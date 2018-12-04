СМИ узнали о нежелании Константинополя поставить патриарха во главе УПЦ

Возглавлять автокефальную Украинскую православную церковь будет митрополит, а все важные решения придется согласовывать с Константинополем, цитируют украинские издания текст подготовленного устава независимой церкви

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Украинские СМИ, в том числе портал «Вести» и издание «Апостроф», ознакомились с текстом подготовленного в Константинопольском (Вселенском) патриархате устава автокефальной Украинской православной церкви. Он будет состоять из девяти пунктов, в одном из них говорится, что руководить независимой украинской церковью будет митрополит Киевский, а не патриарх.

Именно митрополит будет возглавлять Синод УПЦ и Архиерейский собор.

Кроме того, в опубликованных документах говорится, что по вопросам «огромной важности» Архиерейский собор УПЦ будет советоваться со Вселенским патриархом. К нему украинские священнослужители должны обратиться, например, в случае возникновения проблем, способных нарушить единство церкви, в том числе и в случае, если митрополита Киевского избрать не получилось.

«Апостроф» также приводит выдержку из устава об украинской диаспоре за рубежом, которая в случае утверждения документа также будет ему подчиняться: «В православной диаспоре православные христиане — украинцы окормляются епархиальными архиереями Вселенского патриархата».