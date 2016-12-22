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ФАС не увидела рисков роста цен на важнейшие лекарства из-за маркировки
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ФАС не увидела рисков роста цен на важнейшие лекарства из-за маркировки
Общество, 08:00
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ФАС не увидела рисков роста цен на важнейшие лекарства из-за маркировки
Требование по обязательной маркировке лекарств, которая обходится в 50 коп. за упаковку, не приведет к подорожанию жизненно необходимых медикаментов, решила ФАС. Но цены на остальные лекарства вырастут, считают эксперты
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жизненно важные не подорожают

Обязанность фармпроизводителей платить по 50 коп. за генерацию кода для маркировки лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не приведет к росту цен на них, пришла к выводу Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Это следует из письма заместителя руководителя службы Рачика Петросяна (копия письма, датированного 22 октября, есть в распоряжении РБК).

Стоимость маркировки в 50 коп. укладывается в размер ежегодного повышения цен на ЖНВЛП на уровень инфляции, поясняет Петросян. Так, рост цен на препараты в ценовом сегменте от 20 до 50 руб. в 2016 году составил 1,85 руб., в 2017-м — 1,24 руб., а в 2018-м — 1,25 руб.

Пояснение об изменениях цен на ЖНВЛП из-за 50 коп. за нанесение кода на упаковку ФАС дала Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Именно ЦРПТ в формате государственно-частного партнерства будет генерировать коды для маркировки лекарств и создаст базу «единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров» (помимо лекарств в ней представлены и другие товары, например табак и шубы). Компания на 50% принадлежит структурам Алишера Усманова, 25% — госкорпорации «Ростех» и еще 25% — у «Элвис+групп» Александра Галицкого.

Для оценки влияния маркировки лекарственных препаратов на их конечную розничную цену ФАС проанализировала согласованные в 2016–2018 годах предельные отпускные цены производителей на лекарства, включенные в перечень ЖНВЛП, указал чиновник.

Зачем нужна маркировка лекарств?

С начала 2017 года правительство проводит эксперимент по маркировке лекарств специальными знаками. Это должно избавить рынок от контрафакта и позволить прослеживать путь каждой пачки от производителя до потребителя. Эксперимент заканчивается 31 декабря 2019 года. Обязательной для всех лекарств, как для ЖНВЛП, так и для всех остальных, маркировка станет с 1 января 2020 года. Всего с момента запуска мониторинга движения медикаментов зарегистрированы 10 205 участников (производителей, дистрибьюторов, аптек), промаркированы 15,7 млн упаковок лекарств.

В ЦРПТ заявили, что не видят предпосылок для роста цен на лекарства: «Оператор за свой счет предоставит всем производителям лекарств в стране специальное оборудование для работы с криптографией — регистраторы эмиссии, а медицинские и лечебно-профилактические учреждения оснастит регистраторами выбытия — это оборудование, которое контролирует, что лекарства дошли до пациента». Кроме того, ЦРПТ предлагает бесплатно маркировать и прослеживать лекарства из категории ЖНВЛП стоимостью до 20 руб.

Производители против криптозащиты

В июле пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. Они предупредили, что такой шаг приведет к значительному росту цен на лекарства. Необходимость введения криптозащиты для лекарств заместитель руководителя ФНС Андрей Батуркин тогда объяснял требованиями спецслужб.

Что такое ЖНВЛП?

ЖНВЛП — это список из 616 лекарственных веществ, или 4711 брендов. Цены на них регулируются государством. Именно эти препараты закупаются государством для больниц и льготных категорий граждан. ЖНВЛП — это такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота («Аспирин»), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол. В него включены и дорогие лекарства, для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.

Влияние маркировки на цены

Расходы на маркировку действительно не скажутся на ценах ЖНВЛП, поскольку они очень строго контролируются государством, заметил в разговоре с РБК заместитель гендиректора фармацевтической компании STADA CIS Иван Глушков. «Производители каждый год могут повышать цены либо на уровень инфляции, либо в связи с ростом расходов. Учитывая, что уровень инфляции для каждой пачки обычно превышает 50 коп., то в этом сегменте рынка ничего не изменится — цены будут расти как обычно», — указал он.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Но производители постараются наверстать свои затраты на маркировку (плата за код, закупка и обслуживание оборудования) на других лекарствах, цены на которые не регулируются государством, полагает он. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2017 году 53,6% фармацевтического рынка приходилось на препараты ЖНВЛП, а 46,4% — на остальные препараты.

С ним согласен директор по аналитике RNC Pharma Павел Расщупкин. «Ожидать повышения цен на препараты из списка ЖНВЛП не стоит, поскольку они находятся под жестким контролем государства. Очевидно, что все дополнительные издержки будут заложены в цены препаратов, не подлежащие ценовому регулированию», — указал он.

Заработки ЦРПТ

В 2017 году на рынке обращалось около 2,7 млрд упаковок ЖНВЛП и 2,6 млрд упаковок других медикаментов, подсчитали для РБК в аналитической компании RNC Pharma. Учитывая практически нулевую динамику относительно 2016 года и сохранение тенденции в 2018 году, не стоит ожидать какого-либо значимого роста в ближайшие несколько лет, считает Павел Расщупкин. Если ЦРПТ будет маркировать каждую пачку, то с 2020 года он будет зарабатывать до 2,65 млрд руб. ежегодно. Если же ЦРПТ будет бесплатно наносить код на упаковки лекарств стоимостью до 20 руб. (в год их выпускается 950 млн), то общая сумма снизится до 2,2 млрд руб.

Представители почти каждой категории товаров, которые включались в проект по маркировке, говорили о подорожании своей продукции из-за расходов на внедрение кодировки. Например, после начала эксперимента по маркировке сигарет, который стартовал с 15 января 2018 года, «БАТ Россия» — «дочка» British American Tobacco — предупредила о риске сокращения числа небольших магазинов и ухудшения условий сбыта.

Тогда табачный производитель оценил совокупные расходы торговых точек на ведение электронного документооборота и установку высокоскоростного доступа в интернет почти в 10,5–16,8 млрд руб. в год. Но, несмотря на все опасения, к системе компания все же присоединилась. По данным на октябрь 2018 года в эксперименте по маркировке принимали участие уже 139 компаний, продукция которых занимает 95% российского табачного рынка (помимо «БАТ Россия» в эксперименте задействованы Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco).

О росте цен на свою продукцию из-за появления ЦРПТ предупреждают и производители косметики, которую начнут маркировать в 2019 году. По оценке участников этого рынка, затраты для отрасли только на установку оборудования для нанесения маркировки составят не менее 2 млрд руб. Эти расходы производители считают критичными для небольших российских фабрик.​

Авторы: Полина Звездина, Александра Посыпкина.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: ФАС России , маркировка , маркировка лекарств , жизненно важные лекарства
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