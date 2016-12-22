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Порошенко назвал дату объединительного церковного собора
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Порошенко назвал дату объединительного церковного собора
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Порошенко назвал дату объединительного церковного собора
Украинское государство сделало все что могло, теперь ответственность на украинских церквях, заявил президент Петр Порошенко. На объединительном соборе должно быть объявлено о создании автокефальной поместной православной церкви
Петр Порошенко (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Объединительный собор украинских церквей состоится 15 декабря в Киеве, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем аккаунте в Twitter. Он пояснил, что собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

Украинский лидер также рассказал, что Вселенский патриарх Варфоломей сообщил ему о письмах с приглашением посетить это мероприятие, направленных иерархам Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Московский патриархат не будет диктовать условия и решать, кто у нас канонический <...>, верующие будут судить сами, в какую церковь они ходят», — заявил Порошенко, добавив, что Украина не даст «Кремлю разжечь межконфессиональный конфликт».

Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви
Общество

«Украинское государство сделало все, что могло и обязано было сделать. Сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархию украинских церквей», — написал украинский президент.

Украинские власти и неканоническая церковная структура в этой стране намерены до конца года получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии, однако для этого нужно создать объединенную церковь и выбрать ее предстоятеля.

В РПЦ назвали расколом намерение Константинополя начать предоставление автокефалии, после чего синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Украинская церковь
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