Отказ за тех, кто в море

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за конфликта в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20. Такой шаг он объяснил отказом России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Решение Трампа окончательно, уверены эксперты

Дональд Трамп (Фото: Jim Young / Reuters)

Дважды несостоявшееся рандеву

Президент Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, которая должна была состояться в субботу, 1 декабря. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 29 ноября, в своем аккаунте в Twitter. ​Свое решение Трамп объяснил тем, что украинские моряки и корабли, задержанные Россией 25 ноября возле Керченского пролива, до сих пор не возвращены на родину. При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным, после того как нынешняя ситуация будет урегулирована.

Заявление Трампа появилось вскоре после его выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встречи с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение. В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.

Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что окончательное решение Трамп принял после бесед с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Джоном Келли и помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном на борту президентского лайнера.

Таким образом, встреча Трампа и Путина переносится уже второй раз за последний месяц. В конце октября помощник президента США по национальной безопасности анонсировал встречу российского и американского лидеров 11 ноября в Париже в рамках проходящего там Форума мира. Однако в начале ноября стороны отменили встречу. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полноценные переговоры Трампа и Путина не были предусмотрены форматом мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны.

Республиканский фактор

Хотя формально Трамп связал отказ от встречи с Путиным с судьбой задержанных Россией моряков, на его решение могло повлиять и политическое давление, отмечают эксперты. Например, Трамп мог принимать в расчет продолжающееся расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России во внутреннюю политику США, допускает аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. Другим фактором могли стать недавние откровения экс-адвоката президента Майкла Коэна, который признался в предоставлении недостоверных сведений в 2017 году по поводу планов построить Trump Tower в Москве, добавил аналитик в беседе с РБК.

В конце концов, продолжил Хесс, на Трампа могли надавить республиканцы. «В последнее время даже такие лояльные президенту сенаторы, как Том Коттон, демонстрировали более жесткий тон в отношении России», — обратил внимание Хесс. Коттон выступил соавтором представленного в среду в конгрессе законопроекта, запрещающего продлевать договор с Россией о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

На решение Трампа повлияли расследование Мюллера и советники в его администрации, согласен эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий. «Советники Трампа рекомендовали не проводить встречу с Путиным, мы уже слышали позиции видных представителей его администрации, например министра обороны Мэттиса. Была консолидированная отрицательная позиция в администрации по поводу встречи», — пояснил он РБК.

В то же время фактор инцидента в Черном море не следует недооценивать, говорят эксперты. Намерения президента США встретиться с Путиным подорвала в первую очередь ситуация на Украине, сказал РБК эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Ричард Вайц.

В любом случае Трамп вряд ли повернет свое решение вспять, считает Троицкий. «Трамп серьезнее относится именно к своим личным высказываниям, в том числе и в Twitter», — указал он.

Как в конгрессе США отреагировали на инцидент в Керчи Конфликт у Керченского пролива был в центре внимания американских конгрессменов и СМИ всю неделю. Председатель комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса республиканец Эд Ройс во вторник настаивал на том, что Россия должна отпустить украинских моряков, а если их задержание затянется — дело может дойти до дополнительных санкций в отношении России. Захват судов и эскалация в море, по словам Ройса, стали сюрпризом для Вашингтона. В отношении керченского инцидента в конгрессе — двухпартийный консенсус. 26 ноября ведущий демократ в комитете сената по международной политике Боб Менендес призвал Трампа до встречи с Путиным предоставить Украине наступательные морские вооружения.

«Эта встреча не была бы продуктивной»

Отмена встречи в Аргентине не нанесет большого удара по отношениям Трампа и Путина, считает Ричард Вайц. Российский лидер «поймет обстоятельства и ограничится выражением сожаления», полагает он. «Эта встреча не была бы продуктивной в любом случае. Трамп подвергся бы критике в Вашингтоне за переговоры с Москвой, как это было после встречи в Хельсинки​», — добавил Вайц.

Отмена переговоров в Аргентине вряд ли повлияет на отношения России и США, соглашается Хесс. «Путин может воспринять отмену встречи как личное оскорбление или очередное доказательство слабости Трампа, однако, полагаю, что он [Путин] и так знает, что Трамп не способен реализовывать собственную политику в отношении России», — объяснил аналитик.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, все это не означает, что президенты не встретятся в ближайшем будущем. «Возможно, американский президент не готов в данный момент к переговорам, понимает, что придется на них брать обязательства, которые он не сможет выполнить. У него же до сих пор логика бизнесмена», — заключил Мартынов.