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Путин потребовал навести порядок со льготным обеспечением лекарствами
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Путин потребовал навести порядок со льготным обеспечением лекарствами
Политика, 17:18
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Путин потребовал навести порядок со льготным обеспечением лекарствами
Президент признал наличие проблем с регистром льготных категорий граждан и перечнем препаратов. По его словам, регионы не ведут подобную статистику, из-за чего выделяемые на здравоохранение деньги «утекают сквозь пальцы»
Владимир Путин (в центре) на предприятии отечественного производителя биотехнологических препаратов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, на котором поднимался вопрос эффективности системы лекарственного обеспечения, заявил, что существующая в настоящее время в стране система льготного обеспечения лекарствами является малопродуктивной и не учитывает потребности людей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал глава государства.

Говоря о доступности льготных лекарств, лидер отметил, что при амбулаторном лечении их получают 19% жителей страны. По его словам, это хороший показатель, однако на практике выясняется, что не все регионы ведут статистику жителей, которые имеют право на льготные лекарства или уже пользуются своими льготами.

«Это означает, что если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы и, главное, не все льготники получают нужные им препараты», — подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на «тревожный фактор» неравенства в финансировании льгот: в 2017 году расходы на лекарства для одного льготника различались в российских регионах более чем в семь раз.

«Я понимаю, проценты, ну в раз-два, но в семь раз — это слишком много», — заявил Путин.

Помимо этого глава государства поручил правительству разработать меры, которые бы помогли поднять на более высокий уровень всю систему обеспечения населения лекарствами. Он считает, что запуск специальной информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств позволит предотвратить любые попытки завышения цен на медикаменты.

Белоусов предложил создать единого импортера лекарств
Общество

В начале октября помощник президента Андрей Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил поручить Минздраву создать единого поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для госзакупок. Эта компания должна будет закупать и поставлять препараты на сумму до 200 млрд руб. в год, а также экспортировать не имеющие аналогов за рубежом российские лекарства на сумму $500 млн ежегодно. Глава государства с инициативой своего помощника согласился, о чем свидетельствовала соответствующая резолюция (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, близких к администрации президента).

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , Отечественные лекарства , медикаменты
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