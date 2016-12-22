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Из-за спора ФАС и фармкомпании в России пропало жизненно важное лекарство
Общество, 08:00
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Из-за спора ФАС и фармкомпании в России пропало жизненно важное лекарство
Отнесенный к жизненно важным немецкий препарат для неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона перестал поставляться в российские больницы. Психиатры просят Минздрав вернуть лекарство на отечественный рынок
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Нет уколов

В российские больницы больше не поставляется препарат бипериден в ампулах, который необходим при неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона, говорится в письме врачей-психиатров министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Копия документа, датированного 30 октября, есть у РБК.

Бипериден входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и используется для коррекции терапии для пациентов с шизофренией. Он необходим для сглаживания побочных эффектов при нейролептическом лечении — основной терапии, которая применяется при шизофрении.

Препарат позволяет больным избавиться от тремора, тонического напряжения скелетных мышц (когда пациент практически парализован и не может двигаться) и т.д. Он представлен на российском рынке четырьмя брендами — таблетками «Безак», «Бипериден», «Мендилекс» и таблетками и ампулами под торговой маркой «Акинетон». Однако последний бренд — единственный имеющий инъекционную форму — не может обращаться на российском рынке с августа 2017 года из-за того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила регистрацию его цены, а без нее любое средство, входящее в ЖНВЛП, продаваться в России не может.

Что такое ЖНВЛП

ЖНВЛП — это список из 616 лекарственных веществ (4711 брендов). Цены на них регулируются государством. Именно эти препараты закупаются государством для больниц и льготных категорий граждан. ЖНВЛП — это такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота («Аспирин»), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол, а также дорогие лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.

Как поясняется в обращении специалистов в Минздрав, инъекционная форма необходима в случаях острого развития выраженных побочных эффектов, угрожающих жизни больного. Кроме того, она применяется для лечения пациентов, у которых нарушены функции глотания, или для таких больных в психиатрических клиниках, которые в принципе отказываются принимать таблетки. Используются инъекции и при отравлении никотином, «что часто бывает необходимо в детской и взрослой токсикологии». Еще один довод в пользу «Акинетона» (как таблеток, так и инъекций) — он единственный разрешен для применения детьми, пишут врачи. В связи с этим они просят Минздрав отменить решение ФАС. Под письмом стоит более 40 подписей врачей-психиатров.

РБК направил запрос в Минздрав.

Недостаточное снижение

Инъекционная форма биперидена особенно важна для пациентов, которые впервые получают лечение нейролептиками; когда побочные эффекты особенно сильно выражены и их необходимо срочно купировать — нет времени и возможности заставить пациента принять таблетку и ждать, когда она подействует, пояснила в разговоре с РБК президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

В обосновании об отмене регистрации цены ФАС указала, что в 2010 году компания ООО «СВИЧ», которая представляла интересы немецкой компании Desma GmbH — производителя «Акинетона», подала «повлиявшие на результат решения недостоверные сведения», что привело к регистрации завышенных цен на препарат: 423,41 руб. на таблетки и 611,83 руб. на ампулы. Перед аннулированием цен ФАС выдавала производителю предупреждение, следует из письма производителя в Минздрав (датировано 23 октября 2018 года, есть у РБК), и в июле 2017 года Desma перерегистрировала цены, снизив их до 403 руб. и 582 руб. соответственно. Эти цены ФАС тоже отменила.

Desma в обращении в Минздрав утверждает, что прекратила сотрудничество со СВИЧ в 2016 году и компания больше не является ее представителем. «Мы не располагаем копиями документов, которые были поданы ООО «СВИЧ» для регистрации цены, в связи с этим не имеем возможности подтвердить или опровергнуть достоверность сведений, приведших к регистрации «необоснованно высоких предельных цен» на препарат», — отмечается в письме немецкого производителя.

Компания должна была снизить цены на препараты в несколько раз для того, чтобы ФАС не вывела их с рынка, сообщила РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. Согласно мониторингу цен на «Акинетон» в странах, на которые ориентируется российское правительство при регистрации цен на ЖНВЛП, минимальная цена на этот препарат в ампулах — 92,71 руб., а в таблетках — 186,43 руб. (по курсу ЦБ на 1 июня 2017). Именно до этого уровня Desma и должна была снизить цены, чтобы остаться на российском рынке. «ФАС выиграла дела в трех судебных инстанциях. Все они признали, что заявителем были представлены недостоверные данные при регистрации цены», — заключила Шаравская.

Препарат «Акинетон» действительно нужен для терапии шизофрении, указал главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач Психиатрической больницы № 1 им. Н.А.Алексеева Георгий Костюк. Но ФАС была вправе ограничить его обращение в России, полагает он. «Препарат очень хороший, и нам его не хватает для лечения пациентов, которые принимают антипсихотики. Но это не повод задирать на него цену в несколько раз», — пояснил он.

В 2016 и 2017 годах «Акинетон» был абсолютным лидером по продажам среди препаратов с бипериденом, подсчитали для РБК в аналитической компании RNC Pharma. В 2016 году продажи его таблетированной формы составили 50,1 млн руб., инъекционной — 10,8 млн руб. «Безак» в 2016 году не продавался вообще, продажи «Мендилекса» составили 3,2 млн руб. В 2017 году, когда «Акинетон» уже оказался под запретом, — таблеток было продано на 50,1 млн руб., а инъекций — на 3,6 млн руб., тогда как «Безака» — на 8,3 млн, «Мендилекса» — на 11,4 млн руб.

Автор: Полина Звездина.
Теги: лекарство , психиатрия , фармацевтика
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