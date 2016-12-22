Встреча Порошенко с епископами УПЦ Московского патриархата сорвалась

Сначала встречу перенесли из Киево-Печерской лавры в здание Украинского дома. ​А потом стало известно, что она вообще не состоится

Петр Порошенко (Фото: Thibault Camus / AP)

Встреча Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не состоится, заявил РБК председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

О созыве встречи стало известно в пятницу, 9 ноября. Планировалось, что она пройдет в Киево-Печерской лавре в Киеве. Однако днем 13 ноября стало известно, что встреча переносится в здание Украинского дома. ​

Как сказал РБК пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов, епископат собирается именно там, так как встречу назначила администрация президента. Епископ УПЦ (МП) Александр Дробинко подтвердил РБК, что получил приглашение от администрации президента встретиться именно в Украинском доме.

Ранее о том, что мероприятие могут перенести в Украинский дом, сообщило со ссылкой на источники в администрации Порошенко украинское издание «Вести». По данным издания причина переноса носила протокольный характер. Украинский дом — светское учреждение, находится в ведении Государственного управления делами. Президент не хотел, чтобы встречу в Лавре приняли за поддержку УПЦ.​ На территории Киево-Печерской лавры расположены кафедральный собор УПЦ и резиденция Митрополита Киевского и всея Украины.

На прошлой неделе управделами церкви разослало священнослужителям приглашения на встречу с президентом.​ В тексте приглашения за подписью управделами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония говорилось, что встреча пройдет 13 ноября в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в 14:00. Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным, отмечалось в тексте письма.