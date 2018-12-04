Ценовая панацея

Правительство утвердило новую методику расчета стоимости важнейших лекарств

Стоимость части зарубежных лекарственных препаратов из списка жизненно важных после перерегистрации, которая начнется в следующем году, может снизиться. Но производители смогут компенсировать это за счет цен на другие лекарства

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

​Как изменился порядок определения цен

Правительство приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП). Ее введение может привести к снижению цен​ на ЖНВЛП в России. Формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019–2020 годах, следует из предложенных правительством поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию, поданную производителями.

Пока лекарства из списка ЖНВЛП продолжают обращаться на рынке с ценой, сформированной по предыдущей методике. В новой и старой версиях методик различается список стран, с которыми должны сравнивать цены производители при регистрации медикаментов в России. Кроме того, с 2009 года, когда создавалась первая методика, снизились цены на лекарства в мире, отметила специализирующаяся на фармацевтической тематике юрист Нина Белозерцева.

По новой методике все цены на зарубежные препараты будут определяться исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя.

Цена в России должна быть не выше самой низкой в референтных государствах. В Минздраве РБК сообщили, что в список стран для сравнения цен специально были добавлены государства, «имеющие сопоставимый с Россией уровень развития экономики», и исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют».

Кроме того, в новом документе предусмотрены коэффициенты снижения стоимости дженериков (препаратов-аналогов, которые выходят на рынок после окончания срока патента на инновационный препарат), чтобы каждый дженерик обязательно был дешевле инновационного препарата.

После того как стоимость препаратов обновят по новым правилам, цены на некоторые препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, могут снизиться, прогнозирует Белозерцева: «Сейчас у федеральных ведомств больше возможностей узнать минимальную цену на препарат в любой стране, потому что появились открытые площадки с официальными данными, кроме того, и ФАС, и Минздрав стали активнее общаться с зарубежными коллегами и могут, если будет такая необходимость, послать запрос с уточнением информации».

Что такое ЖНВЛП В перечне ЖНВЛП 616 лекарственных веществ (4711 брендов). Цены на них устанавливает государство — производители подают свои заявки с указанием желаемой цены, которые Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба могут утвердить, но могут им отказать, исходя из действующих правил ценообразования. Именно ЖНВЛП закупаются государством для больниц и льготных категорий граждан, но они также продаются в аптеках. Среди этой категории лекарств такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота («Аспирин»), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол, а также дорогие лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.

Составить новую методику для определения цен на ЖНВЛП правительству поручил Владимир Путин в декабре 2016 года. Процедура формирования цен на медикаменты в результате должна была стать прозрачнее, а всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе тендеров завышали цены на лекарства, должны были проверить правоохранительные органы.

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Почему фармкомпании недовольны

Новая методика ценообразования на жизненно необходимые лекарства не учитывает некоторых российских особенностей, заметил замгендиректора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. По его словам, в России производители несут расходы, с которыми не сталкиваются в других странах мира: так, здесь при регистрации препарата необходимо заново проводить клинические исследования, даже если они уже были по всем правилам проведены в западных странах.

«Кроме того, поскольку государство довольно слабо участвует в лекарственном обеспечении пациентов, 70% фармрынка — это деньги граждан, которые они лично тратят в аптеках. Из-за этого компании тратят серьезные бюджеты на рекламу. Косвенно производители финансируют и значительную часть расходов на повышение квалификации врачей», — резюмировал Глушков, добавив, что все эти расходы компании закладывают в цену лекарства.

Вадим Кукава, исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации», в которую входят многие международные фармацевтические производители, отказался комментировать возможные последствия введения новой методики, указав, что еще не описаны все процедуры перерегистрации цен.

Как новая методика отразится на стоимости других лекарств

​Компании пока не берутся оценивать, сократится ли объем рынка ЖНВЛП, который, по данным аналитической компании IQVIA, за первые девять месяцев 2018 года составил 440 млрд руб. Некоторые производители в случае, если цены на их препараты снизят в несколько раз, рассматривают сценарий по выводу своих препаратов с российского рынка, чтобы не нести убытков, рассказал РБК собеседник в одной из крупных западных фармацевтических компаний. Любой производитель оценивает, как поступать, если государство слишком закручивает гайки, — он может просто уйти с рынка, чтобы не нести убытков, отмечает Белозерцева.

Еще одно вероятное последствие введения новой методики заключается в том, что все дополнительные издержки фармацевтические производители могут заложить в цены препаратов, которые не входят в перечень ЖНВЛП, полагает директор по аналитике RNC Pharma Павел Расщупкин.

Хотя перерегистрация цен на лекарства по новой методике начнется в 2019 году, уже около двух лет ФАС точечно сравнивает цены на российские лекарства с зарубежными и заставляет международные фармацевтические компании их снижать. В декабре 2017 года служба отменила регистрацию цены на бренд компании AstraZeneca — «Нексиум». В феврале ФАС пригрозила компании отменой цен еще на 17 препаратов, но конфликт в итоге был разрешен. AstraZeneca все цены снизила, но на рынке есть и обратные примеры, когда компания не согласилась на требования ФАС и медикамент исчез с рынка.