза дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП. Рост дефицита бюджета Франции ослабит позиции Евросоюза на переговорах с Италией, правительство которой пытается согласовать с Брюсселем бюджет на следующий год с выходящим за допустимые параметры размером дефицита.

Часть демонстрантов заявила о необходимости продолжать протест, несмотря на объявленные президентом меры. «Слишком мало, слишком поздно. Увидимся в субботу!» — написал в Facebook один из лидеров «желтых жилетов» Эрик Друэ (его слова передало Международное радио Франции).

Пока предложенные Макроном меры не разрядили обстановку, протестующие продолжают блокировать автострады, обращает внимание Федоров из Института Европы РАН. По мнению эксперта, до отставки Макрона вряд ли дойдет, но ему будет сложно восстановить доверие к себе. Согласно проведенному в конце ноября опросу компании YouGov, рейтинг одобрения политики Макрона опустился до отметки 18% — это рекордно низкий показатель за все время его президентства. Негативно к действиям французского лидера относятся 76% респондентов.

С чего все началось

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста из-за плана правительства увеличить налоги на топливо. Протесты не имели единого координационного центра, автомобилисты общались через соцсети. Символом этих протестов стали желтые жилеты — светоотражающие накидки, в которых участники акций выходили на улицы. Протестующие перекрывали дороги, а позднее начали блокировать топливные хранилища.

По планам правительства Франции налог на дизельное топливо в следующем году должен был вырасти на 6,5%, а на бензин — на 2,9%. Власти объясняли рост цен защитой экологии. При этом за последний год цены на бензин в стране уже выросли на 10–15%.

24 ноября участники акций построили баррикады неподалеку от Елисейских полей, а в начале декабря власти закрыли Триумфальную арку, которая получила повреждения в ходе протестов.