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Раскол церкви ,
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СМИ узнали о нежелании Константинополя поставить патриарха во главе УПЦ
Возглавлять автокефальную Украинскую православную церковь будет митрополит, а все важные решения придется согласовывать с Константинополем, цитируют украинские издания текст подготовленного устава независимой церкви
Фото: РИА Новости

Украинские СМИ, в том числе портал «Вести» и издание «Апостроф», ознакомились с текстом подготовленного в Константинопольском (Вселенском) патриархате устава автокефальной Украинской православной церкви. Он будет состоять из девяти пунктов, в одном из них говорится, что руководить независимой украинской церковью будет митрополит Киевский, а не патриарх.

Именно митрополит будет возглавлять Синод УПЦ и Архиерейский собор.

Кроме того, в опубликованных документах говорится, что по вопросам «огромной важности» Архиерейский собор УПЦ будет советоваться со Вселенским патриархом. К нему украинские священнослужители должны обратиться, например, в случае возникновения проблем, способных нарушить единство церкви, в том числе и в случае, если митрополита Киевского избрать не получилось.

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«Апостроф» также приводит выдержку из устава об украинской диаспоре за рубежом, которая в случае утверждения документа также будет ему подчиняться: «В православной диаспоре православные христиане — украинцы окормляются епархиальными архиереями Вселенского патриархата».

Также УПЦ не сможет самостоятельно канонизировать святых: вопросы канонизации тоже необходимо будет обсуждать с Константинополем.

До XIV века Русь была единой митрополией под юрисдикцией Константинополя, и Вселенский патриарх принимал участие в избрании русского митрополита. В XVI веке предстоятель РПЦ стал называться патриархом, а митрополитов стало больше одного.

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Сейчас Константинопольскую, Александрийскую, Антиохийскую, Иерусалимскую, Русскую, Грузинскую, Сербскую, Румынскую и Болгарскую православные церкви возглавляют патриархи. Они же стоят во главе Украинской автокефальной церкви и УПЦ Киевского патриархата.

Украинские СМИ в начале ноября сообщили, что предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет написал патриарху Варфоломею, что готов отказаться от руководства церковью после обретения автокефалии, а взамен себя назначить патриаршего наместника митрополита Епифания.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Украинская православная церковь, Патриарх
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