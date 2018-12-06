Киев ставит крест

Как пройдет объединение украинских церквей

Президент Украины сообщил, что объединительный собор трех украинских православных церквей пройдет 15 декабря в Софийском соборе в Киеве. Представители УПЦ Московского патриархата заявляют, что их принуждают участвовать в соборе

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор украинских церквей состоится 15 декабря в Софийском соборе Киева. Он пояснил, что собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Избранному главе новой церкви Константинопольский патриархат дарует томос (грамоту о независимости).

Собеседник РБК в Константинопольском патриархате подтвердил, что объединительный собор запланирован на 15 декабря. По его словам, до тех пор патриархат не будет делать никаких официальных заявлений. Он также добавил, что приглашение принять участие в соборе разослано всем архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской автокефальной православной церкви, а также Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). «Никому не запрещено принять участие в соборе», — отметил он.

Автокефалия для избирателя Порошенко очень важна, считает украинский политолог Владимир Фесенко. «Конечно же, эта тема не такая сильная и влиятельная с точки зрения выборов, как война или тарифы, но она важна для целевой группы Порошенко, электората, концентрированного на западе страны», — оценил политолог в разговоре с РБК возможное влияние на результат запланированных на март выборов президента Украины. «Кроме того, это то, с чем он останется в истории, вне всякого сомнения», — отметил политолог.

Правовая база новой церкви

За день до того как Порошенко объявил о дате собора, несколько украинских СМИ опубликовали содержание устава новой церкви, разработанного в Константинополе. О том, что такой документ подготовлен, ранее сообщил сам Константинопольский патриархат.

Согласно опубликованным СМИ положениям устава, главой православной церкви на Украине будет митрополит, а не патриарх. В уставе также говорится, что УПЦ будет неразрывно связана с Константинопольским патриархатом, а через него — со всеми остальными церквями. В опубликованных положениях устава делается акцент на том, что автокефалию дарует именно Константинопольский патриархат, то есть он может и отменить свое решение.

Такое в истории уже было. 27 ноября патриархат отменил томос, выданный в 1999 году архиепископии Западной Европы.

Как следует из опубликованных СМИ положений устава, архиерейскому собору новой церкви будет предписано по всем глобальным проблемам связываться с Вселенским патриархом. УПЦ также не сможет самостоятельно канонизировать святых, а будет представлять их Константинопольскому патриархату для утверждения.

Станет ли новая церковь свободней

Положения устава, которые опубликовали украинские СМИ, дают новой церкви более высокий статус, считает митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). «Если это достоверная информация, то в новом уставе будет сохранен тот же объем прав и полномочий, которые УПЦ Московского патриархата имела сегодня, но она получит более высокий статус. УПЦ получит паспорт, что она является самостоятельной церковной единицей в семье поместных церквей», — говорит он. По словам митрополита, сегодня УПЦ — совокупность епархий без какого-либо юридического статуса.

Если бы УПЦ МП перешла под Константинопольский патриархат, степень ее свободы скорее бы уменьшилась, считает протоиерей Андрей Кураев. По его мнению, после создания синодальной системы управления во главе с митрополитом возможен последующий переход к патриаршеству, как произошло в Румынии и Болгарии. По его словам, отличие двух систем в том, что в первой существует контроль за митрополитом, а во второй нет.

Из опубликованных положений устава также следует, что митрополита должен утверждать Константинопольский патриархат, тогда как в случае с УПЦ МП Московский патриархат не утверждает, а только благословляет его. «Я думаю, что у Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриархата. — РБК) в этом вопросе будет более строгий административный документ», — говорит Кураев.

Самое же главное, по его мнению, заключается в том, какими будут механизмы урегулирования кризисных ситуаций в церкви. Можно предположить, что Константинопольский патриархат в уставе УПЦ предоставит себе широкие полномочия, например возможность назначать экзархов (посланников) с правом участия в синоде поместной церкви. Такие полномочия у него есть, например, в отношении Чешской церкви.​ «И этого точно не было в уставе УПЦ МП», — говорит он.

Примут ли участие в соборе представители УПЦ МП

Пока нельзя с уверенностью сказать, сколько и кто из архиереев УПЦ МП может принять участие в объединительном соборе. Заявили о намерении посетить собор или по крайней мере проявили к нему интерес трое из 90 ее архиереев.

Запланированная на 13 ноября встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП сорвалась, однако украинский президент все-таки встретился с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко), митрополитом Винницким и Барским Симеоном (Шостацким) и архиепископом Новокаховским и Геническим Филаретом (Зверевым).

Последний опроверг информацию о своем возможном участии в объединительном соборе. Митрополит Александр заявил РБК, что ему было бы интересно принять участие в соборе. По его словам, он еще не получил приглашения. «Но насколько мне известно, приглашения будут разосланы всем, вплоть до митрополита Онуфрия (предстоятеля УПЦ МП)», — говорит он. Планы принять участие в соборе ранее подтвердил митрополит Симеон, он был единственным участником прошедшего 13 ноября Архиерейского собора УПЦ МП, который не поставил свою подпись под решением о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

О намерении принять участие в соборе заявил также митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук). «Я пойду туда в качестве наблюдателя, для того чтобы решить, как лучше поступить, чтобы было хорошо для нашего народа», — сказал он в интервью Би-би-си.

1 декабря Порошенко наградил митрополита Софрония и другого архиерея УПЦ МП, митрополита Сарненской епархии в Ровенской области Анатолия (Гладкого), орденами князя Ярослава Мудрого 5-й степени с формулировкой «за значительный личный вклад в государственное строительство».

Вопрос представительства УПЦ МП на объединительном соборе важнее для Фанара, чем для Порошенко, считает Фесенко: «Это очень важный элемент восприятия собора как объединительного мероприятия».

Давление на УПЦ МП

С 3 декабря в помещениях Житомирской и Овручской епархий УПЦ МП проходят обыски. Они, согласно заявлению СБУ, связаны с производством по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам; до пяти лет лишения свободы). Через два дня после начала обысков СБУ сообщила об обнаружении «признаков функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь». «В течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», — говорится в заявлении украинской спецслужбы.

УПЦ МП называет обвинения надуманными и считает действия спецслужб попыткой повлиять на участие представителей этой церкви в объединительном соборе, заявил глава юридической службы УПЦ МП протоиерей Александр Бахов. «Мы являемся свидетелями того, что впервые за время независимости Украины происходит массовый вызов на допрос священнослужителей и проводятся обыски в епархиальных управлениях, храмах и домах священников УПЦ, — сказал он РБК. — Учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом объединительном соборе».

Неделю назад, 30 ноября, СБУ провела обыски на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры. Ее наместник, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, также назвал действия спецслужб попыткой политического давления на него.​